V pardubické zbrojovce začalo ohledání místa požáru

Kriminalisté a hasiči v Pardubicích v sobotu začali s ohledáním v pátek shořelé haly firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie v pátek sdělila, že požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.
„Po včerejší (páteční) pyrotechnické prohlídce začalo ohledání místa činu. S ohledem na náročnost podmínek to bude trvat několik dní,“ informoval v sobotu kolem poledne mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Na prověřování okolností události se mimo jiné podílí kriminalistický ústav, experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) a spolupracují na něm také Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.
Na požářiště vyrazili kromě kriminalistů i vyšetřovatelé hasičů. „Probíhá vyšetřování. Na místě je ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru (HZS) pásové rypadlo, které rozebírá konstrukci, aby se vyšetřovatelé mohli dostat k možným místům vzniku požáru,“ popsal mluvčí pardubických hasičů Miroslav Polák. Škoda podle něj dosud nebyla stanovena.
Shořela skladovací hala
Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedle stojící administrativní budovu. Požár byl uhašen v pátek odpoledne. Podle hasičů v hale nebylo nic, co by souviselo s výrobou. Uvnitř byl uskladněn hlavně stavební materiál připravený na chystanou rekonstrukci.
K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila konkrétní skupina s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.
LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. V závodě LPP Holding se ale izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět, spolupráce s izraelskou firmou zamýšlená před dvěma lety nezačala, řekla v pátek mluvčí LPP Holdingu České televizi.
Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.
Některé firmy posílily bezpečnostní opatření
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) uvedl, že areál firmy v Pardubicích nebyl dostatečně zabezpečen, vniknutí tam tak podle něj bylo snadné. Firmy vyrábějící vojenský materiál tak vyzval k zabezpečení jejich areálů.
Zpřísnění bezpečnostních opatření už oznámil středočeský výrobce letadel Aero Vodochody. Posílil i monitoring vzdušného prostoru nad areálem a přilehlým okolím. Hasičský záchranný sbor Aera Vodochody je v plné pohotovosti a připraven zasáhnout v případě mimořádné události, ujistil mluvčí firmy Lukáš Hora.
Na událost v Pardubicích reagovala například i společnost Bagira Systems, která vyrábí nedaleko centra Brna výcvikové a simulační systémy pro armády. Jednatel Martin Jandl podotkl, že výrobní areál mají dlouhodobě dobře zabezpečený a nyní ještě bezpečnostní opatření posílí.
Česká zbrojovka z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku má dle mluvčího podniku Jakuba Sondela zavedeny robustní bezpečnostní mechanismy chránící výrobní areál před širokou škálou hrozeb, včetně potenciální sabotáže. „Tyto mechanismy nemůžeme z pochopitelných důvodů blíže komentovat. Na zajištění bezpečnosti dlouhodobě úzce spolupracujeme s policií a dalšími bezpečnostními složkami. Zároveň průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme relevantní incidenty doma i v zahraničí, abychom posilovali naši odolnost a předcházeli možným hrozbám,“ popsal v sobotu Sondel.
Firma První brněnská strojírna (PBS), která ve Velké Bíteši na Žďársku vyrábí mimo jiné motory pro bezpilotní prostředky, lehké letouny a vrtulníky, reflektuje podle ředitelky marketingu Moniky Hrubalové páteční vyjádření premiéra, ale opatření k posílení bezpečnosti udělala už před několika lety. „My jsme nečekali na tento incident, ale už dávno před ním jsme se výrobní areál ve Velké Bíteši snažili velice sofistikovaně zabezpečit. Samozřejmě jsme se už dlouho připravovali na to, že taková situace může nastat,“ podotkla Hrubalová.
- Domácí
- Regiony
- Pardubický kraj
- Pardubice
- Hasiči
- Policie
- Požár
- Průmyslová zóna
- Hala
- LPP Holding
- Vyšetřování
- NCTEKK
- Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě
- BIS
- Vojenské zpravodajství
- Andrej Babiš
- ANO
- Aero Vodochody
- Bezpečnostní opatření
- Teroristický útok
- Výběr
- Výběr redakce
- Hlavní události
- Česká zbrojovka
- Česká zbrojovka Uherský Brod