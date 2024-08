Izrael zahájil největší vojenskou operaci na Západním břehu za dvě dekády

28. 8. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24 , Times of Israel , BBC , The Washington Post

Armáda oznámila, že provádí zásah ve čtyřech městech najednou. Má se jednat o místa, na kterých teroristé zorganizovali útok v Tel Avivu. Na okupované území v noci vjely buldozery a obrněná vozidla. Izraelci použili také drony. „Kolem druhé hodiny ráno armáda vtrhla do tábora. Bylo tam hodně vojáků. Do tábora vstoupili z několika různých směrů,“ popisuje jeden z místních paramediků Nidal Oudeh.

Izraelská armáda oznámila, že zabila „pět teroristů v operačním prostoru“ uprchlického tábora Nur Šams blízko města Tulkarm. Vojenská operace by mohla podle informací deníku Times of Israel , který se odvolává na zdroje z armády, trvat několik dní. V rámci zásahu bylo údajně zadrženo několik hledaných Palestinců.

Beztrestné násilí

Podobné útoky přitom často končí bez potrestání viníka. Izraelská skupina pro občanská práva Ješ Din zjistila, že v letech 2005 až 2023 pouze tři procenta případů osadnického násilí vedlo k odsouzení pachatele. Z dopisu Bara vládě plyne, že radikální osadníky tento laxní přístup izraelských institucí povzbuzuje, uvádí BBC.

„Je to velmi nepříjemné a izraelská armáda, která tam dohlíží na pořádek, by měla proti takovýmto lidem tvrdě zasahovat a snažit se preventivně odrazovat od podobných útoků i tím, že budou tito lidé přísně potrestáni, protože Izrael nepotřebuje nic horšího, než aby vznikla obrovská intifáda na Západním břehu a pustili se do sebe Palestinci, osadníci, do toho armáda, byť se to samozřejmě může stát. Někteří si to i přejí a teď nemluvím jen o teroristech židovských, ale i těch muslimských,“ podotkl politický a kulturní geograf Vladimír Baar z Ostravské univerzity.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) zaznamenal od loňského 7. října do 5. srpna 1143 útoků izraelských radikálních osadníků, což jsou v průměru zhruba čtyři denně. Přibližně 120 z nich vyústilo ve smrt nebo zranění Palestinců a při asi tisíci byl poškozen jejich majetek.

Podle izraelské organizace pro lidská práva B'Tselem ve stejném období vyhnalo pronásledování ze strany radikálních osadníků Palestince z nejméně osmnácti vesnic.