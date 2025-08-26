Izraelské jednotky se v pondělí v Násirově nemocnici v Pásmu Gazy snažily zasáhnout kameru používanou teroristickým hnutím Hamás ke sledování izraelských vojáků, uvedla podle agentur armáda židovského státu s odkazem na předběžné vyšetřování útoku. Při úderech na nemocnici bylo zabito šest členů Hamásu, tvrdí armáda s tím, že pět novinářů, kteří při útoku také zahynuli, nebyli terčem útoku.
Izraelská armáda tvrdí, že při útoku na nemocnici v Gaze cílila na kameru Hamásu
Izraelská armáda provedla v pondělí dvojitý úder na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu a zabila při něm nejméně dvacet lidí včetně pěti novinářů, kteří spolupracovali s agenturami Reuters a AP, televizní stanicí al-Džazíra či serverem Middle East Eye (MEE). První úder zasáhl horní patro nemocnice, přičemž o několik minut později, když na místo dorazili novináři a záchranáři v oranžových vestách, zasáhl stejné místo budovy druhý úder. Agentuře AP to v pondělí řekl šéf dětského oddělení Ahmad Farrá.
„Taktika dvojitých úderů (double tap strikes) je neslučitelná s chováním profesionální, právně poučené a řádně vycvičené vojenské síly,“ řekla stanici NBC News profesorka Janina Dillová z Oxfordské univerzity, kde se specializuje na právo a etiku v kontextu vedení válečných operací.
Záměrný druhý úder, který po několika minutách míří na místo prvního útoku a zasahuje tak osoby, které se na místě shromáždily, včetně záchranářů a civilistů, může podle Dillové poukazovat na možné spáchání válečného zločinu.
„Absolutně nepřijatelné,“ zní z Evropské komise
Útok odsoudily OSN, EU, Británie, Francie a další země. „Je absolutně nepřijatelný,“ uvedl mluvčí Evropské komise Anouar El Anouni. „Civilisté a novináři musí být chráněni mezinárodním právem,“ dodal. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová je podle něj v neustálém kontaktu se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem a situaci v Pásmu Gazy budou řešit i ministři zahraničí EU na svém neformální zasedání, které se uskuteční v sobotu v Dánsku.
„Evropská unie znovu vyzývá Izrael, aby respektoval mezinárodní humanitární právo a zajistil vyšetřování těchto útoků, a bere na vědomí prohlášení izraelských úřadů, že bude provedeno důkladné vyšetřování,“ doplnil mluvčí unijní exekutivy. Útok na nemocnici již v pondělí zkritizovala i eurokomisařka Hadja Lahbibová. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu útok označil za tragickou nehodu.
Izrael nicméně zasahuje nemocnice i novináře v Pásmu Gazy opakovaně, za což čelí sílící mezinárodní kritice. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudily zabití čtyř novinářů televizní stanice al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici. Izrael tvrdí, že se Šaríf v minulosti připojil k teroristům Hamásu, podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) ale židovský stát pro toto tvrzení nepředložil věrohodné důkazy.
Válku v Pásmu Gazy vyvolal teroristický útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma. Zabito při něm bylo podle izraelských úřadů na 1200 lidí. V Pásmu Gazy od začátku války v říjnu roku 2023 zemřelo podle úřadů kontrolovaných Hamásem zhruba 62 700 tisíc lidí. OSN i další organizace považují tyto údaje za odpovídající.