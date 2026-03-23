Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události: Vyšetřování požáru zbrojovky v Pardubicích
Zdroj: ČT24

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.

Jedna budova je ohořelá, druhá – zcela nová hala – zborcená. Právě tady měla za několik týdnů začít výroba radiostanic pro železnici. Areál firma rekonstruuje.

Uvnitř haly zůstaly ohořelé fragmenty zařízení a strojů, podle společnosti byly určeny výhradně k mechanické výrobě. LPP Holding tvrdí, že na místě vyráběl jen produkty, které sloužily k civilním účelům, nikoliv tedy vojenský materiál. Kromě železničních radiostanic i optoelektronické přístroje třeba pro lovce.

„Měli jsme zde kamerové systémy, měli jsme zde čidla, měli jsme zde elektronický zabezpečovací systém,“ jmenuje ředitelka pro vnější vztahy LPP Holding Martina Tauberová.

Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem
Výroba munice, ilustrační foto

Útočníci přišli příjezdovou cestou

Areál společnosti sousedí s pozemky firmy, která vyrábí obalové materiály. Zatím mezi nimi ale není plot, protože kvůli rekonstrukci musí být k dispozici příjezdová cesta. A právě tudy se útočníci dostali dovnitř. Podle svědků nejprve zkoušeli projít dveřmi, což se jim nepovedlo, a tak použili okno, kterým se pak dostali i ven.

„Naše možnosti jsou v danou chvíli, v době výstavby a rekonstrukce, omezené, tak jsme se zaměřili na vnitřní zabezpečení. Zároveň jsme udělali zásadní rozhodnutí, že se tady nevyráběla žádná citlivá vojenská technika. Naše drony se vyrábí na úplně jiném místě,“ vysvětluje Tauberová.

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech
Následky požáru v areálu zbrojní firmy LPP Holding v Pardubicích (20. března 2026)

Po důvodu k útoku policie stále pátrá. K požáru se v pátek přihlásila skupina, která tvrdí, že chtěla zaútočit na výrobu zbraní pro Izrael. Nic takového ale firma v areálu nedělá. Patří však k dodavatelům dronů na Ukrajinu. Podle iniciativy Dárek pro Putina požár nijak neovlivní plánovanou dodávku útočných dronů MTS 40 pro tuto zemi.

Vláda chce vědět, jak jsou zbrojovky zabezpečené

Vláda se chce víc zaměřit na to, jestli jsou zbrojní firmy zabezpečené v souladu se zákonem. Jinak hrozí, že jim nedá licenci na vývoz materiálu. „Pokud by ten areál byl zabezpečen přiměřeně, tak by to s největší pravděpodobností nenastalo,“ míní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

„Potřebujeme vědět, které zákonné prostředky můžeme k tomu využít. Můžeme k tomu využít kamerové systémy s rozpoznáváním obličejů? Může fyzická ostraha používat zbraně?“ ptá se však Tauberová.

Opozice si zase myslí, že je potřeba posílit pozici zpravodajských služeb, třeba navýšením jejich rozpočtu. „(Vládní koalice) sesekala plán na navýšení rozpočtu pro kontrarozvědku,“ zdůrazňuje předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Poslanec ODS Jan Lipavský kritizuje, že premiér firmy osočil, že něco podcenily. „To mi skutečně přijde, že je z takového krizového manuálu, jak to nedělat,“ říká.

Bezpečnost Česka očima analytiků
Zdroj: ČT24

Stamilionové škody

V Pardubicích půjdou škody podle firmy do stovek milionů. Podle Tauberové oheň přilehlou budovu společnosti Archer LPP poničil tak, že dle předběžného posouzení stavu ji bude s vysokou pravděpodobností nutné také strhnout.

LPP Holding poničené objekty převzal v neděli, v dalších dnech jej čekají jednání s likvidátorem o rozsahu poškození a následně s pojišťovnami o náhradě škod. Teprve potom bude možné zahájit odklízení následků události a demolici zničených budov.

