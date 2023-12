Ministři vítají shodu na nových migračních pravidlech v EU. Evropa je nepoučitelná, míní Babiš

Čeští ministři vítají shodu na nových migračních a azylových pravidlech v Evropské unii. Podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) je migrační pakt nutný a pomůže bránit i Česko. Vicepremiér Vlastimil Válek (TOP 09) při příchodu na středeční zasedání kabinetu ocenil, že dohoda nezahrnuje žádné kvóty či jiná opatření, která by omezovala české občany. Předseda opozičního ANO Andrej Babiš si naopak myslí, že reforma je pozvánkou pro miliony nelegálních migrantů, zodpovědnost za ni dle něj nese zejména vláda Petra Fialy (ODS).

Lipavský zdůraznil, že je za shodu rád. „Migrační pakt potřebujeme. Potřebujeme, aby alespoň v nějaké podobě začala platit ustanovení pro pozměněné režimy na hranicích, pro návraty osob a vzájemných vztahů,“ konstatoval. Pravidla podle něj pomohou udržet Schengen, který je aktuálně pod obrovským tlakem. „Je to dobrá zpráva,“ míní.

Státy Evropské unie a europoslanci se ve středu po mnoha letech neúspěšných snah shodli na nových migračních a azylových pravidlech evropského bloku. Série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádějí také povinnou solidaritu všech států, které přetíženým zemím pomohou buď přijetím části migrantů, finančně nebo materiálně.

Kritika migračního paktu ze strany opozice je podle Lipavského „z jiné planety“. „Oni to asi berou tak, že čím hůř, tím lépe pro ně,“ přemítá ministr zahraničí. Kabinet je ale podle něj odpovědný a podporuje dohodu, která pomůže bránit i Česko. Válek uvítal, že se shoda našla. „A že tam nejsou žádné kvóty a nic z toho, co by jakkoliv omezovalo české občany,“ řekl.

Opoziční lídr Babiš na sociální síti X naopak dohodu ztrhal. „Evropa je nepoučitelná. Opět zve na kontinent miliony nelegálních migrantů a zodpovědnost za to nese zejména vláda Petra Fialy, která celý ten šílený pakt připravila a prosadila v rámci předsednictví Evropské unii,“ napsal předseda nejsilnější opoziční strany.

Povinnou solidaritu považuje za protimluv, jediným řešením podle něj je, aby se migranti do Evropy vůbec nedostali. „Opakuji to stále, lodě nesmí vůbec vyplout,“ napsal.

Aby norma začala platit, musí ji ještě schválit ministři členských zemí a plénum Evropského parlamentu, což je ovšem již považováno za formalitu. Nyní se očekává, že belgické předsednictví Rady EU zahájí práce na dokončení legislativních textů s cílem finálního schválení příští rok v únoru.