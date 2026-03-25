Írán hrozí zničením infrastruktury zemi, která podpoří okupaci jeho ostrova

Teherán má zpravodajské informace, podle nichž se jeho nepřátelé připravují na okupaci jednoho z íránských ostrovů, a to za podpory nejmenovaného státu v regionu, prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. V případě takovéto nepřátelské akce bude veškerá důležitá infrastruktura této země cílem nepřetržitých íránských úderů, dodal. Tamní ministr zahraničí Abbás Arakčí podle Reuters vyzval sousední země, aby se od USA distancovaly.
Server Axios minulý týden napsal, že americký prezident Donald Trump zvažuje okupaci íránského ostrova Charg, jenž slouží jako exportní terminál pro devadesát procent íránského vývozu ropy. Americké ministerstvo obrany na Blízký východ již vyslalo několik tisíc příslušníků námořní pěchoty a námořníků na výsadkové lodi USS Boxer spolu s jejím expedičním útvarem námořní pěchoty a doprovodnými válečnými plavidly.
Některá média a agentury v uplynulých dnech tvrdily, že Ghálíbáf je v kontaktu s americkými vyjednavači, s kterými diskutuje možnosti ukončení současného konfliktu. Ten ale tyto informace označil za nepravdivé. Trump opakovaně tvrdil, že Washington s Teheránem jedná, to ovšem různí íránští představitelé popřeli.
Arákčí: USA nedosáhly svých cílů
Podle Arakčího Spojené státy nedosáhly svých válečných cílů včetně rychlého vítězství a změny íránského režimu. Dodal, že také nedokázaly ochránit země v regionu, přestože tam mají vojenské základny. Ministr dále v rozhovoru s íránskou státní televizí prohlásil, že Teherán nemá v úmyslu vést s Washingtonem rozhovory a že výměnu vzkazů s USA prostřednictvím zprostředkovatelských zemí nelze považovat za vyjednávání.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Několik zemí Perského zálivu a Jordánsko ve středu ve společném prohlášení vyzvalo Irák, aby okamžitě učinil kroky, které zabrání útokům iráckých proíránských milic směřovaných na jejich území. Tyto milice tvrdí, že na „nepřátelské cíle“ v Iráku a okolních zemích vyslaly desítky dronů a raket. Prohlášení podepsaly Kuvajt, Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Jordánsko, píše AFP.
