Marocké bezpečnostní síly zabily dva lidi u města Agádír na jihu země poté, co se skupina demonstrantů pokusila vtrhnout na policejní stanici. Úřady zatkly v uplynulých dnech více než čtyři sta lidí. Protesty vedené mladou Generací Z žádají reformy veřejného zdravotnictví a školství. Maročané kritizují miliardové investice, které místo do těchto resortů proudí do příprav fotbalového šampionátu.
Fotbal na úkor zdraví. Protesty v Maroku mají oběti
Četníci byli ve středu večer „nuceni použít služební zbraně kvůli sebeobraně, aby odrazili útok skupiny osob na jejich budovu“. „Tito lidé se pokoušeli zmocnit střeliva, materiálu a služebních zbraní,“ sdělily místní úřady.
Po prvním útoku členové této skupiny ozbrojení noži znovu zaútočili na stanici četníků a následně její část spolu s vozidlem bezpečnostních složek zapálili. „Při tomto pokusu dvě osoby zemřely na následky střelného zranění. Další osoby byly při účasti na útoku zraněny,“ doplnil stejný zdroj. Případ nyní vyšetřuje státní zastupitelství.
V Maroku ve středu už pátým dnem protestovali zástupci nejmladší generace. Demonstrace svolal přes sociální sítě TikTok, Instagram či Discord kolektiv GenZ212, jenž nemá jednotné řízení a jehož zakladatelé zůstávají neznámí.
Stovky zraněných
V úterý protesty poprvé přerostly v násilnosti, ministerstvo vnitra informovalo o zranění 263 zástupců bezpečnostních složek a 23 civilistů. Doplnilo, že v souvislosti s protesty zadrželo čtyři sta lidí.
Demonstrace pokračovaly spolu s pouličními násilnostmi i ve středu večer. Agentura Reuters informovala o střetech protestujících s policií a ničení obchodů.
Videa kolující na sociálních sítích a ověřená stanicí al-Džazíra ukazují poškozené bankomaty a budovu banky, která zřejmě byla vypleněna. Marocké ministerstvo vnitra uvedlo, že bylo zapáleno 142 vozidel patřících bezpečnostním složkám a dvacet soukromých aut.
Kolektiv GenZ212 podle AFP již dříve vyjádřil nad výtržnostmi a vandalismem lítost a demonstranty vyzval, aby se vyhnuli jakémukoli jednání, které může poškodit legitimitu jejich požadavků.
Marocká asociace pro lidská práva (AMDH) obvinila bezpečnostní složky z fyzického napadení demonstrantů a svévolného zatýkání. Ve městě Udžda utrpěl demonstrant zranění poté, co ho srazilo policejní auto, informovala státní tisková agentura MAP.
Protesty se v Maroku odehrávají v atmosféře všeobecné nespokojenosti se sociálními nerovnostmi v zemi, které mají neúměrný dopad na mladé lidi a ženy, píše agentura AFP s tím, že velkou vlnu veřejného pobouření vyvolala nedávná úmrtí osmi těhotných žen v nemocnici v Agádíru.
Fotbalové mistrovství prioritou vlády
Lidé na demonstracích upozorňují na miliardové investice, které proudí do příprav mistrovství světa ve fotbale v roce 2030, zatímco mnoha školám a nemocnicím chybí finanční prostředky a zůstávají ve špatném stavu, napsala al-Džazíra.
Protestující poukazují na nové stadiony, které jsou ve výstavbě nebo se rekonstruují po celé zemi. „Stadiony tady jsou, ale kde jsou nemocnice?“ skandovali demonstranti a kritizovali údajnou korupci, která podle nich v Maroku bují.
V Maroku se čas od času opakují pokojné protesty proti ekonomickým a sociálním podmínkám, ale demonstrace z tohoto týdne jsou nejnásilnějšími přinejmenším od let 2016 a 2017, kdy se demonstranti střetli s bezpečnostními silami v regionu Rif na severu státu.
Současné marocké protesty navazují na podobné rozsáhlé demonstrace vedené mládeží, které se letos v létě konaly v Nepálu, Indonésii, na Filipínách a Madagaskaru. V Nepálu a na Madagaskaru nakonec padla vláda.
Marocká vláda podle BBC v úterý vydala prohlášení, v němž vyjádřila ochotu vést dialog s mládeží „v rámci institucí a veřejných prostor s cílem nalézt realistická řešení“.