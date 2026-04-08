Maďarsko a Rusko podepsaly tajný dvanáctibodový plán sbližování


před 48 mminutami

Podle médií se Maďarsko a Rusko dohodly na dvanáctibodovém plánu na rozšíření spolupráce v oblasti ekonomiky, energetiky, obchodu a kultury. Dokumenty, které získali novináři, naznačují, že Budapešť a Moskva usilují o prohloubení bilaterálních vztahů před maďarskými parlamentními volbami. Zprávu o tom přinesl server Politico.

Podle dokumentů podepsali maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško po setkání v Moskvě v prosinci 2025 dvanáctibodový plán spolupráce. Text, který získala redakce Suspilne Ukraine, vymezuje oblasti spolupráce mezi oběma vládami v různých sektorech včetně jaderného paliva, vzdělávání a sportu.

Prosincové setkání bylo 16. zasedáním rusko-maďarské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Podle ruských státních médií byla komise zřízena v roce 2005 a od té doby se schází přibližně jednou ročně, střídavě v Rusku a v Maďarsku.

Jeden z dokumentů uvádí, že strany během setkání v Moskvě 9. prosince 2025 projednaly aktuální otázky bilaterální obchodní a hospodářské spolupráce, společné aktivity v oblasti energetiky, průmyslu, zdravotnictví, zemědělství a stavebnictví i spolupráci v kulturní a humanitární sféře.

Mezi dohodnutými body je i záměr „zvrátit negativní trend v bilaterálním obchodu“, který od zavedení sankcí EU vůči Rusku v reakci na jeho plnohodnotnou invazi na Ukrajinu klesá. Dokumenty také počítají s možností nových projektů za účasti ruských firem při výrobě elektřiny a vodíku v Maďarsku a s rozšířením spolupráce v oblasti ropy, plynu a jaderného paliva.

Budapešť se navíc zavázala zabývat se rozvojem výuky ruštiny, zejména zapojením učitelů z Ruska, a také rozšířením akademických výměnných programů a vzájemného uznávání kvalifikací.

Dohoda rovněž počítá s podporou programů kulturních a sportovních výměn mezi oběma zeměmi. Strany podpořily myšlenku připravit akční plán spolupráce v oblasti sportu na období 2026 až 2027.

Dokumenty uvádějí, že prohlubování spolupráce s Ruskem by nemělo být v rozporu se závazky Maďarska jako členského státu Evropské unie.

Maďarský ministr zahraničí Szijjártó na dotaz ohledně obsahu dokumentů uvedl, že bilaterální spolupráce Maďarska je dána národními zájmy, nikoli vnějším tlakem. Ruské ministerstvo zahraničí na žádost novinářů nereagovalo.

Maďarsko blokuje zahájení jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Budapešť také blokuje půjčku EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,21 bilionu korun).

V březnu Maďarsko zadrželo sběrné vozidlo Oščadbank (ukrajinská státem vlastněná banka, pozn. red.), které převáželo valuty na Ukrajinu. Maďarsko zabavilo finanční prostředky a vyhostilo zaměstnance banky ze země. Jeden ze zaměstnanců byl hospitalizován po výslechu maďarskými orgány činnými v trestním řízení.

Karina Levycká, Suspilne Ukraine, 8/04/2026 10:39 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Aktuálně z rubriky Svět

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by dohoda měla zahrnovat i Libanon. Příměří je podle českého ministerstva zahraničí důležitý krok k deeskalaci konfliktu.
08:50Aktualizovánopřed 1 mminutou

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Spojené státy a Írán souhlasily s okamžitým příměřím v celé oblasti Blízkého východu, dohodu potvrdili i jejich spojenci. Klid zbraní se podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, který dohodu zprostředkovával, týká i Libanonu, to ovšem izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá. Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Írán tvrdí, že se i po vyhlášení příměří staly terčem útoků. Ministr obrany USA Pete Hegseth na brífinku chválil americké úspěchy ve válce s Íránem.
01:03Aktualizovánopřed 2 mminutami

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU a která přes routery prováděla kybernetické útoky na státní a další organizace v tuzemsku i zahraničí. Operaci vedl americký úřad FBI a jejím cílem bylo odebrat útočníkům přístup k napadeným zařízením a ty následně zabezpečit.
10:16Aktualizovánopřed 33 mminutami

Hormuzským průlivem propluly lodě, plné otevření je ale dle německého rejdaře daleko

Klíčovým Hormuzským průlivem propluly první lodě od chvíle, kdy Írán a Spojené státy souhlasily s dvoutýdenním příměřím. V 10:44 SELČ úžinou proplul řecký nákladní tanker NJ Earth a už v 8:59 SELČ místem proplula loď Daytona Beach plující pod vlajkou Libérie, uvedla na svém profilu na síti X služba MarineTraffic. Německý rejdař Hapag-Lloyd upozornil, že úplné otevření průlivu může trvat šest až osm týdnů. Situace zůstává nejistá, například norské lodě zatím průlivem nebudou proplouvat.
před 38 mminutami

USA budou jednat s Íránem o uvolnění cel a sankcí, sdělil Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy budou úzce spolupracovat s Íránem a budou jednat o uvolnění cel a sankcí. Šéf Bílého domu to ve středu napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že v Teheránu došlo k „produktivní“ změně režimu. Írán podle Trumpa již nebude obohacovat uran. Prezident se takto vyjádřil poté, co oznámil uzavření dvoutýdenního příměří s Íránem.
před 1 hhodinou

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, dvojí ceny zůstávají

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty do zahraničí, který zavedlo 19. března, rozhodla vláda premiéra Roberta Fica (Smer). Omezení při prodeji nafty a její dvojí ceny, které už kritizovala Evropská komise (EK), zůstanou v platnosti. Bratislavská rafinerie Slovnaft dlouhodobě vyváží většinu produkce paliv, k hlavním exportním trhům patří tuzemsko. Fico uvedl, že zrušení slovenského zákazu exportu nafty žádali premiéři Česka i Maďarska.
před 2 hhodinami

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izraelská armáda provedla ráno několik úderů v jižním Libanonu, napsala libanonská tisková agentura NNA. Jeruzalém také vyzval k evakuaci jiholibanonského města Súr (jinak zvaného Týr či Týros), což naznačuje, že hodlá v bojových operacích pokračovat. Teroristické hnutí Hizballáh naopak útoky pozastavilo, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje.
09:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...