Nejvíce peněz chce Praha investovat v dopravě, podle opozice chybí projekty

ČTK

, pes

25. 11. 2024 Aktualizováno před 29 m minutami | Zdroj: ČTK

Kovařík, Hřib a Prokop k plánovanému rozpočtu Prahy na rok 2025 (zdroj: ČT24)

Praha plánuje v příštím roce se započtením převodů peněz nevyčerpaných v letošním roce dát na investice v dopravě 15,22 miliardy korun, což je proti plánu schválenému na letošek o 2,35 miliardy více. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který schválili radní. Musí ho ještě projednat zastupitelé. Celkem chce město investovat i s převody 36,28 miliardy korun, což je rekordní částka. Současnou pražskou koalici SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN však kritizují opoziční ANO a Praha Sobě, podle kterých nepřipravuje dostatek projektů.

Největší investicí v dopravě bude stejně jako letos stavba linky metra D, na kterou má jít podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) 6,1 miliardy korun. „Je to v historii města poprvé, kdy Praha platí, dělá, celou výstavbu metra. Vždy to byla investice dělená se státem,“ poznamenal. Dalšími velkými projekty v dopravě jsou přestavba Libeňského mostu, dopravního terminálu na smíchovském nádraží, dostavba Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 nebo stavba tramvajových tratí na Václavském náměstí a v Počernické. Pokračovat budou projekční práce na dokončení Městského okruhu, Radlické radiále či výstavbě tunelu v Hloubětíně. Druhá největší částka, celkem zhruba čtyři miliardy korun, má jít na investice do rozvoje městské infrastruktury. Sem spadají stavby kanalizace či pokračující modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, na kterou má jít příští rok 1,45 miliardy korun. Na investice do školství a sportu má jít dohromady asi 1,7 miliardy korun a do kultury a cestovního ruchu 2,6 miliardy korun. „Musíme investovat do školství, protože roste počet obyvatel,“ řekl Kovářík.

Palmovka a Průmyslový palác Z konkrétních investic půjde podle Kováříka 1,2 miliardy korun na dostavbu budovy na Palmovce na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), na pokračující rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti zhruba miliarda a na opravu Divadla na Vinohradech asi 830 milionů korun. Zhruba 2,3 miliardy korun rozpočet vyčleňuje na výkupy pozemků a nemovitostí. „Jsou tam i drobné investice, jako je například do nového systému informování Pražanů a návštěvníků Prahy. To je ten projekt Čitelná Praha. Jsou to třeba odjezdové tabule, které vám říkají, kdy pojede další tramvaj,“ dodal náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Některé projekty se však do rozpočtu nedostaly. „Když máte investiční rozpočet, který má 22,5 miliardy korun, tak ty požadavky se dostanou někde ke 40 miliardám,“ vysvětlil Kovářík. V plánu hospodaření tak opět chybí například rekonstrukce sídla městského Institutu plánování a rozvoje v architektonicky hodnotných budovách od architekta Karla Pragera v areálu Emauz, která měla podle dřívějších informací vyjít na zhruba 1,16 miliardy korun. Podle radního nedává ekonomický smysl. Dodal, že příkladů, kdy se projekt do rozpočtu nedostal vůbec, není zase tolik. „Myslím, že jsme se poměrně ve velké šíři dohodli,“ míní.

Opozice kritizuje málo investičních akcí Vedení města však kritizuje opozice za nedostatek nových investičních akcí. „V rozpočtu chybí řada projektů, kterými se radní ještě nedávno okázale chlubili a do kterých vložili nemalé peníze. Jde například o ambiciózní projekt přestavby hlavního nádraží, který je nyní zablokován kvůli památkové ochraně,“ uvedl předseda kontrolního výboru zastupitelstva a šéf pražského ANO Ondřej Prokop. „Dříve býval rozpočet hotový v září, říjnu. Mohly se s ním seznámit výbory, starostové městských částí. To se letos nestalo. Dokonce zasedal finanční výbor a my jsme se ptali za opozici, jestli můžeme rozpočet vidět, bylo nám řečeno, že nikoli,“ postěžoval si. Poznamenal, že z letošního rozpočtu převádí Praha do příštího roku 14 miliard. „To znamená, že těch čtrnáct miliard nebyla Praha schopna prostavět za takové stavby, jako je metro D nebo infrastrukturní stavby,“ dodal.