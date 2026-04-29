Írán povolil japonskému tankeru proplout Hormuzem


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Hormuzským průlivem ve středu proplul japonský tanker plavící se pod panamskou vlajkou. Loď přepravující dva miliony barelů ropy dostala povolení od íránských úřadů. Informovala o tom agentura Kjódó s odvoláním na íránská média.

Tanker Idemitsu Maru naložil ropu na začátku března v Saúdské Arábii. Po více než týdnu stráveném v přístavu v Abú Dhabí loď vyrazila směrem k Hormuzskému průlivu navzdory íránské blokádě.

Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února tuto strategickou úžinu de facto zablokoval. Spojené státy naopak zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy.

Hormuzský průliv lze obejít. Má to ale háčky
Ropovod v Emirátech

Před válkou Hormuzem proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes třicet. Poté počet plavidel opět klesl téměř k nule, informovala agentura Bloomberg.

Japonsko je v zásobování ropou silně závislé na arabském regionu, přičemž většina jeho dodávek prochází právě Hormuzským průlivem, kudy bylo před konfliktem převáženo dvacet procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu.

Potřeba bezpečného koridoru

Mezinárodní námořní organizace (IMO) včetně dalších společností vyzvaly k vytvoření bezpečného koridoru pro obchodní plavidla v této úžině. Většina lodí stále nemůže úžinou proplout, ačkoli Teherán prohlásil, že průliv je otevřen plavidlům, která nepovažuje za nepřátelská. Za proplutí požaduje mýtné, které plánuje do budoucna uzákonit pomocí nové legislativy.

Po vzoru Hormuzu. Úvahy o mýtném v klíčových průlivech sílí
Tankery v Malackém průlivu

Írán údajně umístil do námořní cesty miny. Vzhledem ke zvýšenému riziku min a útoků na lodě „neexistuje v Hormuzském průlivu žádná bezpečná přeprava“, konstatoval generální tajemník IMO Arsenio Dominguez.

Přestože od 8. dubna platí příměří, na kterém se shodly USA a Írán, a v regionu ustaly vzdušné útoky, Washington a Teherán zatím nenašly cestu k dalšímu kolu mírových rozhovorů, které by vyústily v konečnou dohodu přijatelnou pro obě strany.

Hormuzským průlivem ve středu proplul japonský tanker plavící se pod panamskou vlajkou. Loď přepravující dva miliony barelů ropy dostala povolení od íránských úřadů. Informovala o tom agentura Kjódó s odvoláním na íránská média.
Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise

Evropská komise (EK) předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle EK nedokázaly řádně identifikovat, posoudit a zmírnit rizika spojená s přístupem nezletilých osob mladších 13 let k těmto službám. Firmě hrozí vysoká pokuta.
Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA. Britský panovník v projevu hovořil o přetrvávajícím významu vztahu mezi Londýnem a Washingtonem.
Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, Trump se podle ní stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.
Ruský útok zabil ženu v Sumské oblasti, dva lidé jsou zranění

Jedna žena přišla o život v noci na středu při ruském dronovém a raketovém útoku v Sumské oblasti na severu Ukrajiny. Informovaly o tom úřady. Ruské bezpilotní letouny útočily také na Charkov. Moskva naopak bez podrobností ohlásila likvidaci ukrajinských dronů útočících v několika oblastech. Tvrzení stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.
Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

„Jednota a odhodlání, které se projevily po útocích z 11. září, jsou nyní nezbytné pro obranu Ukrajiny,“ řekl v úterý britský král Karel III. americkým zákonodárcům v Kongresu. Projev představuje hlavní program jeho čtyřdenní návštěvy USA. „Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové,“ řekl americký prezident Donald Trump, když krále dříve během dne přivítal v Bílém domě. Návštěva probíhá v době rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
Bývalého šéfa FBI obvinili kvůli fotce vyskládaných mušlí

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
Srbsku hrozí, že přijde o miliardy od EU, jeho vstup do Unie se vzdaluje

Evropská komise (EK) by v reakci na nedávno zavedené reformy soudnictví mohla Srbsku zmrazit asi 1,5 miliardy eur (přibližně 36,5 miliardy korun) z fondů EU. Šance Bělehradu na členství v evropském uskupení tak opět slábnou. Eurokomisařka pro rozšíření EU Marta Kosová varuje, že změny by v balkánské zemi mohly vést k centralizaci justice a oslabily by právní stát. Ten je přitom jednou z hlavních podmínek přístupu. Po celém Srbsku navíc pokračují rozsáhlé protesty vedené studenty po neštěstí na nádraží v Novém Sadu. Právě mladí členství v EU nejvíce podporují. Vstup Srbska do Unie ale komplikuje i jeho zahraniční politika – především vztah k Rusku a neuznání nezávislosti Kosova Bělehradem.
