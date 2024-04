Slovenská vláda schválila zákon o televizi a rozhlasu, šéf stanice má skončit

Slovenská vláda schválila na výjezdním zasedání v Trnavském kraji novelu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Podle ní má ředitel stanice Ľuboš Machaj skončit ve funkci. Návrh nyní zamíří do parlamentu. Jeho původní verzi kritizovalo současné vedení Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS), opozice, unijní instituce i Evropská vysílací unie.

Ministerstvo kultury ještě před jednáním vlády z návrhu vypustilo ustanovení o zřízení programové rady, která by dohlížela na obsah vysílání této stanice. Právě plánované vytvoření programové rady bylo jedním z nejvíce kritizovaných ustanovení původní podoby zákona. Kritici záležitost vnímali jako možný způsob cenzury ve vysílání. Příští ředitel stanice by rovněž nemohl být odvolán bez uvedení důvodu.

„Televize a rozhlas objektivně nemohou být objektivní, protože jsou ve sporu s vládou Slovenské republiky. Je porušováno základní lidské právo občanů Slovenské republiky na to, aby měli k dispozici objektivní informace,“ tvrdil ve středu po jednání vlády Fico. Dodal, že sněmovna nebude o návrhu jednat zrychleně, jak prosazoval ještě v březnu. Zákon by měl být podle něj schválen parlamentem do jeho letních prázdnin.

Ministryně kultury Martina Šimkovičová řekla, že předloha zákona o RTVS je v souladu s evropským aktem o svobodě médií, který Evropský parlament schválil v březnu a který má chránit nezávislost všech médií. Podle ní bylo zpravodajství RTVS dosud „nakloněno na jednou stranu“.

Současný generální ředitel RTVS Machaj se ujal funkce na původně pětileté období za minulé vlády v létě 2022. Spolu s ním podle nového zákona skončí funkční období nynějších členů rady stanice, která bude nově místo parlamentu volit a odvolávat ředitele. Do zvolení Machajova nástupce by měl stanici řídit zástupce, kterého jmenuje předseda parlamentu.