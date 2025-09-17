Izraelská armáda oznámila otevření nového dočasného koridoru, kterým mají obyvatelé opustit město Gaza, kde armáda v úterý zahájila pozemní ofenzivu. Koridor bude otevřen pouze 48 hodin. Izraelská armáda v minulých týdnech opakovaně vyzývala obyvatele města k evakuaci na jih Pásma Gazy. V úterý armáda označila celé město za nebezpečnou zónu. Evropská komise chce zavést cla na izraelské zboží a sankce na extremisty, v Radě EU ale nemá potřebnou většinu.
Izrael oznámil, že otevírá nový koridor pro odchod civilistů z města Gaza
Izraelská armáda doposud obyvatele města Gaza instruovala, aby k odchodu na jih využili pobřežní silnice Rašíd. Mluvčí armády oznámil, že armáda otevírá pro odchod z města silnici Saláhuddín, která protíná vnitřní část Pásma Gaza od severu na jih. Koridor bude uzavřen v pátek v poledne místního času.
Z města, kde před začátkem nynější války žilo přibližně milion obyvatel, podle aktuálních odhadů izraelské armády odešlo již kolem čtyř set tisíc lidí, píše server The Times of Israel. Armáda na jihu Pásma Gazy vytvořila takzvanou humanitární zónu, kterou označuje za bezpečnou a do níž mají lidé z bojových zón odcházet.
Nicméně například oblast Mavásí na jihu Pásma, v které již žijí stovky tisíc uprchlíků, se v minulosti navzdory svému statusu humanitární zóny stala cílem izraelských vzdušných úderů opakovaně. Mnozí Palestinci proto tvrdí, že žádná oblast v Pásmu Gazy není bezpečná, a že proto raději zemřou ve svých domovech než být opětovně vysídleni.
„Teď v Gaza City podporujeme tři kliniky a dvě nemocnice a v jedné z nich – to je porodnice – teď aktuálně je dvanáct novorozenců inkubátorech. Kdo bude zodpovědný za to, aby se bezpečně dostali na jih nebo do nějaké ‚bezpečné zóny‘?“ přibližuje situaci ve městě Tereza Wyn Haniaková z Lékařů bez hranic.
Kritika izraelské ofenzivy
Deklarovaným vojenským cílem nově zahájené ofenzivy je dobytí a obsazení celého města Gaza, které povede ke zničení teroristického hnutí Hamás a osvobození všech izraelských rukojmí zadržovaných v Pásmu tímto hnutím a jeho spojenci. Izraelská armáda v úterý uvedla, že dle jejích odhadů se ve městě Gaza nachází dva tisíce až tři tisíce ozbrojenců Hamásu.
Zahájení ofenzivy ale již v úterý odsoudila a kritizovala řada zemí, včetně evropských i Evropské unie. Podle některých z nich zintenzivnění vojenské kampaně zhorší již tak katastrofální humanitární situaci obyvatel Pásma Gazy, povede k dalšímu nucenému přesidlování obyvatelstva a zároveň ohrozí životy rukojmí.
Evropská komise navrhla balíček opatření proti Izraeli kvůli válce v Pásmu Gazy i dění na okupovaném Západním břehu Jordánu. Týká se obchodních vztahů, konkrétně zavedení cel na některé zboží, ale zahrnuje i sankce na dva extremistické ministry, několik násilných židovských osadníků a rovněž několik členů palestinského teroristického hnutí Hamás. Komise rovněž pozastavuje svou bilaterální podporu Izraeli, s výjimkou podpory občanské společnosti a památníku Jad Vašem, uvedla v prohlášení.
Pro velkou část těchto opatření potřebuje unijní exekutiva ještě souhlas Rady EU, tedy členských států, kde ale nemá potřebnou většinu.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného politickým křídlem hnutí Hamás bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 964 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.