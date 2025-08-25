Agentura Reuters s odkazem na palestinské zdravotníky uvádí, že izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy zabil nejméně dvacet lidí, včetně pěti palestinských novinářů, z nichž jeden pracoval pro Reuters a další spolupracoval s AFP. The Times of Israel a al-Džazíra píší, že Izrael na nemocnici použil takzvaný „double tap“, tedy dvojí úder: podruhé vyslal na místo útočné prostředky, když na místě zasahovali zdravotníci. Armáda židovského státu dle médií potvrdila, že v místě útočila, necílila prý ale na novináře a incident prošetří.
Izrael zabíjel v nemocnici v Gaze, dle médií provedl „dvojí úder“
Úder podle al-Džazíry směřoval na nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy. Nejprve sebevražedný dron na střeše nemocnice dle televize zabil nejméně jednoho novináře. Když na místo přišli další mediální pracovníci a zároveň zde pomáhali zdravotníci, udeřila izraelská armáda znovu. Video z druhého útoku zveřejnil mimo jiné server The Times of Israel.
Reuters napsal, že obětí tohoto úderu je patnáct a je mezi nimi i kameraman, který pro agenturu pracoval. Fotograf, který pro Reuters pracuje, dle agentury utrpěl zranění. Dalšími mrtvými novináři jsou podle úřadů v Gaze, které kontroluje teroristické hnutí Hamás, novinářka spolupracující s agenturou AP, muž spolupracující s americkou televizí NBC a kameraman al-Džazíry.
Izrael podle řady médií a mezinárodních organizací na nemocnice a novináře v Gaze útočí opakovaně, za což čelí kritice. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudila zabití čtyř novinářů katarské televizní stanice al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici v Gaze.
Židovský stát tvrdil, že se Šaríf v minulosti připojil k ozbrojenému křídlu teroristické organizace Hamás. Podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) ale nepředložil důkazy.
Podle al-Džazíry v pondělí v důsledku jiných izraelských útoků v Gaze zemřelo dalších devatenáct lidí.
Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na tamní žurnalisty. Americký prezident Donald Trump předminulý týden prohlásil, že by byl rád, kdyby zahraniční novináři měli přístup do Pásma. Světové tiskové agentury AFP, AP a Reuters společně se stanicí BBC v červenci vyzvaly Jeruzalém, aby kvůli hrozícímu hladu umožnil jejich spolupracujícím novinářům vstup do Pásma Gazy i odchod z něj.
