Praha schválila rozpočet na příští rok, výdaje dosáhnou 113 miliard

Pražský magistrát bude v příštím roce hospodařit s příjmy 110,92 miliardy a výdaji 113,49 miliardy korun, což je na příjmové i výdajové stránce meziroční zvýšení. Vyplývá to z rozpočtu, který ve čtvrtek schválili městští zastupitelé. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši asi 2,6 miliardy město pokryje z úspor z minulých let. Opozice neuspěla s žádným ze svých návrhů a rozpočet nepodpořila.

Druhou nejnákladnější rozpočtovou kapitolou v běžných výdajích je školství s částkou 28,43 miliardy korun. Asi 5,94 miliardy půjde do zdravotnictví a sociální oblasti a přes tři miliardy na městskou infrastrukturu i na bezpečnost. V investicích je za dopravou s 9,3 miliardy korun městská infrastruktura, do níž z celkové částky 21,32 miliardy poputuje asi 2,88 miliardy korun. Do kultury a cestovního ruchu plánuje magistrát investovat 1,86 miliardy a do školství necelou miliardu.

Mezi největší plánované investice patří kromě metra dostavba torza budovy na Palmovce na sídlo Evropské agentury pro kosmický program (EUSPA), rekonstrukce Libeňského mostu, stavba dopravního terminálu na Smíchovském nádraží, pokračování rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce na Výstavišti, rekonstrukce Divadla na Vinohradech, dokončení Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a 5, stavba tramvajových tratí na Václavském náměstí a v Malešicích nebo nový pavilon ledních medvědů v zoo.