PŘEHLEDNĚ: Vše o přihláškách na střední školy. Projděte si mapu i jmenný seznam

Přijímací řízení na střední školy se letos mění a s ním i systém podání přihlášek, který se spouští od začátku února. Deváťáci si letos mohou podat přihlášky tři, respektive pět, pokud se hlásí na školu s talentovými zkouškami – ale už na přihlášce musí seřadit vybrané školy podle priorit. Na rozdíl od předchozích let prioritu školy po podání přihlášky změnit nemůžou.

Uchazeči o studium na střední škole mohou přihlášky podávat od 1. do 20. února, mohou k tomu letos využít Digitální přihlašovací systém (DiPSy). Uchazeči si mohou podat až tři přihlášky. Určí na nich, na kterou školu chtějí nejvíce, na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a jejich priorit je pak systém přiřadí na školu.

Tato interaktivní mapa ukazuje všechny střední školy v Česku a zobrazuje počet zájemců o přijetí v posledních šesti letech. To mohou rodiče využít pro odhad, jakou mají jejich děti šanci na přijetí. Mapa obsahuje i informace o tom, jestli je daná škola spíše první nebo druhou volbou, a také takzvaný percentil: Ten říká, kolik dalších uchazečů musel přijatý student přeskočit. Vysoký percentil znamená, že uchazeč v testech předstihl hodně dalších lidí. Výběr lze filtrovat, například zobrazit pouze čtyřletá gymnázia nebo pouze zdravotnické obory.

Nespěchat, nenechávat na poslední chvíli

Čas a datum podání přihlášky na střední školy přitom nijak neovlivňují šanci na přijetí na školu. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) poprosil rodiče a uchazeče, aby všichni nevyužívali první a poslední chvíli možnosti přihlášení. „Nejde o žádný závod. Nerozhoduje čas a datum podání té přihlášky, nijak to neovlivňuje šanci na přijetí,“ řekl Bek. „Jen bych snad prosil o to, aby všichni nevyužili té první a poslední minuty toho intervalu, protože to je zátěž, se kterou se nemusí vyrovnat žádný informační systém na světě,“ dodal.

Kdo dává přihlášky

Přihlášku musí podat všichni uchazeči o studium na střední škole – i ti, kteří se hlásí jen na nematuritní obory. Mohou si vybrat, zda se přihlásí elektronicky, papírovou formou s podporou systému DiPSy či čistě papírovou formou. Přílohy k přihláškám se přikládají ve formě prosté kopie, jako je například sken či fotografie. Dokumenty v cizím jazyce není potřeba přeložit úředně. Ředitel školy může později vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Ministerstvo školství doporučuje žákům, aby si podali přihlášku alespoň do jednoho oboru s maturitou. Uchazeči, kteří se hlásí na maturitní obory, musí absolvovat jednotnou přijímací zkoušku, která se koná jen v prvním kole přijímacího řízení. Bez jejího absolvování v prvním kole nemůžou být uchazeči přijatí na maturitní obory ani v druhém kole. Všichni uchazeči, kteří se budou přihlašovat na maturitní obory, budou mít na jednotnou přijímací zkoušku dva pokusy, i když se budou hlásit pouze na jeden maturitní obor.