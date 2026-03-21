V pardubické zbrojovce začalo ohledání místa požáru


21. 3. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Kriminalisté a hasiči v Pardubicích v sobotu začali s ohledáním v pátek shořelé haly firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie v pátek sdělila, že požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.

„Po včerejší (páteční) pyrotechnické prohlídce začalo ohledání místa činu. S ohledem na náročnost podmínek to bude trvat několik dní,“ informoval v sobotu kolem poledne mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Na prověřování okolností události se mimo jiné podílí kriminalistický ústav, experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) a spolupracují na něm také Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.

Na požářiště vyrazili kromě kriminalistů i vyšetřovatelé hasičů. „Probíhá vyšetřování. Na místě je ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru (HZS) pásové rypadlo, které rozebírá konstrukci, aby se vyšetřovatelé mohli dostat k možným místům vzniku požáru,“ popsal mluvčí pardubických hasičů Miroslav Polák. Škoda podle něj dosud nebyla stanovena.

Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích
Požár v pardubické průmyslové zóně

Shořela skladovací hala

Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedle stojící administrativní budovu. Požár byl uhašen v pátek odpoledne. Podle hasičů v hale nebylo nic, co by souviselo s výrobou. Uvnitř byl uskladněn hlavně stavební materiál připravený na chystanou rekonstrukci.

K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila konkrétní skupina s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.

Policie v areálu průmyslové zóny, kde hořelo (20. března)
Zdroj: ČTK/Josef Vostárek

LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. V závodě LPP Holding se ale izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět, spolupráce s izraelskou firmou zamýšlená před dvěma lety nezačala, řekla v pátek mluvčí LPP Holdingu České televizi.

Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.

Některé firmy posílily bezpečnostní opatření

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) uvedl, že areál firmy v Pardubicích nebyl dostatečně zabezpečen, vniknutí tam tak podle něj bylo snadné. Firmy vyrábějící vojenský materiál tak vyzval k zabezpečení jejich areálů.

Zpřísnění bezpečnostních opatření už oznámil středočeský výrobce letadel Aero Vodochody. Posílil i monitoring vzdušného prostoru nad areálem a přilehlým okolím. Hasičský záchranný sbor Aera Vodochody je v plné pohotovosti a připraven zasáhnout v případě mimořádné události, ujistil mluvčí firmy Lukáš Hora.

Na událost v Pardubicích reagovala například i společnost Bagira Systems, která vyrábí nedaleko centra Brna výcvikové a simulační systémy pro armády. Jednatel Martin Jandl podotkl, že výrobní areál mají dlouhodobě dobře zabezpečený a nyní ještě bezpečnostní opatření posílí.

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Česká zbrojovka z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku má dle mluvčího podniku Jakuba Sondela zavedeny robustní bezpečnostní mechanismy chránící výrobní areál před širokou škálou hrozeb, včetně potenciální sabotáže. „Tyto mechanismy nemůžeme z pochopitelných důvodů blíže komentovat. Na zajištění bezpečnosti dlouhodobě úzce spolupracujeme s policií a dalšími bezpečnostními složkami. Zároveň průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme relevantní incidenty doma i v zahraničí, abychom posilovali naši odolnost a předcházeli možným hrozbám,“ popsal v sobotu Sondel.

Firma První brněnská strojírna (PBS), která ve Velké Bíteši na Žďársku vyrábí mimo jiné motory pro bezpilotní prostředky, lehké letouny a vrtulníky, reflektuje podle ředitelky marketingu Moniky Hrubalové páteční vyjádření premiéra, ale opatření k posílení bezpečnosti udělala už před několika lety. „My jsme nečekali na tento incident, ale už dávno před ním jsme se výrobní areál ve Velké Bíteši snažili velice sofistikovaně zabezpečit. Samozřejmě jsme se už dlouho připravovali na to, že taková situace může nastat,“ podotkla Hrubalová.

Výběr redakce

V pardubické zbrojovce začalo ohledání místa požáru

V pardubické zbrojovce začalo ohledání místa požáru

12:45Aktualizovánopřed 13 mminutami
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv je bez proudu

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv je bez proudu

09:39Aktualizovánopřed 19 mminutami
Benzin v průměru stojí 40 korun, je nejdražší za skoro dva roky

Benzin v průměru stojí 40 korun, je nejdražší za skoro dva roky

12:23Aktualizovánopřed 26 mminutami
USA a Izrael podle Teheránu zaútočily na zařízení na obohacování uranu

USA a Izrael podle Teheránu zaútočily na zařízení na obohacování uranu

před 41 mminutami
Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

04:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

před 3 hhodinami
Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

před 6 hhodinami
Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Benzin v průměru stojí 40 korun, je nejdražší za skoro dva roky

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 korun za litr, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu, které začaly 28. února. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
12:23Aktualizovánopřed 26 mminutami

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
05:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Přes zimu se zloději vloupali do 213 chat. Případů je méně než v minulosti

Letošní zimu řešili policisté 213 případů vloupání do víkendových chat, o třicet méně než zimu loňskou. Vyplývá to z policejních statistik. Celková škoda letos vystoupala na více než čtyři a půl milionu korun. Nejvíce případů řešila policie ve Středočeském kraji. Počty vloupání do rekreačních objektů klesají už několik let. Například před pěti lety jich bylo téměř dvakrát víc než letos. Vliv na to podle policie i odborníků má lepší zabezpečení chat i fakt, že stále více lidí využívá objekty k trvalému pobytu.
před 4 hhodinami

Podmínky řidičáku na zkoušku porušilo přes tři tisíce řidičů

Podmínky takzvaného řidičáku na zkoušku během prvních dvou let od jeho zavedení porušilo 3260 začínajících řidičů, vyplývá z dat, která poskytl ČT mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Téměř šedesát procent případů souviselo s řízením pod vlivem návykových látek. Řidičák na zkoušku se vztahuje na nové řidiče po dobu dvou let od získání průkazu. Pokud se v tomto období dopustí závažného přestupku, musí absolvovat dva preventivní kurzy.
před 5 hhodinami

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu vyzval v souvislosti s požárem v Pardubicích firmy vyrábějící vojenský materiál, aby si zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě postupně dopadá i na české zemědělce. Kvůli současné situaci totiž rychle zdražují vstupní náklady. Výrazně vzrostla nejen cena nafty, ale také průmyslových hnojiv. V dalších měsících proto zřejmě porostou i ceny zboží v obchodech.
před 16 hhodinami

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS), uvedl pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD). Minulá vláda zdůvodňovala přerušení spolupráce mimo jiné netransparentním hospodařením svazu. Spolek dříve také čelil kritice za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, který byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.
před 19 hhodinami
