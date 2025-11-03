Izrael zatkl bývalou prokurátorku. Dříve uvolnila nahrávku se zneužitím Palestince vojáky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, CNN

V Izraeli v noci na pondělí zatkli vojenskou generální prokurátorku Jifat Tomerovou-Jerušalmiovou, která se v pátek vzdala této funkce. V rezignačním dopise přiznala, že loni umožnila zveřejnění videonahrávky, která zřejmě zachycuje sexuální zneužití Palestince izraelskými vojáky. Informují o tom izraelská média.

Přiznání Tomerové-Jerušalmiové vyvolalo kritiku z řad krajně pravicových izraelských politiků a někteří ji označili za zrádkyni. Pobouření vyjádřil i premiér Benjamin Netanjahu, který v neděli označil únik videonahrávky ze základny Sde Teiman za dosud nejzávažnější „PR útok vůči Izraeli“ a obrovské poškození reputace Izraele a jeho vojáků. Prezident Jicchak Herzog vyzval veřejnost ke klidu a k zastavení obviňování a vzájemných útoků.

Letos v únoru bylo obžalováno pět izraelských vojáků z vážného zneužití palestinského vězně loni v červenci v detenčním zařízení na vojenské základně Sde Teiman, která leží v Negevské poušti poblíž hranic s Pásmem Gazy. Vojáci podle obžaloby Palestince surově zbili, přičemž mu způsobili těžká zranění, včetně zlomených žeber a tržné rány v konečníku.

V Izraeli protestovaly statisíce lidí, policie přes 30 demonstrantů zatkla
Protesty v Tel Avivu

Na uniklé videonahrávce leží skupina Palestinců na zemi a jeden z nich je odveden z místnosti. Na dalším záběru je vidět zeď z bezpečnostních štítů, která zakrývá výhled bezpečnostní kamery, za ní izraelští vojáci údajně Palestince sexuálně napadli. Nahrávka se v médiích objevila loni v srpnu poté, co bylo zatčeno deset podezřelých vojáků.

„I v dlouhé a bolestivé válce máme povinnost vyšetřovat podezření z protiprávních činů..., i když jsou v Sde Teiman drženi teroristé..., je nutné je postavit před soud. A nesnižuje to naši povinnost vyšetřit důvodné podezření z násilí páchaného na zadržené osobě,“ napsala mimo jiné Tomerová-Jerušalmiová minulý pátek v rezignačním dopise na funkci, kterou zastávala od září 2021.

„V posledních dvou letech se důstojníci generálního vojenského prokurátora stali terčem osobních útoků, urážek a dokonce i výhrůžek. To vše proto, že jsme stáli na straně právního státu,“ dodala odcházející vojenská generální prokurátorka.

Pohřešování bývalé prokurátorky

Tomerová-Jerušalmiová byla v neděli několik hodin pohřešovaná a některá média spekulovala o sebevraždě. Poté, co rodina nahlásila její zmizení, po ní pátrala policie i armáda. Žena se nakonec ozvala manželovi a byla nalezena na pláži u města Herzlija v metropolitní oblasti Tel Avivu.

Detenční zařízení na základně Sde Teiman čelilo více obviněním stran špatného zacházení se zadrženými Palestinci. Loni britský deník The Guardian či americká stanice CNN s odvoláním na whistleblowery a další svědectví popsaly, že Palestinci tam jsou vystavováni psychickému a fyzickému týrání, včetně bití, a nemají ani dost jídla. Armáda tehdy jakékoli protiprávní jednání popřela.

Kauza vyvolala také další roztržku mezi vládou a generální prokurátorkou Gali Baharavovou-Miaraovou. Té o víkendu ministr spravedlnosti Jariv Levin vzkázal, že se nesmí podílet na vyšetřování úniku nahrávky ze základny Sde Teiman a že plánuje jmenovat pro dohled nad vyšetřováním někoho jiného. Baharavová-Miaraová to odmítla s tím, že Levin k takovému kroku nemá pravomoc, a uvedla, že vyšetřování bude pokračovat pod vedením orgánů činných v trestním řízení, včetně jí samotné.

