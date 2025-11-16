V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné na Strakonicku v neděli veterináři potvrdili další ohnisko ptačí chřipky. Ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) informoval, že kvůli nákaze tam bude utraceno dva a půl tisíce vykrmených kachen. Letos byla v Česku potvrzena ptačí chřipka i s Blatnou dosud v pěti komerčních chovech, z toho ve čtyřech tento týden.
„Nebezpečná nákaza ptačí chřipky se zatím nezastavila. Dnes (v neděli) v poledne bohužel testy veterinární správy potvrdily další ohnisko v komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné v Jihočeském kraji. V chovu se nachází dva a půl tisíce kusů vykrmených kachen, ty budou v následujících dnech utraceny,“ informoval o novém ohnisku Výborný.
Blatenská ryba se zabývá chovem ryb i kachen. Na webu uvádí, že hospodaří na téměř patnácti stech hektarech rybníků. Kachny chová v klimatizovaných halách. Ředitel Jiří Bláha se k výskytu ptačí chřipky nechtěl vyjadřovat. Firma prý vydá prohlášení později.
S nákazou se chov v Blatné nepotýká poprvé, velké ztráty kvůli ní zaznamenal třeba v roce 2017. Firma tehdy přišla zhruba o 27 tisíc kachen, veterináři tam také zlikvidovali téměř šedesát tisíc násadových vajec.
Nákaza se tento týden potvrdila i na Třebíčsku či Nymbursku
V týdnu veterináři potvrdili výskyt ptačí chřipky ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku, kde utratili osmnáct tisíc týdenních a zhruba dva a půl tisíce vykrmených kachen.
V úterý večer ministerstvo zemědělství informovalo o ptačí chřipce v chovu společnosti Mach Drůbež v Lanškrouně na Orlickoústecku. Hasiči tam poté zlikvidovali zhruba 53 tisíc kusů drůbeže a násadových vajec.
Ve čtvrtek večer veterinární správa oznámila, že se ptačí chřipka vyskytla také v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. V chovu je přes dva tisíce šestitýdenních kachen, s jejichž likvidací se začne příští týden.
Jatka v Mirovicích obnovila provoz v sobotu
Od pondělí byla kvůli zavlečení ptačí chřipky uzavřená také největší jatka vodních ptáků v Česku v Mirovicích na Písecku, jejichž majitelem je společnost Vodňanská drůbež. Dostaly se tam totiž nakažené kachny z chovu firmy AGRO-V ve Valdíkově. Přivezeno jich bylo přes šest tisíc místo plánovaných zhruba čtrnácti tisíc. Některá zvířata navíc měla změny na játrech. Následné rozbory nákazu ptačí chřipkou potvrdily. Na jatkách kvůli tomu museli zlikvidovat asi padesát tun masa.
Mimořádná veterinární opatření byla ukončena v pátek večer a v sobotu ráno jatka obnovila provoz. Provozovatel splnil požadavky veterinářů, výsledky stěrů po mnohonásobné sanitaci byly bez nálezu jakýchkoli mikroorganismů, uvedla v neděli ředitelka jihočeské Krajské veterinární správy Hana Fleischmannová. V neděli se neporáží a od pondělí budou jatka víceméně v normálním režimu. „S přihlédnutím k aktuální nákazové situaci, která bohužel není příznivá,“ dodala ředitelka.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.