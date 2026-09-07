Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání pětipodlažní budovy v Dillí, která se v neděli zřítila. Neštěstí si podle indických úřadů vyžádalo šest obětí, další ale mohou být stále v sutinách, informovala agentura AFP. Budova, v níž se nacházela zejména studentská ubytovna, se zřítila v hustě obydlené čtvrti Satja Nikétan na jihozápadě hlavního města. V této čtvrti stojí kampus univerzity v Dillí a je zde množství studentských ubytoven. Sousední dům byl evakuován kvůli obavám, že by se mohl také zřítit.
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ŽivěTisková konference AfD po vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku
Strana Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, v novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8 procenta hlasů, ukazují úplné výsledky nedělního hlasování. Díky tomu obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která by se svými pěti mandáty mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Sasko-anhaltskou organizaci AfD považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.
Indičtí záchranáři hledají přeživší v troskách zřícené koleje
Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání pětipodlažní budovy v Dillí, která se v neděli zřítila. Neštěstí si podle indických úřadů vyžádalo šest obětí, další ale mohou být stále v sutinách, informovala agentura AFP. Budova, v níž se nacházela zejména studentská ubytovna, se zřítila v hustě obydlené čtvrti Satja Nikétan na jihozápadě hlavního města. V této čtvrti stojí kampus univerzity v Dillí a je zde množství studentských ubytoven. Sousední dům byl evakuován kvůli obavám, že by se mohl také zřítit.
Ozbrojený muž zaútočil na demokratickou kandidátku na guvernéra Ohia
Ozbrojený útočník se v neděli pokusil napadnout demokratickou kandidátku na guvernéra státu Ohio Amy Actonovou. Podle zástupců Demokratické strany při tom několik lidí zranil, samotná Actonová je však v pořádku a incident odsoudila. Násilí v politice odmítl i její republikánský soupeř Vivek Ramaswamy.
Pět lidí zemřelo při nehodě nákladního letadla společnosti Amazon v Miami
Nejméně pět lidí zemřelo při nehodě nákladního letounu Amazon Prime Air, který v neděli při přistání na mezinárodním letišti v Miami vyjel z ranveje a narazil do několika vozidel. Dalších pět lidí utrpělo zranění, tři z nich jsou v kritickém stavu, oznámili zástupci místních úřadů. Letiště kvůli nehodě přerušilo provoz.
V Sasku-Anhaltsku podle odhadů zvítězila AfD se ziskem 44,4 procenta hlasů
Podle odhadů volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo (AfD) se 44,4 procenta hlasů. Absolutní většinu 42 mandátů v zemském sněmu AfD podle nynějšího odhadu nezískala. Stanice ZDF a ARD jí přisuzují 39 křesel. Do sněmu se ovšem zřejmě dostane strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která dříve uvedla, že by umožnila vznik menšinové vlády AfD. Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou: 17,5 až 17,8 procenta. Volební účast dosáhla 78 procent.
Územní otázku lze vyřešit pouze při jednání prezidentů, řekl Zelenskyj
Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem lze vyřešit pouze při jednání prezidentů obou zemí, řekl podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Přes pozitivní dojem z rozhovorů vyjádřil přesvědčení, že válka se protáhne minimálně do letošní zimy.
Vinění Moskvy z útoku v Lipsku je začátkem skutečné války, vzkázal Lavrov Západu
Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války, prohlásil podle agentury Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Německá vláda srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle přičítá Rusku, které to popírá. Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou.
Indonésie kvůli erupci Anak Krakatoa zastavila provoz na osmi letištích
Indonéské úřady kvůli erupci sopky Anak Krakatoa zastavily provoz na osmi letištích, včetně dvou mezinárodních letišť v Jakartě, informovala agentura AP. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer, v noci na neděli pak sopka na 30 sekund vybuchla. Riziko vln tsunami podle úřadů nehrozí, nejsou hlášeny ani žádné oběti.
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