Fico vystoupil v ruské televizi, sklízí kritiku

Slovenský premiér mimo jiné podle agentury TASS prohlásil, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky, ale že on nevěří, že by jimi byl vstup této země do NATO. Podle jeho slov neexistuje racionální zdůvodnění pro tvrzení, že Rusko má zájem na konfliktu s celým světem. „Stejně jako Ukrajina, tak i Rusko potřebuje vlastní bezpečnostní záruky,“ prohlásil předseda slovenské vlády.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu podle TASS v reakci na Ficova vyjádření řekl, že Putin je otevřen kontaktům s představiteli jiných zemí. „Zatím neexistují konkrétní plány,“ řekl Peskov ohledně případného setkání ruského autoritáře a slovenského premiéra.

Hanba, reaguje opozice

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka označil Ficovo vystoupení v ruském kanále za hanbu. „Premiér Fico vystoupil v ruské propagandistické televizi. Doma se mu rozpadá (vládní) slepenec, zdravotnictví pro něj není premiérské téma, ale na sloužení Putinovi si čas najde. Je to obrovská hanba,“ zdůraznil Šimečka.

O hanbě hovoří také opoziční hnutí Slovensko. „To, že Robert Fico jako vůbec první vrcholný politik EU a NATO poskytl rozhovor jedné z nejtvrdších propagandistek Kremlu, Olze Skabejevové, je mezinárodní hanbou pro Slovensko,“ sdělilo hnutí v tiskové zprávě. Opoziční poslankyně Veronika Remišová (Za ľudí) uvedla, že Skabejevová pravidelně šíří protiukrajinské a proruské dezinformace. „Tímto krokem se Robert Fico otevřeně zařadil mezi největší přisluhovače Moskvy ve střední Evropě, po bok (maďarského premiéra Viktora) Orbána. Ale ani Orbán ze sebe nedělá až takového Putinova užitečného oslíka a tento pořad je i pod jeho úroveň,“ dodala.

Opoziční strana Sloboda a Solidarita (SaS) uvedla, že po Ficových vyjádřeních v ruské televizi jsou na místě obavy z jeho cesty do Číny. „Viděli jsme hodinové tlachání, pochlebování Kremlu a opakování ruské propagandy. Hned poté sedl do letadla a odletěl do Číny. A je překvapen, že na Slovensku panuje obava z toho, co tam může dohodnout,“ řekl poslanec SaS Juraj Krúpa. Fico se v Číně setká s tamními vrcholnými politiky a v Pekingu zahájí podnikatelské fórum.