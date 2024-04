Tunel vysokorychlostní železnice z Prahy na Beroun odmítají některé obce

Část obcí mezi Prahou a Berounem, u kterých má vzniknout největší železniční tunel ve střední Evropě, nesouhlasí s jeho výstavbou. Obávají se hlavně zvýšeného hluku a prachu. Správa železnic (SŽ) už v lokalitě provádí geologické průzkumy. Samotná stavba vysokorychlostní trati by měla začít za čtyři roky, hotovo by pak mělo být za dalších zhruba deset let.

Například nedaleko Mezouně teď železničáři provádějí geologický průzkum, vrtá se tam až do hloubky 138 metrů. „Hloubky vrtů dosahují postupně od 57 metrů v oblasti Barrandova (v Praze) až po asi 203 metrů,“ popsal odpovědný řešitel geologického průzkumu Petr Pýcha. Jen pro trasu tunelu je potřeba udělat zhruba sedmdesát vrtů, jejichž celková délka je okolo deseti kilometrů. Vyvrtaný materiál zamíří ve vzorkovnících nejdříve do skladu a později do laboratoře. „Výsledkem je to, že se udělá geotechnický model podloží, ve kterém se budou razit tunelové trouby,“ vysvětlil manažer zakázky z firmy SG Geotechnika Milan Novák.

Tunel by měl v budoucnu propojit Beroun s pražským smíchovským nádražím. Jeho celková délka přesáhne 24 kilometrů. Vysokorychlostní trať má cestu vlakem z metropole do Berouna zkrátit asi o půl hodiny, a to na pouhých třináct minut. „Tunel odlehčí stávající trati, kterou my budeme moci více využívat pro příměstskou dopravu,“ uvedl náměstek ředitele SŽ Michal Froněk.