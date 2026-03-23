Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Stát zvýší kontrolu zabezpečení objektů 428 firem, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní. Pokud nenaplní zákon, hrozí jim neposkytnutí licence, prohlásil po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Jde o reakci na páteční zapálení areálu zbrojařské společnosti LPP Holding. Podle ministra zasílají firmám resorty průmyslu, vnitra a obrany „důrazné upozornění“ na dodržování zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, případně zákona o zbraních a střelivu.

V průmyslové zóně v Pardubicích v pátek shořela skladovací hala firmy LPP Holding, oheň zasáhl i vedlejší administrativní budovu. Firma předpokládá, že škody budou ve stamilionech korun. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením na úmyslné zavinění.

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech
Následky požáru v areálu zbrojní firmy LPP Holding v Pardubicích (20. března 2026)

Část firem po incidentu své zabezpečení posílila. V reakci na možný teroristický útok posílil bezpečnostní opatření například středočeský výrobce letadel Aero Vodochody, kolínský výrobce dronů U&C UAS či pardubický výrobce trhavin – státní Explosia. Naopak brněnský výrobce leteckých simulátorů VR Group, patřící pod státní podnik LOM Praha, považuje opatření za dostatečná.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek uvedl, že výrobci zbraní, zbrojních technologií či chemikálií zvýšili bezpečnostní opatření již po začátku války na Ukrajině v roce 2022. Větší počet podobných útoků, jako bylo páteční zapálení areálu LPP Holding, podle něj v současnosti v Česku nehrozí. Největší riziko vidí v kyberbezpečnosti.

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený
Následky požáru v areálu v Pardubicích (20. března 2026)

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek prohlásil, že pardubický objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Vyzval také firmy vyrábějící vojenský materiál, komponenty a technologie, aby dostatečně zabezpečily své prostory. Podle LPP Holding byl ale areál chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou.

Podle Hynka se zajištění bezpečnosti objektů liší podle velikosti firmy. Ochrana větších areálů, kde je třeba bránit vnější i vnitřní prostor, může firmy stát i miliony korun ročně. Tyto areály mohou vnější prostory chránit betonovými ploty, žiletkovými pásy a kamerami.

Menší výrobní haly pak podle Hynka může ochrana objektu stát ročně statisíce korun. Babiš argumentuje mimo jiné vysokými zisky podniků. Podle Havlíčka je stát připraven reagovat při podobných případech prostřednictvím integrovaného záchranného systému, nemůže ale ohlídat stovky firem.

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru
Pohled do areálu průmyslové zóny, kde hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding

ŽivěVláda jmenovala novým zmocněncem pro digitalizaci náměstka ministra vnitra Klučku

Vláda jmenovala novým zmocněncem pro digitalizaci náměstka ministra vnitra Lukáše Klučku. Nahradil poslance Roberta Králíčka (ANO), který rezignoval. Rovněž schválila legislativní plány na zbytek roku a výhled na další roky, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Kabinet se zabýval i pátečním požárem v pardubické hale firmy, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Stát podle Havlíčka zvýší kontrolu zabezpečení 428 společností, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní.
Čeští vědci dali lidem bez domova sto tisíc korun. Většina získala práci i bydlení

Vědci v Česku provedli jako druzí na světě experiment k řešení situace lidí bez domova. Poskytli jim na rok sto tisíc korun bez podmínek a pokynů, nebo speciální podporu sociálního pracovníka. Situace osob v obou skupinách se zlepšila. Většina si našla práci i bydlení. S pomocí profesionála byl návrat a běžný život udržitelnější a větší byla i duševní pohoda. Darovanou sumu nikdo okamžitě neutratil. Jde o projekt New Leaf Česko.
Zemřela dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků

Ve věku 78 let zemřela v neděli dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků a zakladatelka Konta Bariéry. Podílela se na řadě charitativních projektů, mimo jiné na celonárodní sbírce Konto Míša na začátku 90. let. V minulosti působila jako televizní hlasatelka, moderátorka a redaktorka.
Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

Vládní koalice chce v úterý ve sněmovně podat poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby s tělesným postižením. Výnos z poplatků by se tak měl vrátit do stavu z roku 2024. Po jednání koaliční rady to uvedl předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD).
Sdílení elektřiny napříč republikou. Energetické seznamky spárovaly tisíce lidí

Přebytek ze solárních panelů na jedné straně, zájem o levnější proud na straně druhé. Platformy přezdívané energetické seznamky pomocí algoritmu propojují malé výrobce a odběratele elektřiny. Podle statistik oslovených provozovatelů seznamek a Elektroenergetického datového centra (EDC) už spárovaly přes čtyři tisíce lidí. Sdílet elektřinu mohou i domácnosti z opačných konců republiky.
VideoZ demonstrace si beru poučení, říká Pospíšil. Vondráček nabízí referendum proti frustraci

Hosté Duelu ČT24 probrali demonstraci na pražské Letné, návrh zákona na registr zahraničního financování a vládní plány s financováním veřejnoprávních médií. Pozvání přijali místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) a člen tohoto výboru Jiří Pospíšil (TOP 09). Podle Vondráčka jsou lidé frustrování, proto na Letné demonstrují. „Naše vláda chce například zavedením veřejného referenda dát demonstrujícím řešení ke snížení občanské frustrace,“ míní. „Sobotní závěry a doporučení týkající se opozičních stran jsem si na demonstraci vyslechl a beru si z toho poučení,“ řekl Pospíšil. Diskuzí provázela Jana Peroutková.
Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražuje cestování letadlem. Aerolinky ruší trasy, zvyšují ceny letenek a zavádějí palivové příplatky. Letecké palivo zdražilo v důsledku konfliktu na Blízkém východě v porovnání s loňským průměrem o 94 procent. Podle aerolinek ceny zvedá i vysoká poptávka po vybraných destinacích. Letenky tak můžou do léta ještě podražit.
