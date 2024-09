ŽIVĚ: Stanjura: Domácnosti postižené povodněmi dostanou 40 tisíc korun

„Dlouhodobé nouzové ubytování bude v kraji potřebovat 280 osob, celkem jde o 102 rodin. Jsou to ti, co nestihnou vyřešit problémy s bydlením do zimy,“ shrnul hejtman Josef Bělica (ANO). Dodal, že například v Opavě to je nyní šedesát lidí, v Krnově na Bruntálsku třicet. „Tato čísla se ale ještě mohou měnit,“ dodal Bělica. Řekl, že aktuálně v evakuačních centrech zůstává sedm desítek lidí.

Informace pro kraj sbírá speciální tým hasičů. V každé obci je jeden, který situaci monitoruje. Zároveň se kraj s představiteli obcí snaží najít vhodná místa, kde by se mohlo nouzové a dočasné bydlení pro tyto rodiny zřídit. „Jde například o mobilní domy či kontejnerová řešení. Variant máme připraveno několik,“ popsal Bělica. Možná je i nabídka volných bytů, ale to by bylo v jiných oblastech kraje, dodal.