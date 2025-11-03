Izrael zatkl bývalou prokurátorku. Dříve uvolnila nahrávku se zneužitím Palestince vojáky

V Izraeli v noci na pondělí zatkli vojenskou generální prokurátorku Jifat Tomerovou-Jerušalmiovou, která se v pátek vzdala této funkce. V rezignačním dopise přiznala, že loni umožnila zveřejnění videonahrávky, která zřejmě zachycuje sexuální zneužití Palestince izraelskými vojáky. Informují o tom izraelská média.
Přiznání Tomerové-Jerušalmiové vyvolalo kritiku z řad krajně pravicových izraelských politiků a někteří ji označili za zrádkyni. Pobouření vyjádřil i premiér Benjamin Netanjahu, který v neděli označil únik videonahrávky ze základny Sde Teiman za dosud nejzávažnější „PR útok vůči Izraeli“ a obrovské poškození reputace Izraele a jeho vojáků. Prezident Jicchak Herzog vyzval veřejnost ke klidu a k zastavení obviňování a vzájemných útoků.
Letos v únoru bylo obžalováno pět izraelských vojáků z vážného zneužití palestinského vězně loni v červenci v detenčním zařízení na vojenské základně Sde Teiman, která leží v Negevské poušti poblíž hranic s Pásmem Gazy. Vojáci podle obžaloby Palestince surově zbili, přičemž mu způsobili těžká zranění, včetně zlomených žeber a tržné rány v konečníku.
Na uniklé videonahrávce leží skupina Palestinců na zemi a jeden z nich je odveden z místnosti. Na dalším záběru je vidět zeď z bezpečnostních štítů, která zakrývá výhled bezpečnostní kamery, za ní izraelští vojáci údajně Palestince sexuálně napadli. Nahrávka se v médiích objevila loni v srpnu poté, co bylo zatčeno deset podezřelých vojáků.
„I v dlouhé a bolestivé válce máme povinnost vyšetřovat podezření z protiprávních činů..., i když jsou v Sde Teiman drženi teroristé..., je nutné je postavit před soud. A nesnižuje to naši povinnost vyšetřit důvodné podezření z násilí páchaného na zadržené osobě,“ napsala mimo jiné Tomerová-Jerušalmiová minulý pátek v rezignačním dopise na funkci, kterou zastávala od září 2021.
„V posledních dvou letech se důstojníci generálního vojenského prokurátora stali terčem osobních útoků, urážek a dokonce i výhrůžek. To vše proto, že jsme stáli na straně právního státu,“ dodala odcházející vojenská generální prokurátorka.
Pohřešování bývalé prokurátorky
Tomerová-Jerušalmiová byla v neděli několik hodin pohřešovaná a některá média spekulovala o sebevraždě. Poté, co rodina nahlásila její zmizení, po ní pátrala policie i armáda. Žena se nakonec ozvala manželovi a byla nalezena na pláži u města Herzlija v metropolitní oblasti Tel Avivu.
Detenční zařízení na základně Sde Teiman čelilo více obviněním stran špatného zacházení se zadrženými Palestinci. Loni britský deník The Guardian či americká stanice CNN s odvoláním na whistleblowery a další svědectví popsaly, že Palestinci tam jsou vystavováni psychickému a fyzickému týrání, včetně bití, a nemají ani dost jídla. Armáda tehdy jakékoli protiprávní jednání popřela.
Kauza vyvolala také další roztržku mezi vládou a generální prokurátorkou Gali Baharavovou-Miaraovou. Té o víkendu ministr spravedlnosti Jariv Levin vzkázal, že se nesmí podílet na vyšetřování úniku nahrávky ze základny Sde Teiman a že plánuje jmenovat pro dohled nad vyšetřováním někoho jiného. Baharavová-Miaraová to odmítla s tím, že Levin k takovému kroku nemá pravomoc, a uvedla, že vyšetřování bude pokračovat pod vedením orgánů činných v trestním řízení, včetně jí samotné.