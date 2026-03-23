Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem

Stát zvýší kontrolu zabezpečení objektů 428 firem, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní. Pokud nenaplní zákon, hrozí jim neposkytnutí licence, prohlásil po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Jde o reakci na páteční zapálení areálu zbrojařské společnosti LPP Holding. Podle ministra zasílají firmám resorty průmyslu, vnitra a obrany „důrazné upozornění“ na dodržování zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, případně zákona o zbraních a střelivu.
V průmyslové zóně v Pardubicích v pátek shořela skladovací hala firmy LPP Holding, oheň zasáhl i vedlejší administrativní budovu. Firma předpokládá, že škody budou ve stamilionech korun. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením na úmyslné zavinění.
Část firem po incidentu své zabezpečení posílila. V reakci na možný teroristický útok posílil bezpečnostní opatření například středočeský výrobce letadel Aero Vodochody, kolínský výrobce dronů U&C UAS či pardubický výrobce trhavin – státní Explosia. Naopak brněnský výrobce leteckých simulátorů VR Group, patřící pod státní podnik LOM Praha, považuje opatření za dostatečná.
Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek uvedl, že výrobci zbraní, zbrojních technologií či chemikálií zvýšili bezpečnostní opatření již po začátku války na Ukrajině v roce 2022. Větší počet podobných útoků, jako bylo páteční zapálení areálu LPP Holding, podle něj v současnosti v Česku nehrozí. Největší riziko vidí v kyberbezpečnosti.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek prohlásil, že pardubický objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Vyzval také firmy vyrábějící vojenský materiál, komponenty a technologie, aby dostatečně zabezpečily své prostory. Podle LPP Holding byl ale areál chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou.
Podle Hynka se zajištění bezpečnosti objektů liší podle velikosti firmy. Ochrana větších areálů, kde je třeba bránit vnější i vnitřní prostor, může firmy stát i miliony korun ročně. Tyto areály mohou vnější prostory chránit betonovými ploty, žiletkovými pásy a kamerami.
Menší výrobní haly pak podle Hynka může ochrana objektu stát ročně statisíce korun. Babiš argumentuje mimo jiné vysokými zisky podniků. Podle Havlíčka je stát připraven reagovat při podobných případech prostřednictvím integrovaného záchranného systému, nemůže ale ohlídat stovky firem.
- Domácí
- Pardubice
- Požár zbrojovky v Pardubicích
- Požár
- Vláda
- Bezpečnost
- Karel Havlíček
- ANO
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo obrany
- Zabezpečení
- Licence
- Zbraně
- Střelivo
- Výběr
- Výběr redakce
- Andrej Babiš
- Explosia
- VR Group
- U&C UAS
- LOM Praha
- Ukrajina
- Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
- Jiří Hynek
- LPP Holding