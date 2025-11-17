V Brně vytvořili živý řetěz, v Ostravě byl průvod se svíčkami


Připomínky 17. listopadu se vedle Prahy konaly na mnoha místech Česka. Festival Brněnský sedmnáctý se odehrával především na náměstí Svobody, v Kobližné ulici vznikl lidský řetěz podaných rukou a vedl až k pódiu. V symbolickém čase 17:11 tam zazněla Modlitba pro Martu a pak česká a slovenská hymna. Centrem Ostravy zase za vytrvalého deště prošel průvod lidí se svíčkami v rukou na akci nazvané Cesta za světlem.

Již odpoledne kladli věnce k morovému sloupu na náměstí Svobody v Brně zástupci univerzit a po hymnách vystoupili s proslovem i tři rektoři. Rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš zmínil, že někdy je třeba v životě upozadit své jistoty za možnost žít ve svobodné společnosti. Právě studenti podle něj často přicházejí plní energie a elánu. „A jsou schopni vyměnit jistoty za to, že se jako společnost budeme mít lépe,“ řekl Mareš.

Rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Michálek svůj projev směřoval k aktuální politické situaci a k tomu, že předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal po svém zvolení odstranit ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory a při jejím odstraňování držel žebřík. „Na JAMU, a myslím, že na všech veřejných školách, nejsme žádné podržštafle a že vlajka Ukrajiny na nich bude viset jako symbol odporu a solidarity,“ řekl Michálek.

Lampionový průvod v Brně
Zdroj: ČTK/Václav Šálek

Většina řečníků hovořila i o svobodě a historik z Masarykovy univerzity Jiří Hanuš řekl, že demokracie sice není dokonalá, ale stojí za to.

V 17:30 také vyšel tradiční lampionový průvod pořádaný Nadačním fondem studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zastavuje se na místech spojených s roky 1939 a 1989, aby si organizátoři a účastníci připomněli, co se dělo například na filozofické fakultě, na stavební fakultě či na právnické fakultě. Končí se u Kounicových kolejí, které sloužily za druhé světové války jako věznice českých vlastenců, mnohé zde tehdy nacisté popravili.

V Ostravě bylo symbolem světlo

Ostravský průvod pořádali společně studenti VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Ostravské univerzity (OU) ve spolupráci s městem. „Symbolem celé akce je světlo nesoucí naději a odvahu,“ uvedla mluvčí VŠB-TUO Jana Dronská.

Rektor OU Petr Kopecký řekl účastníkům akce, že oběma univerzitám se daří spolupracovat v poslední době velice často, což není samozřejmostí, a spojují se i s městem či obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. „V době, kdy sledujeme polarizaci, atomizaci a rozdělování všeho druhu, my se snažíme jít opačným směrem a spíše spojovat,“ řekl Kopecký.

Předsedkyně studentské komory akademického senátu OU Anna Pražáková připomněla slova prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, že láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí.

„Nescházíme se zde pouze proto, abychom si připomněli historické okamžiky památných listopadových dní roku 1989, ale abychom si tato slova uchovali jako trvalý morální závazek. Láska a pravda nesmí zůstat jen abstraktními pojmy, ale výzvou k osobní odvaze, lidskosti a odpovědnosti zavazující nás chránit svobodu vlastními každodenními činy, nikoli jen vzpomínkami,“ řekla Pražáková.

Zazněla Modlitba pro Martu. Česko si připomíná události 17. listopadu
Připomínka 17. listopadu na Národní třídě

Průvod městem byl prakticky zakryt deštníky, někteří lidé přišli i s dětmi, s kočárky v pláštěnkách. Říkali, že zúčastnit se bylo letos možná důležitější než jindy.

Rektor VŠB-TUO Igor Ivan řekl, že přišlo výrazně více lidí než loni. „Myslím, že je stále více potřeba připomínat si tyto události a říkat, že nám není lhostejno, co se děje kolem nás, protože se toho kolem nás v sousedních státech děje velmi mnoho, a ne zcela pozitivního. Takže prosím, připomínejme si dál tuto situaci, připomínejme si dál naše demokratické hodnoty,“ řekl Ivan.

