Americký ministr zahraničí Marco Rubio má o víkendu na Blízkém východě řešit stav jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem po úderu židovského státu na vedení teroristického hnutí v katarském Dauhá. V Gaza City zatím pokračují izraelské letecké údery a postup armády hlouběji do ulic. Bezmála milion Palestinců tam zvažuje, zda vydržet útrapy a nedostatek jídla, nebo se nechat vytlačit do přelidněných stanových táborů na jihu.
Jako po výbuchu atomové bomby, popisuje situaci ve městě Gaza členka Lékařů bez hranic
Záměr zcela obsadit město Gaza oznámila izraelská vláda na začátku srpna, první fáze útoku armády židovského státu na město byla zahájena na konci téhož měsíce. Od té doby se výškové budovy v Gaze, symboly hospodářského vzestupu, populačního růstu a mírových nadějí 90. let v důsledku zásahu izraelských pum mění v hromady sutin.
Kolem devíti set tisíc obyvatel kdysi největšího palestinského města paběrkuje mezi tunami rozbitého betonu. Izraelská armáda po nich – tak jako vloni v lednu – znovu požaduje, aby odešli.
„Neexistuje budova, která by nebyla poškozená“
„Míra destrukce je obrovská. Neexistuje tam budova, která by nebyla poškozená, zdemolovaná. (…) Mnoho budov je doslova srovnaných se zemí. Vstup do Gaza City vypadá, jako kdybyste vešli do města, ve kterém vybuchla atomová bomba,“ popsala tamní situaci farmaceutka z Lékařů bez hranic Zuzana Slováková, která město Gaza osobně navštívila.
„Slyšeli jsme silné výbuchy, které byly v podstatě hned za rohem, a dozvěděli jsme se, že Násirova nemocnice byla zase zasažena,“ podělila se o zkušenosti přímo z místa.
Jak však Slováková podotýká, navzdory katastrofálním podmínkám mnoho obyvatel váhá, zda město opustit. „Momentálně v Gaza City žije okolo milionu lidí, kteří jsou ve stresu, nevědí, co mají dělat, protože čekají, že dojde k okupaci a budou se zase muset evakuovat, ale tentokrát čekají do posledních chvil,“ říká Slováková, podle které se lidé nechtějí přesouvat na přeplněný jih a obávají se, že ani tam pro ně nebude bezpečno.
Izrael buduje nová distribuční centra na jihu Pásma
Izrael je pod stále silnějším mezinárodním tlakem, který ho v květnu donutil zvrátit katastrofální rozhodnutí zcela zmrazit humanitární pomoc pro Gazu. Teď buduje nová distribuční centra na jihu Pásma.
„Už víc než sto dní náš tým dodává pomoc Palestincům v nouzi. Soustřeďujeme se na svou misi, která má zajistit, aby Gaza měla přístup k nezbytné pomoci. Systematičnost naší distribuce by nebyla možná bez humanitárních pracovníků, kteří do práce vkládají své srdce a duši,“ uvedl John Acree z Gazánské humanitární nadace.
Také na americko-izraelský projekt se snáší mezinárodní kritika. Masakry v okolí jeho center, které stály život tisícovky lidí, sice ustaly. Mezi ruinami měst a vesnic je ale podle OSN a humanitárních agentur klíčové obnovit stovky malých distribučních míst, které napříč celým územím poničila válka.