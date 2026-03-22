Policie ukončila ohledání požářiště zbrojovky v Pardubicích

Kriminalisté v neděli ráno v Pardubicích ukončili ohledání v pátek shořelé haly a požárem zasažené budovy zbrojařské společnosti LPP Holding, informoval mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Objekt vyšetřovatelé předali zpět majiteli. Původně policie předpokládala, že ohledání místa činu zabere několik dní. Strážci zákona požár prověřují pro podezření na teroristický útok. Pracují se čtyřmi verzemi, ve všech s podezřením na úmyslné zapálení.
„Ohledání místa činu a požářiště skončilo. Objekt jsme dnes (v neděli) dopoledne předali majiteli. Vyšetřování dál pokračuje,“ oznámil Bocán. S rozebíráním trosek na požářišti kriminalistům pomáhali také hasiči s pásovým bagrem.
Na prověřování okolností požáru se mimo jiné podílí kriminalistický ústav, experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Na vyšetřování také spolupracují Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.
Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedle stojící administrativní budovu. Požár hasiči uhasili v pátek odpoledne, obešel se bez zranění. Škoda zatím nebyla stanovena.
V napadených objektech podle sobotního vyjádření mluvčí LPP Holdingu Martiny Tauberové bylo zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje. Výrobu společnosti jako celku událost podle ní zásadně neovlivnila a produkce pokračuje v rámci ostatních kapacit. Holding vyrábí kromě jiného také drony pro Ukrajinu.
Firma zároveň v sobotu odmítla páteční tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že její objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl podle Tauberové chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou. Útok podle ní svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž dle ní soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky.
K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila konkrétní skupina, která jako svůj úmysl uvedla útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.
Neuskutečněná spolupráce
LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle firmy LPP Holding nikdy nezačala. Tauberová v sobotu prohlásila, že v Pardubicích neprobíhala žádná výroba ani projekty spojené s Elbit Systems.
Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském i civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.
