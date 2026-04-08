Maďarsko a Rusko podepsaly tajný dvanáctibodový plán sbližování

Podle médií se Maďarsko a Rusko dohodly na dvanáctibodovém plánu na rozšíření spolupráce v oblasti ekonomiky, energetiky, obchodu a kultury. Dokumenty, které získali novináři, naznačují, že Budapešť a Moskva usilují o prohloubení bilaterálních vztahů před maďarskými parlamentními volbami. Zprávu o tom přinesl server Politico.
Podle dokumentů podepsali maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško po setkání v Moskvě v prosinci 2025 dvanáctibodový plán spolupráce. Text, který získala redakce Suspilne Ukraine, vymezuje oblasti spolupráce mezi oběma vládami v různých sektorech včetně jaderného paliva, vzdělávání a sportu.
Prosincové setkání bylo 16. zasedáním rusko-maďarské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Podle ruských státních médií byla komise zřízena v roce 2005 a od té doby se schází přibližně jednou ročně, střídavě v Rusku a v Maďarsku.
Jeden z dokumentů uvádí, že strany během setkání v Moskvě 9. prosince 2025 projednaly aktuální otázky bilaterální obchodní a hospodářské spolupráce, společné aktivity v oblasti energetiky, průmyslu, zdravotnictví, zemědělství a stavebnictví i spolupráci v kulturní a humanitární sféře.
Mezi dohodnutými body je i záměr „zvrátit negativní trend v bilaterálním obchodu“, který od zavedení sankcí EU vůči Rusku v reakci na jeho plnohodnotnou invazi na Ukrajinu klesá. Dokumenty také počítají s možností nových projektů za účasti ruských firem při výrobě elektřiny a vodíku v Maďarsku a s rozšířením spolupráce v oblasti ropy, plynu a jaderného paliva.
Budapešť se navíc zavázala zabývat se rozvojem výuky ruštiny, zejména zapojením učitelů z Ruska, a také rozšířením akademických výměnných programů a vzájemného uznávání kvalifikací.
Dohoda rovněž počítá s podporou programů kulturních a sportovních výměn mezi oběma zeměmi. Strany podpořily myšlenku připravit akční plán spolupráce v oblasti sportu na období 2026 až 2027.
Dokumenty uvádějí, že prohlubování spolupráce s Ruskem by nemělo být v rozporu se závazky Maďarska jako členského státu Evropské unie.
Maďarský ministr zahraničí Szijjártó na dotaz ohledně obsahu dokumentů uvedl, že bilaterální spolupráce Maďarska je dána národními zájmy, nikoli vnějším tlakem. Ruské ministerstvo zahraničí na žádost novinářů nereagovalo.
Maďarsko blokuje zahájení jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Budapešť také blokuje půjčku EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,21 bilionu korun).
V březnu Maďarsko zadrželo sběrné vozidlo Oščadbank (ukrajinská státem vlastněná banka, pozn. red.), které převáželo valuty na Ukrajinu. Maďarsko zabavilo finanční prostředky a vyhostilo zaměstnance banky ze země. Jeden ze zaměstnanců byl hospitalizován po výslechu maďarskými orgány činnými v trestním řízení.
Karina Levycká, Suspilne Ukraine, 8/04/2026 10:39 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.