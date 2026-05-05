Maďarská rozvědka o mně sedm měsíců věděla všechno, říká novinář Panyi


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Investigativní novinář Szabolcs Panyi v rozhovoru pro Newsroom ČT24
Zdroj: ČT24

Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který rozkryl vazby vlády v Budapešti na Moskvu, poskytl pro pořad Newsroom ČT24 rozhovor, v němž přibližuje metody tlaku vlády Viktora Orbána. Věří, že politická změna v Maďarsku přinese konec éry státem řízené propagandy a odhalí hloubku ruského zásahu do chodu státu. V rozhovoru, který s ním vedla Jana Ďuďáková, hovořil také o špionážním softwaru Pegasus, trestním oznámení i nálepce zrádce v maďarských médiích.

Orbánova vláda vás nazvala ukrajinským špionem, a dokonce proti vám podala trestní oznámení. Čekal jste to?

Ani ne. Byl jsem pod dohledem po mnoho let, probíhaly proti mně očerňující kampaně a vláda se snažila diskreditovat mou práci, ale je opravdu neobvyklé, aby v Evropské unii obvinili investigativní novináře ze špionáže. Toto se děje novinářům v zemích, jako je Rusko, Bělorusko nebo Kazachstán. Pro mě to bylo naprosto nečekané.

Jak tato trestní oznámení pokračují?

Těsně předtím, než jsem dorazil do Prahy, jsem se ze zpráv dozvěděl, že policie odmítla vyšetřování zahájit. To mě nepřekvapilo, protože Orbánova vláda obviňování svých kritiků z toho, že jsou kriminálníci nebo třeba zkorumpovaní pedofilové, používala jako svou metodu. Mě označili za ukrajinského špiona. Bylo to celé o tom zaplnit zpravodajský cyklus těmito obviněními, aby na mně ulpěla. Ale když se zpravodajský cyklus posunul dál a prohráli volby, už na tom vlastně nezáleželo. Nebyl pro to žádný faktický základ. Dělal jsem svou práci investigativního novináře. Oni to věděli, já jsem to věděl a bylo to jen politické divadlo ve volební kampani.

Odhalení hovoru Lavrova a Szijjártóa byla týmová práce

Zveřejnil jste hovor mezi Sergejem Lavrovem a Péterem Szijjártóem. Jak dlouho před volbami jste nahrávku získal a jak jste ji ověřil?

Vlastně jsem zkoumal komunikaci Pétera Szijjártóa s Lavrovem od roku 2023. Takže teď už jsou to asi tři roky a během toho období jsem získal více přepisů. Například jsem zveřejnil jeden o tom, jak Péter a Lavrov konspirovali o slovenských volbách v roce 2020, aby pomohli Peteru Pellegrinimu vyhrát. A pak jsme tento výzkum dokončili společně s dalšími novináři. Měli jsme několik audionahrávek, které jsme ověřili s forenzními experty, abychom se ujistili, že nejsou manipulované a že nejsou generované AI. Také jsme získali několik přepisů hovorů.

Dokonce i u té první publikace o tématu Pellegriniho přiznali, že je to pravda. A po zveřejnění všech těchto materiálů Szijjártó v podstatě uznal, že k těm hovorům došlo. Nerozporoval to a jen se snažil říct, že je to běžná praxe. Prostě diplomacie. Kvůli ochraně zdrojů nemohu říct, kdy jsme to získali. Byla to ale týmová práce, spolupracovali jsme s investigativními centry VSquare a Frontstory v Polsku, ruským exilovým The Insider a estonským Delfi. Jen jsme dali dohromady to, co jsme všichni nasbírali. Nepocházelo to tedy z jednoho zdroje, ale z více zdrojů, které jsme získali v průběhu let.

Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary
Péter Szijjártó v Bruselu před jednáním ministrů zahraničí zemí EU o energetice (16. března 2026)

Mám zdroje v kruzích národní bezpečnosti

Vaše zprávy o vazbách mezi Budapeští a Moskvou jsou plné detailů. Někteří kritici proto tvrdí, že jste tyto informace získal od cizích zpravodajských služeb. Také říkají, že vás možná využili k ovlivnění voleb. Co na tato podezření říkáte?

Zkoumám ruský vliv v Maďarsku a v regionu už více než deset let. Mám více zdrojů a také moji kolegové mají více zdrojů, a to i v kruzích národní bezpečnosti. Když pokrýváte národní bezpečnost, tak tam samozřejmě zdroje máte. Bylo zcela na nás, kdy to zveřejníme. Takže jak jsem řekl, přepisy jsem získal už v roce 2023. Zveřejnil jsem příběh o Pellegriniho návštěvě Moskvy a o tom, jak ji Szijjártó a Lavrov organizují, v roce 2024.

