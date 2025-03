Axios: USA brzy obnoví sdílení zpravodajských informací s Kyjevem, řekl Trump

Podle některých analytiků americký prezident těmito kroky zvyšuje tlak na Kyjev ve snaze přimět ho k mírovým rozhovorům a rychlému ukončení rusko-ukrajinské války. Pozastavení vojenské pomoci Kyjevu a přerušení sdílení zpravodajských informací přišlo po hádce Trumpa a amerického viceprezidenta JD Vance s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domu, kde 28. února před novináři Vance a Trump ukrajinského lídra obvinili mimo jiné z toho, že není dost vděčný USA za pomoc. Řekli také, že to není Kyjev, kdo má v ruce trumfy k jednání o příměří.

Sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou přerušily USA minulý týden krátce poté, co Trump oznámil rozhodnutí pozastavit dodávky vojenské pomoci napadené zemi, která se plnohodnotné ruské invazi brání od února 2022. Krátce nato nabídla Kyjevu sdílení zpravodajských informací Francie.

Jednání v Saúdské Arábii

V neděli odcestoval do Saúdské Arábie americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se má v pondělí v Džiddě setkat s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. S tím má v pondělí jednat i Zelenskyj, s nímž by měl přiletět do Saúdské Arábie i ministr zahraničí Andrij Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak a ministr obrany Rustem Umerov. Ti pak, už bez ukrajinského prezidenta, zůstanou na úterní schůzku s americkými diplomaty. Zelenskyj v sobotu na síti X napsal, že Ukrajina je připravena ke konstruktivnímu dialogu se zástupci Spojených států.