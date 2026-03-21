Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla dřívější tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že příslušný objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, sdělila v sobotu v podvečer mluvčí holdingu Martina Tauberová.
Výrobu společnosti jako celku událost podle mluvčí zásadně neovlivnila a produkce pokračuje v rámci ostatních kapacit. Škoda zatím nebyla stanovena. Incident se obešel bez zranění, policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok.
V napadených objektech podle Tauberové bylo zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje. „V objektech se nenacházely a ani se v těchto budovách nepracovalo s výbušninami ani s žádnými jinými zbraněmi či součástkami pro výrobu zbraní,“ vyjmenovala. S odkazem na bezpečnostní důvody neupřesnila, kolik lidí v Pardubicích pracovalo. Holding vyrábí kromě jiného také drony pro Ukrajinu.
Páteční útok podle Tauberové svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky. „Současná legislativa neumožňuje využití nástrojů, které by umožnily takovému útoku účinně čelit,“ prohlásila s tím, že LPP plně spolupracuje s příslušnými orgány a je připravena přijmout případná další opatření vyplývající z výsledků šetření. Na tom se kromě policie a hasičů podílejí i tajné služby.
Babiš v pátek po zasedání Bezpečnostní rady státu podotkl, že areál firmy v Pardubicích nebyl dostatečně zabezpečen, vniknutí tam tak podle něj bylo snadné. „Vetřelci jim přelezli plot, a to přece není možné, když se vyrábí vojenský materiál, aby to nebylo zabezpečeno,“ kritizoval premiér.
Kamery, čidla i obchůzky
Společnost podle Tauberové využívá legislativně přípustné prostředky zabezpečení. Jmenovala kamerové systémy, detekční čidla, nepřetržitý monitoring prostřednictvím externího pultu centralizované ochrany či vlastní kapacity včetně fyzických obchůzek.
Probíhající rekonstrukce a výstavba v areálu podle Tauberové neměly vliv na úroveň zabezpečení. „Všechny bezpečnostní systémy byly v době incidentu plně funkční,“ ujistila.
Současná situace podle firmy otevírá širší otázku ochrany strategicky významných kapacit obranného průmyslu. „Domníváme se, že objekty tohoto typu by měly být posuzovány v režimu ochrany objektů důležitých pro obranu státu,“ sdělila mluvčí.
Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, hořela i vedle stojící administrativní budova. K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila konkrétní skupina s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje. Tauberová na dotaz ČTK potvrdila, že prostředí na videu je autentické.
Firma LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale nikdy nezačala. Tauberová v sobotu potvrdila, že v Pardubicích neprobíhala žádná výroba ani projekty spojené s Elbit Systems. Žhářský útok podle serveru Odkryto.cz zasáhl výrobu společnosti Archer – LPP z LPP Holdingu, která dodává ukrajinským bezpečnostním složkám optické systémy, jako jsou termovize a přístroje pro noční vidění.
Na místě požáru zároveň v sobotu kriminalisté a hasiči začali s ohledáváním shořelé haly. Práce potrvají zřejmě několik dní. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.