Původně jsem chtěl tento materiál použít pro knižní projekt, na kterém pracuji. Ale stalo se to, že maďarská vláda dostala strach. Byl jsem pod jejich dohledem, takže velmi pravděpodobně zjistili, co mám. A proto mě jako preventivní opatření začali obviňovat z toho, že jsem ukrajinský špion. Tím se věci urychlily. Kdyby to bylo na mně, zkoumal bych tento materiál více a zveřejnil bych ho ve své knize, která vyjde na podzim. Takže v podstatě to byla Orbánova vláda, která nás donutila zveřejnit to dříve.

Maďarsko a Rusko podepsaly tajný dvanáctibodový plán sbližování
Ruský vládce Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán během setkání v Kremlu (28. listopadu 2025)

Byl jste jedním z novinářů, na které, jak jste řekl, cílil špionážní software Pegasus. Jak to ovlivnilo vaši práci a osobní život?

Dozvědět se to bylo opravdu hrozné, protože můj telefon byl hacknutý po dobu sedmi měsíců. S tímto spywarem mohli přistupovat ke všem zprávám. Mohli také zapnout mikrofon a kameru a použít telefon jako skryté sledovací zařízení. Takže bez ohledu na to, zda šlo o profesionální nebo soukromou konverzaci, maďarská rozvědka věděla všechno.

Nebylo snadné se s tím vyrovnat. Byly ohroženy moje zdroje a mou hlavní obavou bylo, že se lidé dostanou do problémů. Jde o lidi, kteří poskytují informace o korupci nebo zneužívání moci. Mohou být stíháni nebo vyhozeni. Ale také v soukromí – nevím, moje máma mi posílala fotky našeho psa. Pes měl všechny druhy rakoviny, nádorů a další věci. Byly to velmi všední, každodenní věci. A jen to vědomí, že je tam nějaký plukovník nebo podplukovník v rozvědce, který má tento přístup k vašemu soukromému životu, byl to prostě velmi odporný pocit.

Nikdy jsem se nebál

Takže jste na to musel nějakou dobu každý den myslet? Bál jste se během těchto posledních let?

Jako fyzicky? To nikdy. Hrozbou bylo vždy to, že pokud jsem sledován, tak mé zdroje mohou být odhaleny a ohroženy. Další hrozbou bylo, že se ke mně někdo může vloupat a pokusit se ukrást mé vybavení nebo mé poznámky, aby zjistili, co vím a odkud to vím. Toto byly ty skutečné hrozby. Orbánova vláda nikdy nepřekročila hranici použití násilí. Občas tam bylo riziko, že by se třeba Rusové zbláznili, ale oni obvykle jdou po svých vlastních novinářích. Ne po evropských. To je vzácné.

Například Christo Grozev z Insideru je pro ně neustálým cílem. Tam jsou tato rizika reálná. Ale Orbánova vláda tu hranici nikdy nepřekročila. I kdyby chtěla, myslím si, že jejich úřady by ty rozkazy nevykonaly.

A co lidé na ulici? Poznávali vás a útočili na vás?

Ano. Problémem očerňující kampaně nebyla ta právní hrozba, protože to je nesmysl. Nejsem špion. Žádné důvěryhodné vyšetřování by nenašlo důkazy. Byl jsem sledován několik měsíců tím spywarem, takže o mně věděli všechno. Skutečnou hrozbou byl tento takzvaný „dog whistle“ (skryté pobízení). Orbánova propaganda tvrdila, že jsem zrádce. A vždycky se najdou mentálně nestabilní, trochu problematičtí jedinci, kteří mohou mít pocit, že je na nich, aby na mně vykonali spravedlnost. To byla ta skutečná hrozba. A dostával jsem desítky a stovky výhrůžných zpráv.

Věřím, že s Magyarovou vládou se situace zlepší

Jak si myslíte, že se vaše práce změní teď, když se k moci dostává Péter Magyar?

V uplynulých šestnácti letech jsme fungovali ve velmi nepřátelském prostředí. Stát byl využíván ke sledování a očerňování novinářů. V Maďarsku už nemáme veřejnoprávní média. Máme státní média, která vysílala propagandu a podkopávala důvěryhodnost skutečných novinářů.

Opravdu doufám, že tohle s Magyarovou vládou zmizí. Říká, že toto propagandistické impérium rozebere. Také se zdá být přístupnější novinářům. Například osobně odpovídá na komentáře a na kritiku. Je to někdo, kdo opravdu věnuje pozornost tomu, co o něm novináři píší. Nebude nutně tou nejmilejší osobou k novinářům, jsem si jistý, že já sám jsem s ním měl v minulosti nějaké problémy, ale nečekám, že bude využívat stát, jeho orgány a veřejné peníze na očerňující kampaně proti nim. V Maďarsku by tak bylo mnohem normálnější prostředí. Možná jsem optimista.

Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar
Péter Magyar

A co investigativní novinařina? Jak se ta změní?

Stát vlastně nikdy neodpovídal na žádosti o svobodný přístup k informacím ani na žádosti o rozhovor. Dělali nám život mnohem těžší a investigativa byla mnohem pomalejší ve srovnání se západoevropskými zeměmi. Myslím, že pokud bude stát aspoň do určité míry spolupracovat, budeme efektivnější.

Nejdřív ale musíme odhalit, co se stalo v uplynulých šestnácti letech během utajování všeho kolem Orbánova režimu. Musíme odhalit, kam šly všechny ty ukradené peníze a jak došlo k tomu nelegálnímu sledování. Kolik tisíc nebo desítek tisíc lidí bylo nelegálně sledováno? A pro mě osobně je nejdůležitější, jak hluboký byl ruský zásah do maďarské vlády. Myslím si, že ta situace je mnohem vážnější, než jsme předpokládali. Budeme muset vyšetřovat uplynulých šestnáct let a zároveň volat k odpovědnosti novou vládu a prošetřovat i ji. Budeme mít hodně práce.

Skandály mi dávají adrenalin

Odhalil jste velké skandály, které otřásly zemí, a čelil jste kvůli tomu mnoha útokům. Proč v novinařině pokračujete?

Myslím si, že je to částečně závislost. Dává mi to adrenalin. A jak jsem řekl, v Maďarsku nemáme veřejnoprávní média. To, co mnozí z nás jako nezávislí novináři dělali, jsem chápal jako veřejnou službu. Pokud stát neposkytuje zdroje pro veřejnoprávní média na dlouhodobé investigativní projekty, pak je na nás, abychom je dělali.

Také si myslím, že mi to jde. Mám rád investigativní novinařinu, rád rozebírám věci a velmi mě zajímá to, jak moc lze manipulovat lidmi. Myslím, že to byla ta nejdůležitější věc, kterou jsem mohl dělat a kterou jsem mohl přispět společnosti.

Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů
Péter Magyar

Výběr redakce

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

01:07Aktualizovánopřed 46 mminutami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

04:05Aktualizovánopřed 50 mminutami
Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

02:08Aktualizovánopřed 59 mminutami
Někteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

VideoNěkteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

před 1 hhodinou
Vietnamský lídr „Hořící pece“ koncentruje moc po vzoru Číny

Vietnamský lídr „Hořící pece“ koncentruje moc po vzoru Číny

před 2 hhodinami
Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Reportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

VideoReportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

před 9 hhodinami
Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří

Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), napsala v noci na úterý agentura Reuters. Rusy dosazené vedení elektrárny informovalo v neděli MAAE, že externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku.
01:07Aktualizovánopřed 46 mminutami

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.
04:05Aktualizovánopřed 50 mminutami

Maďarská rozvědka o mně sedm měsíců věděla všechno, říká novinář Panyi

Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který rozkryl vazby vlády v Budapešti na Moskvu, poskytl pro pořad Newsroom ČT24 rozhovor, v němž přibližuje metody tlaku vlády Viktora Orbána. Věří, že politická změna v Maďarsku přinese konec éry státem řízené propagandy a odhalí hloubku ruského zásahu do chodu státu. V rozhovoru, který s ním vedla Jana Ďuďáková, hovořil také o špionážním softwaru Pegasus, trestním oznámení i nálepce zrádce v maďarských médiích.
před 56 mminutami

Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Události v Hormuzském průlivu ukazují, že pro tamní situaci neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti. Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy či plynu ze zemí Perského zálivu, je od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu zablokovaný.
02:08Aktualizovánopřed 59 mminutami

Policie v blízkosti Bílého domu postřelila člověka, incident není jasný

Příslušníci bezpečnostních sborů v pondělí ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Tajná služba uvedla, že muž začal střílet po neupřesněné konfrontaci s policisty a že postřelil kolemjdoucího. Bílý dům byl po incidentu krátce uzavřen.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Vietnamský lídr „Hořící pece“ koncentruje moc po vzoru Číny

Vietnamští komunisté svěřili nebývalou moc do rukou generálního tajemníka a nově i prezidenta To Lama. Podle expertů se země blíží čínskému modelu vládnutí, včetně omezování svobod a zvýšeného dozoru nad občany, zatím však nepraktikuje tak rozsáhlé represe. To Lam, organizátor masivní protikorupční kampaně „Hořící pec“, spustil ambiciózní ekonomické reformy. Plánovaný rozmach hospodářství ale může zbrzdit blízkovýchodní krize i nejisté vztahy s USA.
před 2 hhodinami

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotických Trumpových změn

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...