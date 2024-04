Termín přijímacích zkoušek se blíží. Enormní zájem je o víceletá gymnázia

Odborníci doporučují, aby se studenti připravovali na přijímací zkoušky alespoň několik měsíců předem. Kromě klasického doučování mají možnost si je vyzkoušet i nanečisto. „Ve čtvrtek jsem odpovídal na dotaz, co má dělat žák, který se doteď ještě nepřipravoval... Pokud by existoval, musí hodně zapnout a jít do toho naplno,“ uvedl zakladatel kurzu Zkoušky nanečisto Petr Husar.

Schejbalová a další ředitelé středních škol už zároveň nebudou muset řešit odvolání v takovém množství jako v minulých letech. Uchazeči je nemohou podat s žádostí o přijetí na volné místo. „Nyní se může podat odvolání jen z toho důvodu, když nastane nějaké pochybení, například ze strany školy nebo Cermatu,“ vysvětlila Schejbalová.

Novinkou je, že žáci mohli poslat tři přihlášky na střední školy místo dvou. „Řada rodičů proto změnila své uvažování a šla do risku, do kterého by při běžném systému, který byl do loňského roku, nešla,“ uvedl předseda Asociace hotelových a gastronomických škol Jiří Nekuda.