Izraelské a americké údery zasáhly petrochemický areál a Búšehr, tvrdí Írán

Izraelské a americké údery v sobotu zasáhly petrochemický areál v provincii Chúzestán na západě Íránu, uvedla podle agentur íránská oficiální média. Podle nich při útoku zahynulo nejméně pět lidí. Jeden člověk zemřel po dopadu střely u areálu íránské jaderné elektrárny Búšehr, informovala agentura Tasním a místní úřady. Izrael a Spojené státy útočí na Írán od 28. února, některé údery zasáhly i energetická zařízení, kvůli čemuž Teherán pohrozil ostrou odvetou.
Petrochemický areál se nachází ve městě Bandar Máhšahr, které je důležitým přístavem pro přepravu ropy a ropných produktů. Přístav leží na pobřeží Perského zálivu. Guvernér provincie íránské agentuře ISNA řekl, že při útoku zemřelo v areálu pět lidí. Íránská média informují o silných explozích v areálu.
Podle agentury Tasním úder nezasáhl hlavní budovu areálu jaderné elektrárny Búšehr, která tak nemusela zastavit svou činnost. Podle íránských úřadů je zabitým hlídač areálu jaderné elektrárny a poškozena byla podpůrná budova, napsala agentura AP. Americký prezident Donald Trump minulý týden prohlásil, že nechal pozastavit údery na elektrárny do pondělí 6. dubna kvůli jednáním s Íránem. Ta jsou ale podle páteční zprávy deníku The Wall Street Journal na mrtvém bodě.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii sdělila, že ji íránské úřady o útoku u elektrárny Búšehr informovaly. „Nebyl zaznamenán nárůst úrovně radiace,“ dodala agentura s tím, že se jednalo o čtvrtý podobný incident v posledních týdnech. Ruská agentura Rosatom zároveň v sobotu oznámila odchod zhruba dvou set svých zaměstnanců z jediné fungující íránské jaderné elektrárny. Svůj personál Rosatom postupně evakuuje od začátku války. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň podle státní agentury TASS „důrazně odsoudilo“ to, co označilo za útoky na íránské jaderné zařízení.
Energetická infrastruktura se stává cílem úderů jak Spojených států a Izraele, tak íránské odvety, která míří na okolní arabské země. Teherán útoky odůvodňuje tím, že jsou vůči němu vedeny údery ze základen právě v těchto státech. Útoky na plavidla pak snížily podle OSN o 95 procent lodní přepravu v Hormuzském průlivu, který je na klíčové trase pro přepravu zemního plynu a ropy z Perského zálivu.
Írán vyslal na Izrael balistické střely
Írán v noci na sobotu vyslal na Izrael několik balistických střel. Při útoku střelou nesoucí kazetovou munici byl v oblasti města Bnej Brak ve středním Izraeli zraněn jeden člověk. Údery také způsobily výpadek proudu ve městě Roš Haajin u Tel Avivu a zřícení budovy na telavivském předměstí Ramat Gan, píše server The Times of Israel. Židovský stát pak znovu udeřil na cíle teroristického hnutí Hizballáh v Libanonu.
Výbuchy byly hlášeny i ze syrského hlavního města Damašku a jeho okolí. Podle syrské státní televize al-Ichbáríja se jednalo o íránské balistické střely zneškodněné izraelskou protivzdušnou obranou.
Úlomky zneškodněné íránské střely či dronu v sobotu dopadly také na budovu v dubajské luxusní čtvrti Dubai Marina. Dubajské úřady později na síti X uvedly, že úlomky zneškodněného projektilu dopadly na budovu firmy Oracle ve čtvrti Dubai Internet City, která sousedí s Dubai Marinou.
Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Společnost Oracle je na seznamu osmnácti amerických firem, který v březnu zveřejnily íránské revoluční gardy s tím, že jejich sídla v zemích Perského zálivu se mohou stát cílem odvetných úderů, píše agentura Reuters.
Teherán vysílá na Izrael a země Perského zálivu 15 až 30 balistických střel a 50 až sto dronů denně. Deníku The New York Times to v pátek sdělil nejmenovaný činitel z jedné západní země.
Podle deníku není jasné, jak velká část íránských balistických kapacit byla při izraelských a amerických vzdušných úderech zničena, protože Teherán ve velké míře používá makety odpalovacích zařízení a je také schopen rychle zprovoznit bunkry a sila používané pro balistické útoky, které nepřátelé zasáhli.
Izraelské údery v Libanonu
Armáda židovského státu v noci na sobotu zároveň zahájila další vlnu vzdušných úderů na Libanon. Z bejrútského jižního předměstí Dahíja byly hlášeny nejméně dvě exploze, píše agentura AFP. Izraelské letectvo útočilo také v údolí Bikáa na jihovýchodě Libanonu. Jeruzalém tvrdí, že útočí proti cílům spojeným s teroristickým hnutím Hizballáh.
Izraelská armáda v sobotu odpoledne také vyzvala k evakuaci více částí města Súr (či také Týr) na jihu Libanonu. Izrael uvedl, že v oblasti útočí proti cílům spojeným s militantním hnutím Hizballáh.
Noční údery zasáhly i město Sohmor, kde izraelské letectvo již v pátek zničilo most vedoucí přes řeku Lítání, který spojoval město s vedlejší obcí Mašghara. Izrael v březnu zničil pět ze šesti hlavních mostů přes Lítání.
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac na konci března oznámil, že armáda židovského státu vytvoří v jižním Libanonu nárazníkovou zónu sahající od izraelských hranic až po 30 kilometrů vzdálenou řeku Lítání. Později dodal, že v této oblasti armáda zůstane i po skončení nynější války.
Hizballáh 2. března zaútočil raketami a drony na Izrael po vyjádření solidarity s režimem v Teheránu. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na židovský stát ihned odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán. Jeruzalém na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní operací v jižním Libanonu.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční zprávy libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1368 mrtvých, včetně 124 dětí. Zraněno bylo 4138 osob. V Izraeli bylo při útocích Íránu a Hizballáhu zabito devatenáct lidí, na okupovaném Západním břehu při íránských útocích čtyři ženy. Na jihu Libanonu padlo v boji deset izraelských vojáků, píše agentura Reuters.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.