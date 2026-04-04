Izraelské a americké údery zasáhly petrochemický areál a Búšehr, tvrdí Írán


4. 4. 2026Aktualizováno4. 4. 2026|Zdroj: ČTK

Izraelské a americké údery v sobotu zasáhly petrochemický areál v provincii Chúzestán na západě Íránu, uvedla podle agentur íránská oficiální média. Podle nich při útoku zahynulo nejméně pět lidí. Jeden člověk zemřel po dopadu střely u areálu íránské jaderné elektrárny Búšehr, informovala agentura Tasním a místní úřady. Izrael a Spojené státy útočí na Írán od 28. února, některé údery zasáhly i energetická zařízení, kvůli čemuž Teherán pohrozil ostrou odvetou.

Petrochemický areál se nachází ve městě Bandar Máhšahr, které je důležitým přístavem pro přepravu ropy a ropných produktů. Přístav leží na pobřeží Perského zálivu. Guvernér provincie íránské agentuře ISNA řekl, že při útoku zemřelo v areálu pět lidí. Íránská média informují o silných explozích v areálu.

Podle agentury Tasním úder nezasáhl hlavní budovu areálu jaderné elektrárny Búšehr, která tak nemusela zastavit svou činnost. Podle íránských úřadů je zabitým hlídač areálu jaderné elektrárny a poškozena byla podpůrná budova, napsala agentura AP. Americký prezident Donald Trump minulý týden prohlásil, že nechal pozastavit údery na elektrárny do pondělí 6. dubna kvůli jednáním s Íránem. Ta jsou ale podle páteční zprávy deníku The Wall Street Journal na mrtvém bodě.

Události: Izraelské a americké údery zasáhly petrochemický areál a Búšehr, tvrdí Írán
Zdroj: ČT24

Mezinárodní agentura pro atomovou energii sdělila, že ji íránské úřady o útoku u elektrárny Búšehr informovaly. „Nebyl zaznamenán nárůst úrovně radiace,“ dodala agentura s tím, že se jednalo o čtvrtý podobný incident v posledních týdnech. Ruská agentura Rosatom zároveň v sobotu oznámila odchod zhruba dvou set svých zaměstnanců z jediné fungující íránské jaderné elektrárny. Svůj personál Rosatom postupně evakuuje od začátku války. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň podle státní agentury TASS „důrazně odsoudilo“ to, co označilo za útoky na íránské jaderné zařízení.

Energetická infrastruktura se stává cílem úderů jak Spojených států a Izraele, tak íránské odvety, která míří na okolní arabské země. Teherán útoky odůvodňuje tím, že jsou vůči němu vedeny údery ze základen právě v těchto státech. Útoky na plavidla pak snížily podle OSN o 95 procent lodní přepravu v Hormuzském průlivu, který je na klíčové trase pro přepravu zemního plynu a ropy z Perského zálivu.

Írán vyslal na Izrael balistické střely

Írán v noci na sobotu vyslal na Izrael několik balistických střel. Při útoku střelou nesoucí kazetovou munici byl v oblasti města Bnej Brak ve středním Izraeli zraněn jeden člověk. Údery také způsobily výpadek proudu ve městě Roš Haajin u Tel Avivu a zřícení budovy na telavivském předměstí Ramat Gan, píše server The Times of Israel. Židovský stát pak znovu udeřil na cíle teroristického hnutí Hizballáh v Libanonu.

Výbuchy byly hlášeny i ze syrského hlavního města Damašku a jeho okolí. Podle syrské státní televize al-Ichbáríja se jednalo o íránské balistické střely zneškodněné izraelskou protivzdušnou obranou.

Úlomky zneškodněné íránské střely či dronu v sobotu dopadly také na budovu v dubajské luxusní čtvrti Dubai Marina. Dubajské úřady později na síti X uvedly, že úlomky zneškodněného projektilu dopadly na budovu firmy Oracle ve čtvrti Dubai Internet City, která sousedí s Dubai Marinou.

Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Společnost Oracle je na seznamu osmnácti amerických firem, který v březnu zveřejnily íránské revoluční gardy s tím, že jejich sídla v zemích Perského zálivu se mohou stát cílem odvetných úderů, píše agentura Reuters.

Údery napříč Íránem zasáhly i klíčový most v Teheránu
Následky útoku na Teherán (1. dubna 2026)

Teherán vysílá na Izrael a země Perského zálivu 15 až 30 balistických střel a 50 až sto dronů denně. Deníku The New York Times to v pátek sdělil nejmenovaný činitel z jedné západní země.

Podle deníku není jasné, jak velká část íránských balistických kapacit byla při izraelských a amerických vzdušných úderech zničena, protože Teherán ve velké míře používá makety odpalovacích zařízení a je také schopen rychle zprovoznit bunkry a sila používané pro balistické útoky, které nepřátelé zasáhli.

USA v Íránu splní cíle, dva či tři týdny budou útočit velmi tvrdě, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump

Izraelské údery v Libanonu

Armáda židovského státu v noci na sobotu zároveň zahájila další vlnu vzdušných úderů na Libanon. Z bejrútského jižního předměstí Dahíja byly hlášeny nejméně dvě exploze, píše agentura AFP. Izraelské letectvo útočilo také v údolí Bikáa na jihovýchodě Libanonu. Jeruzalém tvrdí, že útočí proti cílům spojeným s teroristickým hnutím Hizballáh.

Izraelská armáda v sobotu odpoledne také vyzvala k evakuaci více částí města Súr (či také Týr) na jihu Libanonu. Izrael uvedl, že v oblasti útočí proti cílům spojeným s militantním hnutím Hizballáh.

Noční údery zasáhly i město Sohmor, kde izraelské letectvo již v pátek zničilo most vedoucí přes řeku Lítání, který spojoval město s vedlejší obcí Mašghara. Izrael v březnu zničil pět ze šesti hlavních mostů přes Lítání.

Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN
Vozidlo UNIFIL projíždí kolem libanonského vojáka v jižním Libanonu, snímek z 27. března 2026

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac na konci března oznámil, že armáda židovského státu vytvoří v jižním Libanonu nárazníkovou zónu sahající od izraelských hranic až po 30 kilometrů vzdálenou řeku Lítání. Později dodal, že v této oblasti armáda zůstane i po skončení nynější války.

Hizballáh 2. března zaútočil raketami a drony na Izrael po vyjádření solidarity s režimem v Teheránu. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na židovský stát ihned odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán. Jeruzalém na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní operací v jižním Libanonu.

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční zprávy libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1368 mrtvých, včetně 124 dětí. Zraněno bylo 4138 osob. V Izraeli bylo při útocích Íránu a Hizballáhu zabito devatenáct lidí, na okupovaném Západním břehu při íránských útocích čtyři ženy. Na jihu Libanonu padlo v boji deset izraelských vojáků, píše agentura Reuters.

Čtyři izraelští vojáci zemřeli při střetu s členy Hizballáhu na jihu Libanonu
Izraelská armáda poblíž hranice Izraele s Libanonem na snímku z 30. března 2026

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Aktuálně z rubriky Svět

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.
