Je důležité, že se Česko chopilo iniciativy, tvrdí kongresman Doggett

Myslím, že prezident Biden potřebuje slyšet rady ze srdce Evropy, ze země, která tolik přispívá ke snahám zastavit ruskou agresi na Ukrajině. A pak vedle rad a názorů, které může pan premiér nabídnout, je to známka silné vazby našich dvou zemí, která se datuje až do doby Woodrowa Wilsona, ale byla přerušena v dobách, kdy západ nechal Českou republiku napospas agresi. Takže to o mnohém vypovídá. Jsme také velmi rádi, že v létě bude následovat návštěva prezidenta Pavla, který rovněž navštíví Kongres. Takže mít oba dva zde v tomto velmi důležitém roce je myslím pro naše vztahy zásadní.

A pokud jde o munici, ano, Česká republika jednala nad rámec očekávání, jako první země, která pomohla Ukrajině po té nevyprovokované agresi. Nyní touto iniciativou pro dodávky munice, když je Kongres Spojených států zablokovaný proputinovskou menšinou, skupinou republikánských zákonodárců, se Česká republika chopila iniciativy a začala shánět munici ve světě. To je strašně důležité. A samozřejmě to, jak Češi po invazi přivítali uprchlíky, a poskytují humanitární pomoc, to dělá velký dojem.

Havel je můj hrdina a hrdina mnoha svobodomyslných lidí. Způsob, jakým se v Česku stavěl proti útisku a tyranii, je a měl by být inspirací všem lidem, kteří milují demokracii. Za ta léta po celé Americe se mu nedostalo ani tolik uznání. Ale s vaším premiérem se setkám u busty prezidenta Havla, kterou máme v americkém Kapitolu na velmi významném místě, hned naproti busty Winstona Churchilla. A oslavíme tím vše, co to znamená.

Je to můj dlouholetý zájem. Žádné české předky nemám, ale o Českou republiku jsem se začal zajímat už dávno, kvůli její odolnosti. Vím a četl jsem o hrůzách druhé světové války a pak o sovětském útlaku a později jsem poznal Václava Havla. Českou republiku jsem ale také navštívil s dcerkami a manželkou ještě před sametovou revolucí. A pro západního pozorovatele je to teď na pohled úplně jiná země, vidíme, jak velký pokrok Česká republika udělala, když má svobodu a svobodu podnikání.

Ta hrozba by byla zajisté reálná pro Evropu, ale ještě větší zde doma pro nás všechny, kteří vyznáváme demokracii. Musíme zdvojnásobit úsilí, aby se to nestalo. Trumpovy výroky o NATO jsou naprosto pobuřující. A skutečně není žádná překážka, kterou bychom mohli v Kongresu vytvořit, která by zabránila prezidentovi spojenému s Vladimirem Putinem, aby nás zaprodal.

Ano, Viktora Orbána pozval na jednání na Floridu. Vyzdvihuje ho jako idol jakési autoritářské osobnosti, kterou chce být. Já to vidím tak, že letošní volby rozhodnou o demokracii, nebo autokracii. Demokracie nám sloužila tak dobře. Ale byl jsem tady toho 6. ledna a viděl jsem budovu našeho Kapitolu napadenou, policisty napadané způsobem, jaký bych si nikdy nemyslel, že v Americe uvidím. Takže víme, jaký druh prezidenta by Donald Trump byl.

Český premiér je na návštěvě Washingtonu DC v době prezidentské kampaně, před volbami. Je tu jistě šance, že Donald Trump se vrátí do Bílého domu. Je to samozřejmě na amerických voličích. Ale co by to znamenalo v zahraniční politice pro země, jako je Česká republika nebo Polsko, jež jsou jednoznačně proukrajinské, zatímco Donald Trump nijak neskrývá, že preferuje Viktora Orbána, premiéra Maďarska, který je jasně proruský.

