Valné shromáždění OSN v pátek jasnou většinou podpořilo deklaraci nastiňující konkrétní, časově dané a nezvratné kroky k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu, uvedla agentura Reuters. Dokument označovaný jako Newyorská deklarace přijala na konci července konference zorganizovaná Francií a Saúdskou Arábií.
Valné shromáždění OSN podpořilo deklaraci ohledně dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu
Deklarace odsuzuje útok teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás a další ozbrojené skupiny ke složení zbraní. Zároveň potvrzuje požadavek na vznik nezávislého palestinského státu a podporuje nasazení mezinárodní stabilizační mise s mandátem Rady bezpečnosti OSN.
Deklarace také odsuzuje izraelské útoky proti civilistům a civilní infrastruktuře v Pásmu Gazy i izraelskou blokádu Pásma, jejímž důsledkem je hladovění obyvatel.
Francouzský prezident Emmanuel Macron výsledek hlasování uvítal a považuje ho za krok na „nezvratné cestě k míru,“ píše agentura AFP. Francie patří vedle Británie, Kanady a dalších k zemím, které ohlásily, že tento měsíc na půdě OSN uznají existenci Státu Palestina. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek zopakoval, že palestinský stát nevznikne.
Pro podporu Newyorské deklarace se v pátek vyslovilo 142 států, deset bylo proti (vedle Izraele také Spojené státy) a 12 se hlasování zdrželo. Česká diplomacie avizovala, že bude mezi těmi, kdo se zdrží.