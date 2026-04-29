Írán povolil japonskému tankeru proplout Hormuzem

Hormuzským průlivem ve středu proplul japonský tanker plavící se pod panamskou vlajkou. Loď přepravující dva miliony barelů ropy dostala povolení od íránských úřadů. Informovala o tom agentura Kjódó s odvoláním na íránská média.
Tanker Idemitsu Maru naložil ropu na začátku března v Saúdské Arábii. Po více než týdnu stráveném v přístavu v Abú Dhabí loď vyrazila směrem k Hormuzskému průlivu navzdory íránské blokádě.
Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února tuto strategickou úžinu de facto zablokoval. Spojené státy naopak zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy.
Před válkou Hormuzem proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes třicet. Poté počet plavidel opět klesl téměř k nule, informovala agentura Bloomberg.
Japonsko je v zásobování ropou silně závislé na arabském regionu, přičemž většina jeho dodávek prochází právě Hormuzským průlivem, kudy bylo před konfliktem převáženo dvacet procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu.
Potřeba bezpečného koridoru
Mezinárodní námořní organizace (IMO) včetně dalších společností vyzvaly k vytvoření bezpečného koridoru pro obchodní plavidla v této úžině. Většina lodí stále nemůže úžinou proplout, ačkoli Teherán prohlásil, že průliv je otevřen plavidlům, která nepovažuje za nepřátelská. Za proplutí požaduje mýtné, které plánuje do budoucna uzákonit pomocí nové legislativy.
Írán údajně umístil do námořní cesty miny. Vzhledem ke zvýšenému riziku min a útoků na lodě „neexistuje v Hormuzském průlivu žádná bezpečná přeprava“, konstatoval generální tajemník IMO Arsenio Dominguez.
Přestože od 8. dubna platí příměří, na kterém se shodly USA a Írán, a v regionu ustaly vzdušné útoky, Washington a Teherán zatím nenašly cestu k dalšímu kolu mírových rozhovorů, které by vyústily v konečnou dohodu přijatelnou pro obě strany.
