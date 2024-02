Vznik systému elektronického přihlašování na střední školy označil Bek v debatě s Plagou za „guerillový“

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) může nyní budoucí student, respektive jeho rodiče, poslat jakékoliv množství přihlášek nebo je měnit až do konce lhůty k jejich podání. „Já bych byl raději, kdybychom se rovnou mohli posunout k čistě elektronickým přihláškám, ale to není možné. To bychom znevýhodnili děti, které doma nemají tu technologii,“ dodal.

Plaga: bylo třeba řešit covidovou situaci

„Nic jsme nezanedbali, ale nebyla to priorita. My jsme potřebovali v covidovém období zajistit chod škol. Například v roce 2020 jsme řešili to, jestli vůbec budou přijímací zkoušky,“ řekl bývalý ministr školství Robert Plaga. „Digitalizace je správná, otázka není, jestli já jsem v době covidové něco zanedbal. Je s podivem, že po dvou letech vládnutí této vlády po té bouři, která nastala minulé jaro, se začalo v říjnu,“ dodal.

Média už dřív informovala o tom, že na systému pracovalo pět programátorů na dohodu o provedení práce (DPP) a programoval ho i syn ředitele Cermatu Miroslava Krejčího. Podle Beka systém stál zatím jednotky milionů a nebude stát víc než deset milionů.

Podle Plagy bylo nešťastné, že ředitel Cermatu v listopadu na schůzce s řediteli řekl, že když to nevyjde, tak to se synem naprogramují přes Vánoce. „Všichni to vzali jako vtip a dnes se dozvídáme, že to opravdu programátoři vytvářeli přes Vánoce a doprogramoval to jeho syn. To opravdu není šťastné,“ poznamenal Plaga.

Na střední školy by se letos mohlo podle ministerstva hlásit sto šest tisíc žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Podle Cermatu by systém DiPSy mohlo využít padesát až sedmdesát procent rodičů.