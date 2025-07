Polsko zavádí reciproční kontroly na hranicích s Německem

Kontroly na hranicích s Polskem zavedla německá spolková vláda před 16 měsíci v rámci boje proti ilegální migraci. Ze stejného důvodu je od pondělí nařídila i Varšava. „Změna v německé praxi na hranici vytvářela napětí a legitimní pocit asymetrie,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk.

Tusk přitom dříve kontroly odmítal s tím, že místním ztěžují život. Ustoupil až tlaku nacionalistů, kteří se usadili u hranic. Podle nich Německo vytlačuje migranty do Polska, chtějí proto přechody uzavřít. Po internetu například koluje sestříhané video s mužem, kterého Němci nevpustili a vrátili zpět do Polska. Nacionalisté i opozice hovoří o pašování, úřady to ale odmítají.