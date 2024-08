Oprava Žižkových kasáren má do Terezína vrátit „běžný“ život

Vedení Ústeckého kraje si od investice do Žižkových kasáren a dalších historických objektů v Terezíně na Litoměřicku slibuje, že se do města začnou stěhovat noví obyvatelé. Opravy totiž nemají přinést další depozitáře, ale objekty, které budou mít polyfunkční využití. O byty na Litoměřicku je zájem, protože okres je blízko Prahy, říká hejtman Jan Schiller (ANO) a jeho radní Tomáš Rieger (ODS).

Stát schválil podporu pro Terezín v následujících deseti letech ve výši téměř 1,5 miliardy korun. Kraj v následujících deseti letech přispěje v součtu okolo sedmi set milionů korun. Ještě letos by se měla začít opravovat zbrojnice, příští rok kasárna.

„Není to jen proto, že nám padá barák a my ho chceme zachránit, ale my potřebujeme zachránit hlavně ducha toho místa,“ uvedl hejtman. Z Terezína v polovině 90. let odešla armáda. Město postupně upadalo, odcházeli jeho obyvatelé, rušily se služby. „Město začalo umírat,“ popsal Rieger.