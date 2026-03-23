Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.
Jedna budova je ohořelá, druhá – zcela nová hala – zborcená. Právě tady měla za několik týdnů začít výroba radiostanic pro železnici. Areál firma rekonstruuje.
Uvnitř haly zůstaly ohořelé fragmenty zařízení a strojů, podle společnosti byly určeny výhradně k mechanické výrobě. LPP Holding tvrdí, že na místě vyráběl jen produkty, které sloužily k civilním účelům, nikoliv tedy vojenský materiál. Kromě železničních radiostanic i optoelektronické přístroje třeba pro lovce.
„Měli jsme zde kamerové systémy, měli jsme zde čidla, měli jsme zde elektronický zabezpečovací systém,“ jmenuje ředitelka pro vnější vztahy LPP Holding Martina Tauberová.
Útočníci přišli příjezdovou cestou
Areál společnosti sousedí s pozemky firmy, která vyrábí obalové materiály. Zatím mezi nimi ale není plot, protože kvůli rekonstrukci musí být k dispozici příjezdová cesta. A právě tudy se útočníci dostali dovnitř. Podle svědků nejprve zkoušeli projít dveřmi, což se jim nepovedlo, a tak použili okno, kterým se pak dostali i ven.
„Naše možnosti jsou v danou chvíli, v době výstavby a rekonstrukce, omezené, tak jsme se zaměřili na vnitřní zabezpečení. Zároveň jsme udělali zásadní rozhodnutí, že se tady nevyráběla žádná citlivá vojenská technika. Naše drony se vyrábí na úplně jiném místě,“ vysvětluje Tauberová.
Po důvodu k útoku policie stále pátrá. K požáru se v pátek přihlásila skupina, která tvrdí, že chtěla zaútočit na výrobu zbraní pro Izrael. Nic takového ale firma v areálu nedělá. Patří však k dodavatelům dronů na Ukrajinu. Podle iniciativy Dárek pro Putina požár nijak neovlivní plánovanou dodávku útočných dronů MTS 40 pro tuto zemi.
Vláda chce vědět, jak jsou zbrojovky zabezpečené
Vláda se chce víc zaměřit na to, jestli jsou zbrojní firmy zabezpečené v souladu se zákonem. Jinak hrozí, že jim nedá licenci na vývoz materiálu. „Pokud by ten areál byl zabezpečen přiměřeně, tak by to s největší pravděpodobností nenastalo,“ míní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
„Potřebujeme vědět, které zákonné prostředky můžeme k tomu využít. Můžeme k tomu využít kamerové systémy s rozpoznáváním obličejů? Může fyzická ostraha používat zbraně?“ ptá se však Tauberová.
Opozice si zase myslí, že je potřeba posílit pozici zpravodajských služeb, třeba navýšením jejich rozpočtu. „(Vládní koalice) sesekala plán na navýšení rozpočtu pro kontrarozvědku,“ zdůrazňuje předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Poslanec ODS Jan Lipavský kritizuje, že premiér firmy osočil, že něco podcenily. „To mi skutečně přijde, že je z takového krizového manuálu, jak to nedělat,“ říká.
Stamilionové škody
V Pardubicích půjdou škody podle firmy do stovek milionů. Podle Tauberové oheň přilehlou budovu společnosti Archer LPP poničil tak, že dle předběžného posouzení stavu ji bude s vysokou pravděpodobností nutné také strhnout.
LPP Holding poničené objekty převzal v neděli, v dalších dnech jej čekají jednání s likvidátorem o rozsahu poškození a následně s pojišťovnami o náhradě škod. Teprve potom bude možné zahájit odklízení následků události a demolici zničených budov.
Společnost bude podle Tauberové pokračovat v započaté modernizaci celého areálu včetně obnovy zničených objektů. „Provoz společnosti LPP aktuálně probíhá bez omezení. Dopady na společnost Archer LPP budou zřejmé až po dokončení výše uvedených jednání a upřesnění rozsahu škod. I tato společnost však učiní maximum pro co nejrychlejší obnovení výroby a dodávek svých optoelektronických zařízení,“ sdělila.
Firma ihned po převzetí areálu přijala dodatečná bezpečnostní opatření. Posílila fyzickou ostrahu areálu a zpřísnila režim vstupu, aby co nejvíce zajistila ochranu zbývajícího majetku i bezpečnost celého prostoru.
Firem, které potřebují mít vyšší zabezpečení kvůli hrozbě teroristického útoku, jsou v Česku vyšší desítky. Některé považují opatření za dostatečná, jiné ostrahu a kontroly při vstupech do areálu posilují.