„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka
Izraelští rezervisté, ilustrační foto

Výběr redakce

Trump se chytil zvěstí o „genocidě křesťanů“ v Nigérii. Data mluví jinak

Trump se chytil zvěstí o „genocidě křesťanů“ v Nigérii. Data mluví jinak

před 11 mminutami
Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu

Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu

10:48Aktualizovánopřed 29 mminutami
Provoz na koridoru v Lipníku je po krádeži kabelů obnoven

Provoz na koridoru v Lipníku je po krádeži kabelů obnoven

11:02Aktualizovánopřed 35 mminutami
„EU nesmí být Silicon Valley byrokracie.“ Část zemí EU žádá jednodušší regulace průmyslu

„EU nesmí být Silicon Valley byrokracie.“ Část zemí EU žádá jednodušší regulace průmyslu

před 41 mminutami
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

13:00Aktualizovánopřed 45 mminutami
Deficit státního rozpočtu činil v říjnu 183,1 miliardy

Deficit státního rozpočtu činil v říjnu 183,1 miliardy

14:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Mušle pomáhají řeckým vědcům detekovat znečištění mikroplasty

Mušle pomáhají řeckým vědcům detekovat znečištění mikroplasty

před 1 hhodinou
Izrael zatkl bývalou prokurátorku. Dříve uvolnila nahrávku se zneužitím Palestince vojáky

Izrael zatkl bývalou prokurátorku. Dříve uvolnila nahrávku se zneužitím Palestince vojáky

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Trump se chytil zvěstí o „genocidě křesťanů“ v Nigérii. Data mluví jinak

Nigerijská vláda odmítla, že by se podílela na pronásledování křesťanů. Prezident USA Donald Trump v pátek umístil tuto africkou zemi bohatou na ropu na černou listinu a pohrozil jí vojenským zásahem. Tvrzení o nigerijské „genocidě křesťanů“ šíří v USA někteří pravicoví politici, známé osobnosti i křesťanské organizace. Z dostupných dat ale vyplývá, že terčem útoků jsou i další skupiny v čele s muslimy. O genocidě nelze hovořit ani podle expertů.
před 11 mminutami

„EU nesmí být Silicon Valley byrokracie.“ Část zemí EU žádá jednodušší regulace průmyslu

Sedmnáct členských zemí Evropské unie včetně Česka podepsalo deklaraci, která vyzývá ke zjednodušení unijních průmyslových regulací, rychlejší digitalizaci a investicím do umělé inteligence (AI). Na tiskové konferenci po konferenci s názvem Friends of Industry to v pondělí v Berlíně oznámila německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová.
před 41 mminutami

Mušle pomáhají řeckým vědcům detekovat znečištění mikroplasty

Tisíce mušlí rozmístěných na dně Jónského a Egejského moře pomáhají řeckým vědcům sledovat, jak se mění kvalita tamní vody. Jejich nejnovější měření odhalují zvyšující se množství mikroplastů ve Středozemním moři. Podle odborníků z Hellenic Centre for Marine Research se drobné plastové částice, pocházející hlavně z jednorázových obalů, dostávají do potravního řetězce a představují rostoucí riziko i pro lidské zdraví.
před 1 hhodinou

Izrael zatkl bývalou prokurátorku. Dříve uvolnila nahrávku se zneužitím Palestince vojáky

V Izraeli v noci na pondělí zatkli vojenskou generální prokurátorku Jifat Tomerovou-Jerušalmiovou, která se v pátek vzdala této funkce. V rezignačním dopise přiznala, že loni umožnila zveřejnění videonahrávky, která zřejmě zachycuje sexuální zneužití Palestince izraelskými vojáky. Informují o tom izraelská média.
před 1 hhodinou

Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

Ruští vojáci se usilovně snaží dobýt východoukrajinský Pokrovsk. Pronikli již prakticky do všech čtvrtí, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli, citovala agentura Unian jednoho z ukrajinských obránců města, vojáka 68. samostatné brigády. Město se podle něj přeměnilo v „šedou zónu“ – zemi nikoho. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že vojáci pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u místního nádraží a odrážejí ukrajinské protiútoky.
před 3 hhodinami

Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu

Britská prokuratura obvinila dvaatřicetiletého Anthonyho W., který v sobotu večer pobodal nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z jedenácti pokusů o vraždu, píše AP. Muž v sobotu jedenáct lidí zranil, stav jednoho z nich je kritický. Informace o totožnosti zraněných dosud nebyly zveřejněny. Neznámý je také motiv útoku.
před 4 hhodinami

Čeští potápěči prozkoumali vrak Britannicu

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi HMHS Britannic. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k nejnáročnějším na světě, uvedl vedoucí expedice Britannic 2025 Petr Slezák. Zaoceánský parník se potopil za první světové války v listopadu 1916 po nájezdu na námořní minu.
před 6 hhodinami

Katar pohrozil zastavením dodávek LNG do EU kvůli směrnici

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD), jejímž účelem je mimo jiné i zabraňovat nucené práci. Na konferenci o energetice v Abú Dhabí to podle agentury Reuters řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí. Před dopady směrnice varoval také šéf americké těžební společnosti ExxonMobil Darren Woods.
před 6 hhodinami
Načítání...