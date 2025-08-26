V Izraeli ráno začaly demonstrace za propuštění rukojmí držených teroristickým hnutím Hamás a okamžité ukončení války v Pásmu Gazy. Demonstranti přerušili provoz na některých významných silničních tazích a shromáždili se před domy některých ministrů. Akce by měly pokračovat po celý den, píše izraelský tisk.
Izraelci požadující propuštění rukojmí zablokovali dálnici
Část izraelské veřejnosti vládu dlouhodobě kritizuje, že se dostatečně nesnaží o propuštění izraelských rukojmí držených v Pásmu Gazy.
V Izraeli se nyní projednává návrh na příměří, se kterým souhlasil Hamás a který během šedesáti dní počítá s předáním zhruba poloviny rukojmí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit vyjednávání. Již dříve řekl, že prioritou židovského státu je nyní propuštění všech rukojmí najednou a ukončení války za podmínek, které určí Jeruzalém.
Izraelská armáda nyní chystá obsazení města Gazy a okolí, kde Hamás možná drží některá rukojmí, což ale zvyšuje obavy o jejich život.
Shromáždění před domy ministrů
Demonstranti v úterý ráno zablokovali několik silničních tahů včetně klíčové dálnice u Tel Avivu. Další lidé se pak shromáždili před domy šéfa diplomacie Gideona Saara a dalších ministrů. Čtou tam jména rukojmí a vyzývají k jejich záchraně, píší izraelská média.
V Pásmu Gazy zůstává na pět desítek rukojmí, jen zhruba dvacet jich je podle poznatků tajných služeb naživu. Panují ale obavy, že počet živých rukojmí by nakonec mohl být ještě nižší. V minulých týdnech média zveřejnila záběry a snímky některých z nich, z nichž byl patrný jejich křehký zdravotní stav.
Současná válka, kterou Izrael vede v Pásmu Gazy, začala útokem Hamásu na izraelské území 7. října 2023, kdy teroristické hnutí uneslo zhruba 250 lidí, dalších 1200 bylo podle místních úřadů zabito. Izrael podle úřadů kontrolovaných Hamásem zabil zhruba 62 700 lidí, většina z nich civilistů. OSN i další organizace považují tyto údaje za odpovídající.