Cesta za světlem začala odpoledne v aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě přednáškou historika Petra Lexy Přendíka s promítáním fotografií Ostrava a události listopadu 1989. Poté se účastníci přesunuli do centra města, kde program pokračoval minutou ticha u pamětní desky na Masarykově náměstí.

Následný průvod měl několik zastávek, například u pamětní desky obětem komunismu na zdi krajského soudu. U mostu Miloše Sýkory se odehrála světelná show za doprovodu písně Modlitba pro Martu v podání Marty Kubišové. Po návratu na centrální náměstí si lidé vyslechli proslovy a zazpívali českou i slovenskou hymnu. Poté na náměstí začal koncert ostravské kapely Heblo. Zájemci se ještě mohli vydat do centra Pant na komentované promítání dokumentu Ostravský listopad 89 pořádané ve spolupráci s Pamětí národa.

Sametový Hradec

V Hradci Králové při vzpomínkových akcích ke Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva vyrazil z kampusu Univerzity Hradec Králové (UHK) po 17:00 průvod centrem města ke Klicperovu divadlu, před kterým akce nazvaná Sametový Hradec vyvrcholila happeningem.

Program v kampusu UHK Na Soutoku začal okolo 14:00. „Letošní Sametový Hradec, jak jsme program nazvali, je vedle návštěvy lidí unikátní i organizací. Ta jde totiž v plném rozsahu za našimi studujícími, kteří dokázali propojit významné kulturní, vzdělávací a samosprávní instituce. Ideou bylo v nejlepším slova smyslu kopírovat pražskou akci Korzo Národní, což se za nás v hradeckých poměrech povedlo a jde o založení důstojné tradice oslav 17. listopadu v našem městě,“ řekl kancléř univerzity Jakub Novák.

Sametový Hradec
Zdroj: ČTK/David Taneček

Než se lidé vydali do průvodu, zazněla na náměstí Václava Havla v kampusu UHK Modlitba pro Martu. Svíčkový průvod prošel centrem města se zastávkami například u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží.

Program vzpomínkové akce Sametový Hradec organizovala skupina studentů z Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy a Univerzity obrany ve spolupráci s hradeckými kulturními institucemi. „Naše společnost je poměrně rozdělená a tento svátek může být ukázkou toho, že můžeme občas držet pospolu a najít společnou řeč i do budoucna, nejenom na 17. listopadu,“ řekl student hradecké univerzity a jeden z pořadatelů akce Lukáš Papoušek.

Řečníci na úvod happeningu před Klicperovým divadlem připomněli význam svobody a demokracie. Profesor historie a katolický kněz Tomáš Petráček varoval před relativizováním významu sametové revoluce. „Nenechme si vzít minulost a paměť. Nebylo to jen o cinkání klíči,“ řekl davu přihlížejících. Petráček připomněl také ruskou agresi proti Ukrajině, když mimo jiné řekl, že o budoucnosti Čechů se rozhoduje právě tam.

Vzpomínková akce k 36. výročí sametové revoluce byla v Hradci Králové uspořádána třeba také ve Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské v centru města. Setkání ve sboru začalo okolo 17:00, součástí programu bylo i rozsvícení srdce pro Václava Havla na věži sboru, zazněly rovněž písně Karla Kryla.

Akce k připomenutí 36. výročí sametové revoluce se konaly i na dalších místech.

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů nazvaná Česko není na prodej, Staroměstské náměstí, Praha

Po celém Česku si lidé připomínají sametovou revoluci, která ukončila čtyři dekády komunistické diktatury a přivedla zemi k demokracii. Před 36 lety ji odstartovalo brutální potlačení pietního průvodu k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Na zaplněné Národní třídě v Praze zazpíval v 17:11 píseň Modlitba pro Martu, jeden ze symbolů revoluce, herec a zpěvák Jan Cina. Zněla i v dalších městech. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.
