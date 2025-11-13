Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve čtvrtek. V chovu je přes dva tisíce kusů šestitýdenních kachen. Kdy se začne s likvidací zbývající drůbeže, zatím není jasné, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.
„Vzhledem k vysokému úhynu kachen byly odebrány v chovu vzorky a odeslány do Státního veterinárního ústavu Praha. Výsledek vyšetření dnes odpoledne potvrdil ptačí chřipku,“ uvedl Vorlíček.
Připravujeme podrobnosti.