Loňský rok přinesl Ficovi návrat do funkce premiéra. Kroky jeho vlády provází kritika

Slovenského premiéra Roberta Fica označují jeho odpůrci za populistu a demagoga, což on sám odmítá. V čele slovenské vlády stál před rokem 2018 celkem deset let a zdálo se, že jeho pozice je neotřesitelná. Jeho strana Smer–SD vyhrála čtvery parlamentní volby za sebou. V březnu 2018 však musel Fico opustit post předsedy vlády po vraždě novináře Jána Kuciaka, která vyvolala na Slovensku politickou krizi. V čele slovenské vlády opět stanul loni v říjnu. Ve středu se stal terčem atentátu, jeho zdravotní stav je vážný.

První triumf a přijetí eura

Nová sociálně demokratická partaj získávala na popularitě, lidé na Ficovu jasnou a nekompromisní rétoriku slyšeli – o to horší pro něj bylo rozčarování, když v parlamentních volbách v roce 2002 místo očekávaného vítězství skončil až třetí a musel se vydat do opozice, odkud otevřeně kritizoval reformy vlády Mikuláše Dzurindy. „Pustíme se do opravy toho, co zbabrala tato vláda,“ sliboval Fico v kampani. A Slováci, zejména ti, na které Dzurindovy reformy dopadly nejvíc, mu věřili.

Po volbách v roce 2006 tak Fico spolu se Slovenskou národnou stranou a Hnutiem za demokratické Slovensko sestavil vládu a stal se premiérem. Přestože i zahraniční média jeho kabinet označovala za „špatný vtip, který se stal skutečností“, Fico se dál vezl na mimořádné vlně popularity.

Za jeho vlády Slovensko v roce 2009 přijalo euro. Když tento krok vyvolával u Slováků obavy kvůli nárůstu cen, inicioval vznik hlídek z řad seniorů, které měly v obchodech kontrolovat ceny. I když tento krok neměl více než psychologický účinek, Slováci euro přijali za své. I v dalších volbách v roce 2010 Smer–SD s náskokem zvítězil, ale Fico musel přenechat moc koalici pravého středu. Ta se po roce a čtvrt rozpadla a následující předčasné volby vyhrál Ficův Smer–SD, který pak i sestavil jednobarevný kabinet.