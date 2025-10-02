Fotbal na úkor zdraví. Protesty v Maroku mají oběti


Marocké bezpečnostní síly zabily dva lidi u města Agádír na jihu země poté, co se skupina demonstrantů pokusila vtrhnout na policejní stanici. Úřady zatkly v uplynulých dnech více než čtyři sta lidí. Protesty vedené mladou Generací Z žádají reformy veřejného zdravotnictví a školství. Maročané kritizují miliardové investice, které místo do těchto resortů proudí do příprav fotbalového šampionátu.

Četníci byli ve středu večer „nuceni použít služební zbraně kvůli sebeobraně, aby odrazili útok skupiny osob na jejich budovu“. „Tito lidé se pokoušeli zmocnit střeliva, materiálu a služebních zbraní,“ sdělily místní úřady.

Po prvním útoku členové této skupiny ozbrojení noži znovu zaútočili na stanici četníků a následně její část spolu s vozidlem bezpečnostních složek zapálili. „Při tomto pokusu dvě osoby zemřely na následky střelného zranění. Další osoby byly při účasti na útoku zraněny,“ doplnil stejný zdroj. Případ nyní vyšetřuje státní zastupitelství.

V Maroku ve středu už pátým dnem protestovali zástupci nejmladší generace. Demonstrace svolal přes sociální sítě TikTok, Instagram či Discord kolektiv GenZ212, jenž nemá jednotné řízení a jehož zakladatelé zůstávají neznámí.

Stovky zraněných

V úterý protesty poprvé přerostly v násilnosti, ministerstvo vnitra informovalo o zranění 263 zástupců bezpečnostních složek a 23 civilistů. Doplnilo, že v souvislosti s protesty zadrželo čtyři sta lidí.

Demonstrace pokračovaly spolu s pouličními násilnostmi i ve středu večer. Agentura Reuters informovala o střetech protestujících s policií a ničení obchodů.

Videa kolující na sociálních sítích a ověřená stanicí al-Džazíra ukazují poškozené bankomaty a budovu banky, která zřejmě byla vypleněna. Marocké ministerstvo vnitra uvedlo, že bylo zapáleno 142 vozidel patřících bezpečnostním složkám a dvacet soukromých aut.

Kolektiv GenZ212 podle AFP již dříve vyjádřil nad výtržnostmi a vandalismem lítost a demonstranty vyzval, aby se vyhnuli jakémukoli jednání, které může poškodit legitimitu jejich požadavků.

Marocká asociace pro lidská práva (AMDH) obvinila bezpečnostní složky z fyzického napadení demonstrantů a svévolného zatýkání. Ve městě Udžda utrpěl demonstrant zranění poté, co ho srazilo policejní auto, informovala státní tisková agentura MAP.

Protesty se v Maroku odehrávají v atmosféře všeobecné nespokojenosti se sociálními nerovnostmi v zemi, které mají neúměrný dopad na mladé lidi a ženy, píše agentura AFP s tím, že velkou vlnu veřejného pobouření vyvolala nedávná úmrtí osmi těhotných žen v nemocnici v Agádíru.

Fotbalové mistrovství prioritou vlády

Lidé na demonstracích upozorňují na miliardové investice, které proudí do příprav mistrovství světa ve fotbale v roce 2030, zatímco mnoha školám a nemocnicím chybí finanční prostředky a zůstávají ve špatném stavu, napsala al-Džazíra.

Protestující poukazují na nové stadiony, které jsou ve výstavbě nebo se rekonstruují po celé zemi. „Stadiony tady jsou, ale kde jsou nemocnice?“ skandovali demonstranti a kritizovali údajnou korupci, která podle nich v Maroku bují.

V Maroku se čas od času opakují pokojné protesty proti ekonomickým a sociálním podmínkám, ale demonstrace z tohoto týdne jsou nejnásilnějšími přinejmenším od let 2016 a 2017, kdy se demonstranti střetli s bezpečnostními silami v regionu Rif na severu státu.

Současné marocké protesty navazují na podobné rozsáhlé demonstrace vedené mládeží, které se letos v létě konaly v Nepálu, Indonésii, na Filipínách a Madagaskaru. V Nepálu a na Madagaskaru nakonec padla vláda.

Marocká vláda podle BBC v úterý vydala prohlášení, v němž vyjádřila ochotu vést dialog s mládeží „v rámci institucí a veřejných prostor s cílem nalézt realistická řešení“.