Nezaměřuje se ani tolik na vojenské instalace, ale budí hrůzu, teror tím, že se zaměřuje na školky a kostely a důchodce. To musíme zastavit. A americká vojenská pomoc je životně důležitá. Jestli něco, tak Bidenova vláda byla celou dobu příliš pomalá. Teď ale to zpoždění nejde za prezidentem Bidenem, ale za tou skupinou republikánských zákonodárců.

A tady mezi republikány ve Sněmovně reprezentantů máme malou proruskou proputinovskou skupinu a ta vzhledem k vyrovnanosti sil v Kongresu dokáže vše zdržovat. Je to špatně. Pokud to budou dál zdržovat, nemáme žádný způsob, jak je obejít. Budou mít krev na rukou, a to už mají, protože Putin cílí na tolik Ukrajinců, nevinných Ukrajinců.

Je to skutečně na pováženou. Počítáme dny a vztahujeme to k milníkům, jako jsou svátky. Ukrajinci to počítají ve zmařených životech, v padlých, o které denně přicházejí kvůli tomuto zdržování. Čestná odpověď na vaši otázku je, že je jen jediný důvod. A tím důvodem je Donald Trump. Donald Trump je spojen s Vladimirem Putinem. Kritizuje každého, ale nikdy neřekl špatné slovo o Vladimiru Putinovi.

Co opravdu stojí za tím odkládáním hlasování o schválení klíčové americké pomoci Ukrajině? Mělo se tak stát loni na podzim. Neprošlo to před Vánocemi ani před Velikonocemi. A pořád se nic neděje. Prezident Ukrajiny varuje, že kvůli tomu prohraje válku proti Rusku. Co za tím je?

Premiér je také ve Washingtonu, aby připomněl 25 let od vstupu Česka do Severoatlantické aliance. Nebojíte se, že tu mohou existovat reálné obavy v zemích ve střední a východní Evropy, co se týče image Spojených států, jestli se na USA mohou spolehnout jako na odhodlaného spojence, a to v případě ruského útoku? To je něco, čím ruští lídři vyhrožují... Jestli prostě image USA není v tomto ohledu omezená kvůli chybějící pomocí Ukrajině.

Je to velmi znepokojivé. Právě jsem byl v Bruselu a jednal s lídry Evropské unie. Myslím, že to budí velké obavy. Putin má zjevně zálusk na víc než jen Ukrajinu. Chce obnovit starý Sovětský svaz. To nesmíme dopustit. A ta slabost, kterou Amerika ukazuje kvůli té proputinovské republikánské skupině nám z dlouhodobého hlediska velice škodí. Řekl bych jen to, že je nás mnoho, kteří velmi usilovně pracujeme na překonání této skupiny, abychom dodali prezidentu Zelenskému co nejrychleji vše, co potřebuje.

Pokud český premiér se bude snažit přesvědčit vaše republikánské kolegy, aby podpořili pomoc Ukrajině, jakou taktiku by měl použit? Vy víte, jak Kongres funguje. Když je ani prezident Ukrajiny nebyl schopný přesvědčit, jaká je šance, že může být český premiér nápomocný?

Myslím, že v tomto nápomocný být nemůže. Estonci tady byli. Japonský premiér oslovil Kongres a ohledně Ukrajiny měl velmi silné poselství. Myslím, že by se měl zaměřit na předsedu sněmovny Johnsona, pokud v budoucnu předsedou bude, a na republikány, a mluvit s nimi. Oni jsou ti, kteří byli v minulosti, před Trumpem, vždy velmi protiruští. Teď, když vidíme, jaké škody dokáže Putin napáchat, se musíme sjednotit.

Není to pouze v zájmu Ukrajiny nebo Moldavska nebo České republiky. Je to v zájmu zastánců demokracie všude a v zájmu Spojených států. Neznám žádnou tajnou zbraň, kterou by měl použít. Ale když bude mluvit o dopadu, jaký to má na Českou republiku, o tom, co vidíte, co obětovali Češi na pomoc Ukrajincům, o tom by mělo jeho poselství být.