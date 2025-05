Izraelské bombardování v Pásmu Gazy podle úřadů zabilo nejméně šedesát lidí

Agentura OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení žen (UN Women) odhaduje, že více než 28 tisíc obětí od začátku války tvoří ženy a dívky. Uvedla to v pondělí ve zprávě s tím, že „to znamená, že každou hodinu je při útocích izraelských sil zabita v průměru jedna žena a jedna dívka“.

„Mezi zabitými byly tisíce matek, které po sobě zanechaly zlomené děti, rodiny a komunity,“ poznamenala. „V únoru 2025 časopis The Lancet napsal, že počet úmrtí v Gaze byl pravděpodobně podhodnocen přibližně o 41 procent. Zjištění odrážejí jak přímo nahlášená úmrtí, tak to, co označují za nadbytečná úmrtí, což jsou taková, která nemusela být zdokumentována kvůli rozpadu zdravotnické a zpravodajské infrastruktury,“ upřesnila UN Women s tím, že k odhadům dospěla pomocí této metodiky.