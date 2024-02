Elektronické přihlašování na střední školy nefunguje. Cermat přiznal problémy

Od čtvrtka je možné podat přihlášku papírovým způsobem. Přihlášky bude možné kromě papírového a elektronického způsobu podávat také papírovou formou s podporou elektronického systému. Zatím se nepočítá s tím, že by se prodlužovala lhůta pro přihlašování.

Ministr se omluvil

„Bezpečnost dat a celého systému má prioritu před dodržením termínu spuštění,“ napsal ráno na síti X ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Připomněl, že na podání přihlášky je čas až do 20. února. „Za komplikace se omlouvám a prosím uchazeče i rodiče o trpělivost. O spuštění systému budeme informovat,“ napsal.

„Nemám z toho žádnou radost, nicméně nemělo by to mít vliv na průběh přijímacího řízení,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Prostor pro podání přihlášek podle něj bude, „nicméně něco takového by se stávat nemělo“.

Dodal, že věc je v kompetencích ministerstva školství a podle jeho informací by měl být systém spuštěn v co nejkratší době po ověření záruk. Na dotaz po vyvození odpovědnosti Krejčího premiér uvedl, že je třeba spíše než uvažovat o personálních konsekvencích, pracovat na spuštění systému.

Podle poslance Pavla Klímy (TOP 09), který je pověřený vedením školského výboru sněmovny, je nefunkčnost zásadní chybou, za níž nese odpovědnost Bek. Klíma řekl, že vládní koalice měla „jediný výstřel“, který byl promarněn.

Bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) věří tomu, že se systém brzy podaří zprovoznit, jiné řešení by se podle něj hledat nemělo. „Čas na spuštění systému byl skutečně krátký,“ napsal. „Jako ředitel školy ale dobře chápu citlivost a rozladění rodičů i škol z dalšího IT problému státu,“ doplnil.