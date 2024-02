Systém DiPSy eviduje duplicitní přihlášky, Cermat proto doplní novou funkci

Pokud budou přihlášky stejné, Cermat je automaticky sdruží do jedné. Zatím asi tisícovka uchazečů ale zadala více přihlášek, ve kterých systém zaznamenal úpravu. „Jedno slovo je jinak nebo jiné školy v jiném pořadí. Tam se na to nesmí sahat a musí se to nechat na rodičích,“ vysvětluje změnu ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.



Cermat proto doplní nástroj přímo do systému DiPSy. Po přihlášení budou moct rodiče vzít zpět chybně zadané přihlášky, pokud to neudělají, zkontaktuje je později ředitel vybrané střední školy. Svůj výběr by pak museli potvrzovat písemně.