V Brně vytvořili živý řetěz, v Ostravě byl průvod se svíčkami

Připomínky 17. listopadu se vedle Prahy konaly na mnoha místech Česka. Festival Brněnský sedmnáctý se odehrával především na náměstí Svobody, v Kobližné ulici vznikl lidský řetěz podaných rukou a vedl až k pódiu. V symbolickém čase 17:11 tam zazněla Modlitba pro Martu a pak česká a slovenská hymna. Centrem Ostravy zase za vytrvalého deště prošel průvod lidí se svíčkami v rukou na akci nazvané Cesta za světlem.
Již odpoledne kladli věnce k morovému sloupu na náměstí Svobody v Brně zástupci univerzit a po hymnách vystoupili s proslovem i tři rektoři. Rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš zmínil, že někdy je třeba v životě upozadit své jistoty za možnost žít ve svobodné společnosti. Právě studenti podle něj často přicházejí plní energie a elánu. „A jsou schopni vyměnit jistoty za to, že se jako společnost budeme mít lépe,“ řekl Mareš.
Rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Michálek svůj projev směřoval k aktuální politické situaci a k tomu, že předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal po svém zvolení odstranit ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory a při jejím odstraňování držel žebřík. „Na JAMU, a myslím, že na všech veřejných školách, nejsme žádné podržštafle a že vlajka Ukrajiny na nich bude viset jako symbol odporu a solidarity,“ řekl Michálek.
Většina řečníků hovořila i o svobodě a historik z Masarykovy univerzity Jiří Hanuš řekl, že demokracie sice není dokonalá, ale stojí za to.
V 17:30 také vyšel tradiční lampionový průvod pořádaný Nadačním fondem studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zastavuje se na místech spojených s roky 1939 a 1989, aby si organizátoři a účastníci připomněli, co se dělo například na filozofické fakultě, na stavební fakultě či na právnické fakultě. Končí se u Kounicových kolejí, které sloužily za druhé světové války jako věznice českých vlastenců, mnohé zde tehdy nacisté popravili.
V Ostravě bylo symbolem světlo
Ostravský průvod pořádali společně studenti VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Ostravské univerzity (OU) ve spolupráci s městem. „Symbolem celé akce je světlo nesoucí naději a odvahu,“ uvedla mluvčí VŠB-TUO Jana Dronská.
Rektor OU Petr Kopecký řekl účastníkům akce, že oběma univerzitám se daří spolupracovat v poslední době velice často, což není samozřejmostí, a spojují se i s městem či obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. „V době, kdy sledujeme polarizaci, atomizaci a rozdělování všeho druhu, my se snažíme jít opačným směrem a spíše spojovat,“ řekl Kopecký.
Předsedkyně studentské komory akademického senátu OU Anna Pražáková připomněla slova prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, že láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí.
„Nescházíme se zde pouze proto, abychom si připomněli historické okamžiky památných listopadových dní roku 1989, ale abychom si tato slova uchovali jako trvalý morální závazek. Láska a pravda nesmí zůstat jen abstraktními pojmy, ale výzvou k osobní odvaze, lidskosti a odpovědnosti zavazující nás chránit svobodu vlastními každodenními činy, nikoli jen vzpomínkami,“ řekla Pražáková.
Průvod městem byl prakticky zakryt deštníky, někteří lidé přišli i s dětmi, s kočárky v pláštěnkách. Říkali, že zúčastnit se bylo letos možná důležitější než jindy.
Rektor VŠB-TUO Igor Ivan řekl, že přišlo výrazně více lidí než loni. „Myslím, že je stále více potřeba připomínat si tyto události a říkat, že nám není lhostejno, co se děje kolem nás, protože se toho kolem nás v sousedních státech děje velmi mnoho, a ne zcela pozitivního. Takže prosím, připomínejme si dál tuto situaci, připomínejme si dál naše demokratické hodnoty,“ řekl Ivan.
Cesta za světlem začala odpoledne v aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě přednáškou historika Petra Lexy Přendíka s promítáním fotografií Ostrava a události listopadu 1989. Poté se účastníci přesunuli do centra města, kde program pokračoval minutou ticha u pamětní desky na Masarykově náměstí.
Následný průvod měl několik zastávek, například u pamětní desky obětem komunismu na zdi krajského soudu. U mostu Miloše Sýkory se odehrála světelná show za doprovodu písně Modlitba pro Martu v podání Marty Kubišové. Po návratu na centrální náměstí si lidé vyslechli proslovy a zazpívali českou i slovenskou hymnu. Poté na náměstí začal koncert ostravské kapely Heblo. Zájemci se ještě mohli vydat do centra Pant na komentované promítání dokumentu Ostravský listopad 89 pořádané ve spolupráci s Pamětí národa.
Sametový Hradec
V Hradci Králové při vzpomínkových akcích ke Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva vyrazil z kampusu Univerzity Hradec Králové (UHK) po 17:00 průvod centrem města ke Klicperovu divadlu, před kterým akce nazvaná Sametový Hradec vyvrcholila happeningem.
Program v kampusu UHK Na Soutoku začal okolo 14:00. „Letošní Sametový Hradec, jak jsme program nazvali, je vedle návštěvy lidí unikátní i organizací. Ta jde totiž v plném rozsahu za našimi studujícími, kteří dokázali propojit významné kulturní, vzdělávací a samosprávní instituce. Ideou bylo v nejlepším slova smyslu kopírovat pražskou akci Korzo Národní, což se za nás v hradeckých poměrech povedlo a jde o založení důstojné tradice oslav 17. listopadu v našem městě,“ řekl kancléř univerzity Jakub Novák.
Než se lidé vydali do průvodu, zazněla na náměstí Václava Havla v kampusu UHK Modlitba pro Martu. Svíčkový průvod prošel centrem města se zastávkami například u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží.
Program vzpomínkové akce Sametový Hradec organizovala skupina studentů z Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy a Univerzity obrany ve spolupráci s hradeckými kulturními institucemi. „Naše společnost je poměrně rozdělená a tento svátek může být ukázkou toho, že můžeme občas držet pospolu a najít společnou řeč i do budoucna, nejenom na 17. listopadu,“ řekl student hradecké univerzity a jeden z pořadatelů akce Lukáš Papoušek.
Řečníci na úvod happeningu před Klicperovým divadlem připomněli význam svobody a demokracie. Profesor historie a katolický kněz Tomáš Petráček varoval před relativizováním významu sametové revoluce. „Nenechme si vzít minulost a paměť. Nebylo to jen o cinkání klíči,“ řekl davu přihlížejících. Petráček připomněl také ruskou agresi proti Ukrajině, když mimo jiné řekl, že o budoucnosti Čechů se rozhoduje právě tam.
Vzpomínková akce k 36. výročí sametové revoluce byla v Hradci Králové uspořádána třeba také ve Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské v centru města. Setkání ve sboru začalo okolo 17:00, součástí programu bylo i rozsvícení srdce pro Václava Havla na věži sboru, zazněly rovněž písně Karla Kryla.
Akce k připomenutí 36. výročí sametové revoluce se konaly i na dalších místech.
