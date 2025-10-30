Maroko stíhá kvůli protestům skoro 2500 lidí

V Maroku čelí 2480 lidí trestnímu stíhání v souvislosti s nedávnými protesty vedenými hnutím Gen Z 212. Oznámila to státní prokuratura. Demonstranti požadovali kvalitnější veřejné vzdělávání a zdravotní péči i „konec korupce“. Místy se protesty zvrhly v násilí.
Marocké soudy do pondělí odsoudily 411 lidí, včetně 76 nezletilých, sdělilo státní zastupitelství. Více než šedesát lidí dostalo trest odnětí svobody až na 15 let, zejména za vandalismus, rabování nebo žhářství. Další mají podmíněné tresty, uvedli státní zástupci podle webu The New Arab.
Z 2480 obviněných zůstává 1473 osob ve vazbě, kde čekají na soud. Obvinění zahrnují ozbrojenou vzpouru, urážku a použití násilí proti veřejnému činiteli při výkonu funkce a podněcování ke spáchání trestných činů, informovala americká stanice CNN.
Vysokoškoláci či rapper mezi zatčenými
Mezi zatčenými je i marocký rapper Hamza Raid, který byl minulý měsíc zadržen v Casablance. Jeho texty se podle CNN často dotýkají politických témat a vyjadřují hněv mládeže.
Tři z obviněných se v pondělí dostavili k soudu v hlavním městě Rabatu, kde byli obviněni z podněcování k páchání trestných činů a urážky úředního orgánu poté, co na dresy marockého fotbalového týmu natiskli aktivistická hesla, řekli jejich právníci agentuře AP. V případě odsouzení hrozí dvěma vysokoškolským studentům a pracovníkovi tiskárny až pět let vězení.
Demonstrace, jež vypukly v Maroku koncem září, vedlo hnutí Gen Z 212, jemuž se podařilo mobilizovat tisíce lidí po celé zemi na protest proti stavu veřejných služeb. Hnutí, organizované na sociálních sítích, kritizovalo masivní vládní výdaje na infrastrukturu pro pořádání sportovních akcí včetně fotbalového šampionátu.
Přestože organizátoři naléhali na to, aby byly demonstrace pokojné, protesty se v některých městech a obcích zvrhly v násilné útoky, při nichž zemřeli tři lidé a mnoho dalších utrpělo zranění. Výtržníci také ničili obchody a auta. Lidskoprávní organizace kritizovaly tvrdý přístup úřadů k demonstrantům, ale marocký státní zástupce tvrdí, že zásahy byly provedeny legálně.
Vlna obvinění vedla k dalším protestům. Marocká asociace pro lidská práva zatýkání odsoudila a označila je za náhodná, zatímco Gen Z 212 požaduje propuštění všech zadržených. „Ti, kdo volají po spravedlivé šanci pro svou budoucnost, by se neměli setkávat se smrtící silou a represemi,“ uvedla minulý týden ve svém prohlášení zástupkyně ředitele organizace Human Rights Watch Hanan Salahová.
Sociální nerovnost
Protesty se v Maroku konaly v atmosféře všeobecné nespokojenosti se sociálními nerovnostmi v zemi, které mají neúměrný dopad na mladé lidi a ženy, píše agentura AFP s tím, že velkou vlnu veřejného pobouření vyvolala nedávná úmrtí osmi těhotných žen v nemocnici v Agádíru.
Lidé na demonstracích upozorňují na miliardové investice, které proudí do příprav mistrovství světa ve fotbale v roce 2030, zatímco mnoha školám a nemocnicím chybí finanční prostředky a zůstávají ve špatném stavu, napsala al-Džazíra.
Podobně rozsáhlé demonstrace vedené mládeží se letos konaly v Nepálu, Indonésii, na Filipínách a Madagaskaru. V Nepálu a na Madagaskaru nakonec padla vláda.