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali požár zbrojovky v Pardubicích
Události, komentáře týdne (22. 3. 2026)

Společnost bude podle Tauberové pokračovat v započaté modernizaci celého areálu včetně obnovy zničených objektů. „Provoz společnosti LPP aktuálně probíhá bez omezení. Dopady na společnost Archer LPP budou zřejmé až po dokončení výše uvedených jednání a upřesnění rozsahu škod. I tato společnost však učiní maximum pro co nejrychlejší obnovení výroby a dodávek svých optoelektronických zařízení,“ sdělila.

Firma ihned po převzetí areálu přijala dodatečná bezpečnostní opatření. Posílila fyzickou ostrahu areálu a zpřísnila režim vstupu, aby co nejvíce zajistila ochranu zbývajícího majetku i bezpečnost celého prostoru.

Firem, které potřebují mít vyšší zabezpečení kvůli hrozbě teroristického útoku, jsou v Česku vyšší desítky. Některé považují opatření za dostatečná, jiné ostrahu a kontroly při vstupech do areálu posilují.

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Aktuálně z rubriky Pardubický kraj

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.
Zbrojařská společnost LPP Holding předpokládá, že škody po pátečním požáru v její hale a administrativní budově v Pardubicích budou ve stamilionech korun. Televizi Nova to v neděli řekla a ČTK potvrdila mluvčí firmy Martina Tauberová. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, u všech s podezřením na úmyslné zavinění. Ohledání místa ukončili policisté v neděli ráno.
Za bezpečnost odpovídá i stát, tepal Červíček výrok Babiše. Vondráček se premiéra zastal

Nedělní debata moderovaná Martinem Řezníčkem se věnovala především požáru haly LPP Holdingu v Pardubicích. Senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) kritizoval výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), podle něhož si mají firmy zajišťovat bezpečnost především samy, zatímco předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) premiéra hájil a mluvil o nutnosti spolupráce. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib označil Babišův výrok za nehorázný. Vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) odmítl, že by kabinet v oblasti bezpečnosti něco zásadního zanedbal. Hosté diskuse se věnovali také tomu, kdo má Česko zastupovat na červnovém summitu NATO.
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla dřívější tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že příslušný objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, sdělila v sobotu v podvečer mluvčí holdingu Martina Tauberová.
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Kriminalisté a hasiči v Pardubicích v sobotu začali s ohledáním v pátek shořelé haly firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie v pátek sdělila, že požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.
Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu vyzval v souvislosti s požárem v Pardubicích firmy vyrábějící vojenský materiál, aby si zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby.
Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Hasiči v pátek odpoledne uvedli, že už požár zlikvidovali. Podle Miroslava Poláka z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje nebylo v hale nic, co by souviselo s vlastní výrobou. Uvnitř byl uskladněn hlavně stavební materiál připravený na chystanou rekonstrukci.
Video„Pardubická chobotnice“. Reportéři ČT zmapovali kauzu, v níž čelí obvinění exprimátor

V Pardubicích stojí před soudem exprimátor a někdejší člen ANO Martin Charvát. Před více než dvěma lety policie při rozsáhlém zásahu zatkla jeho a dalších osmnáct lidí a obvinila je z pokusu o ovlivňování veřejných zakázek. Postupně se vyjasnilo, že jde o dvě odlišné věci. Na jedné straně o ovlivňování menších zakázek úředníky na radnici a na straně druhé o tendr na stavbu parkovacího domu, který byl v té době už zhruba půldruhého měsíce ve výstavbě. Exprimátor, jeho někdejší náměstkyně Helena Dvořáčková a Jozef Koprivňanský z druhé větve kauzy skončili dokonce na čas v takzvané koluzní vazbě, aby nemohli ovlivňovat svědky. Kauza se týkala právě i nižších úředníků a podnikatelů, z nichž někteří se už k machinacím se zakázkami přiznali a přijali soudem potvrzený trest. O kauze, kterou pro Reportéry ČT zmapoval Tomáš Vlach, se proto mluvilo jako o pardubické chobotnici.
