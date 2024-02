Některé střední školy letos zrušily svou část přijímaček. Odborníci před tímto krokem varují

Školní část přijímaček neabsolvovala ani šestnáctiletá Karolína, když se minulý rok hlásila na společenskovědní gymnázium. Na školu se dostala, jednotné přijímačky ale nevidí jako nejlepší volbu. „Přijímačky by měly být odvozeny od toho, kam člověk chce. To mnohem lépe ukáže, jestli se na daný obor hodí. Pak je to o tom, kdo má peníze na doučování. Ale chápu, že je mnohem náročnější vytvořit vlastní školní část,“ říká Karolína.

Právě snadnější organizaci přijímaček v roce plném změn uvádějí školy jako jeden z důvodů pro rušení jejich školních částí. Přijímací řízení je letos nově digitalizované, na rozdíl od loňska si žáci mohou podat on-line přihlášky na tři školy.

„Museli bychom pak žáky zvát na jindy, a protože to jsou děti, bylo by to pro ně náročné. My vlastní část zrušili z organizačních důvodů,“ vysvětluje například ředitelka Gymnázia Voděradská v Praze 10 Jitka Fišerová, proč vlastní testy zrušili. Školní přijímačky nezorganizuje ani Rakouské gymnázium v Praze, důvody škola označila jako „interní“.

Vlastní část přijímaček nebude mít ani Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, podle ředitele školy Josefa Charamzy není školní část k přijetí žáků nezbytně nutná. „Budeme mít jen klasické státní přijímačky. Myslím, že školní jsou zbytečné, neměli jsme je ani minulý rok,“ říká k tomu ředitel.