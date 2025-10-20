Královéhradecký kraj chce omezit osmiletá gymnázia. Proti záměru vznikla petice

Královéhradecký kraje chystá omezení osmiletých gymnázií. Do konce října má projednat dokument, který počítá se snížením kapacit těchto oborů na třech krajských školách. Naopak chce posílit čtyřleté obory gymnázií. Proti útlumu osmiletých gymnázií vznikla petice. Podobný odpor zaznívá i ze Středočeského kraje, konkrétně z Nymburka.
Vedení Královéhradeckého kraje svůj záměr zdůvodňuje malým zájmem o osmileté obory na školách v Hostinném, Hořicích a Nové Pace. „Namísto nových tříd osmiletého gymnázia by tyto školy měly otevřít čtyřleté obory,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jana Berkovcová (ANO).
Opoziční zastupitelé však varují před unáhleným postupem. „Měla by k tomu být hluboká diskuse. Může to vyvolat velkou nestabilitu, zejména v dětských duších, a možná i u rodičů talentovaných dětí. Pokud budeme prvním krajem, který víceletá gymnázia začne rušit, tito rodiče z kraje odejdou,“ uvedl zastupitel Rudolf Cogan (STAN).
Podle některých opozičních zastupitelů chybí ze strany vedení kraje koncepčnost i dostatečná komunikace se zastupitelstvem. „V takto citlivých záležitostech bývalo zvykem, že zastupitelstvo bylo informováno o tom, co rada připravuje. Rádi bychom měli odpověď pro voliče, které zastupujeme,“ řekla zastupitelka Martina Berdychová (Východočeši).
Podle Berkovcové zatím kraj žádné rozhodnutí nepřijal. „Rada kraje zatím neprojednala žádné kroky související s útlumem víceletých gymnázií. Příští týden by vedení mělo projednat materiál ke snížení kapacit osmiletých oborů gymnázií na zmíněných třech školách,“ doplnila.
V Královéhradeckém kraji funguje šestnáct gymnázií s víceletými obory – pět z nich je šestiletých a jedenáct osmiletých. Třináct z nich zřizuje kraj.
Odpůrci: Nadané děti by byly znevýhodněné
Proti omezování víceletých gymnázií se v kraji zvedl odpor. Petici, zveřejněnou 18. října, podepsalo zatím přes 110 lidí. „Chtěli bychom, abyste zrušení osmiletého gymnázia v Hořicích zvážili. Nerušme něco, co funguje,“ uvedla Lenka Šulcová ze Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice.
Autoři petice upozorňují, že omezení víceletých gymnázií by mohlo znevýhodnit nadané děti. „Podle dostupných informací dostali ředitelé škol pokyn neotevírat nové ročníky víceletých gymnázií pro školní rok 2026/2027. Tento krok by se dotkl například gymnázií v Nové Pace, Hořicích, Náchodě, Hostinném a dalších městech,“ stojí ve výzvě. Podle autorů mají takzvaná venkovská gymnázia zásadní význam pro vzdělanost regionu.
„Zrušení víceletých gymnázií by znamenalo omezení přístupu ke vzdělání, nárůst dojíždění a oslabení regionálního školství,“ uvádí se dále v petici. Signatáři požadují zrušení pokynů k neotevírání nových ročníků víceletých gymnázií, veřejnou debatu o plánovaných změnách sítě škol za účasti rodičů a odborníků a zachování dostatečných kapacit víceletých gymnázií, aby žádné dítě nepřišlo o možnost volby kvalitního vzdělání.
Kraj: Zhoršuje se dostupnost čtyřletého studia
Záměr omezit víceletá gymnázia má také Středočeský kraj. Od příštího školního roku chce na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce snížit počet tříd osmiletého oboru ze dvou na jednu a zároveň rozšířit čtyřletý obor o jednu třídu. I proti tomuto kroku vznikla petice, podle níž je změna unáhlená a nekoncepční.
Kraj své rozhodnutí obhajuje tím, že model dvou osmiletých tříd v ročníku je v regionu výjimečný a zhoršuje dostupnost čtyřletého gymnaziálního studia. Zastánci současného stavu ale tvrdí, že míst pro čtyřleté studium je dostatek.
„Žáci nepřijatí na čtyřletý obor nymburského gymnázia se bez problémů dostávají na jiná gymnázia v okolí,“ stojí v petici. Podle bývalého ředitele gymnázia a iniciátora petice Jiřího Kuhna není ani podíl žáků v osmiletém studiu výrazně vyšší. Kraj chce rozhodnutí o rok odložit a o záměru s veřejností více komunikovat.
Hřebecký: Záměr omezit víceletá gymnázia je správný
Další kraje zatím o redukci víceletých gymnázií neuvažují. „V minulosti zvažovaly tento krok například Kraj Vysočina nebo Liberecký kraj, ale po tlaku rodičů od něj ustoupily,“ uvedl programový ředitel společnosti EDUin Miroslav Hřebecký.
Podle něj je ale záměr omezovat víceletá gymnázia obecně správný. „Je logické rozšiřovat všeobecné školy jako čtyřletá gymnázia,“ řekl. Královéhradecký kraj podle něj plánuje redukovat ta osmiletá gymnázia, která neplní kritérium výběrovosti. „Mají problém třídy naplnit a pak snižují kritéria pro přijetí,“ dodal.
Podle analýzy, která je součástí Auditu vzdělávacího systému, existuje řada osmiletých gymnázií, jež přijímají žáky s průměrnými výsledky. „Redukce nebo i zrušení víceletých gymnázií by české školství přiblížilo zemím s vyspělými vzdělávacími systémy – samozřejmě za předpokladu, že by byla doprovázena opatřeními ke zkvalitnění druhého stupně základních škol,“ uzavírá autor analýzy Hřebecký.