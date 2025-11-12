V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve velkochovu ve Valdíkově na Třebíčsku zasaženém ptačí chřipkou veterináři s hasiči utratili ve středu osmnáct tisíc přibližně týdenních kachňat. Většina z pěti tisíc dospělých kachen uhynula dřív, než mohly být utraceny, usmrtili jich tak kolem 150, řekl ředitel krajské veterinární správy Božek Vejmelka. Jde o chov společnosti AGRO-V.

Laboratorní testy aktuálně potvrdily ptačí chřipku také ve velkochovu v Lanškrouně na Orlickoústecku. Tam hasiči a zaměstnanci firmy Mach Drůbež začnou s likvidací čtyřiceti tisíc slepic a třinácti tisíc kohoutů ve čtvrtek.

Utrácení drůbeže ve Valdíkově začalo přibližně dvě hodiny před polednem. O ukončení činnosti v halách podniku informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová před 15:30. „V tuto chvíli na místě zásahu probíhá dekontaminace osob a zasahující techniky,“ uvedla.

V areálu byly tři haly s kachňaty a dvě haly s vykrmenými kachnami. Petr Kučínský z oddělení pro řešení krizových situací Státní veterinární správy uvedl, že úhyny byly u vykrmených kachen. „U těch kachňat zatím ne, ale je to jen otázka času, kdy by k tomu došlo,“ řekl dopoledne.

Ptačí chřipka je v Česku. Odpovědi na deset základních otázek
Kachna

Drůbež byla usmrcovaná v kontejnerech s oxidem uhličitým a pak odvážená do asanačního podniku v Mankovicích. Na zásahu se s veterináři podíleli krajští hasiči i hasičský záchranný útvar. Hasičů pomáhalo pět desítek.

V halách firmy AGRO-V ve Valdíkově se ptačí chřipka vyskytla také loni v únoru. Usmrceno tehdy muselo být padesát tisíc kachen na výkrm. Obnova chovu pak trvala několik měsíců. Firma pak podle pokynů veterinární správy provedla úpravy v areálu. Rizikovým faktorem je podle Kučínského nedaleký rybník, kde žije hodně vodních ptáků. Vedoucí farmy Stanislav Hubálek uvedl, že provoz tam funguje čtyřicet let.

Kvůli potvrzení ptačí chřipky ve firmě AGRO-V stanovila veterinární správa tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V tomto území jsou podle Kučínského desítky komerčních chovů s drůbeží.

Laboratorní testy aktuálně potvrdily ptačí chřipku také ve velkochovu v Lanškrouně na Orlickoústecku. Tam hasiči a zaměstnanci firmy Mach Drůbež začnou s likvidací čtyřiceti tisíc slepic a třinácti tisíc kohoutů ve čtvrtek. Jde o druhý a třetí komerční chov zasažený letos v Česku ptačí chřipkou. Dosud jediným takovým případem byla nákaza v rozmnožovacím chovu bažantů a dalších druhů ptáků v Čejkovicích na Znojemsku. V nekomerčních malochovech bylo letos sedmnáct případů ptačí chřipky.

Ptačí chřipka se potvrdila ve dvou chovech
Události: Ptačí chřipka

Výběr redakce

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

16:07Aktualizovánopřed 6 mminutami
Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

10:54Aktualizovánopřed 7 mminutami
V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

před 15 mminutami
Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

08:34Aktualizovánopřed 57 mminutami
Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

12:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

před 2 hhodinami
Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

před 2 hhodinami
„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

08:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Prezident Petr Pavel ve středu na Pražském hradě přijal předsedu hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše. Jednali o návrhu programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. Tématem byl i Babišův střet zájmů. Možný budoucí premiér po jednání zopakoval, že řešení svého střetu zájmů prezidentovi vysvětlí. Pavel nadále požaduje, aby Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak svůj střet zájmů vyřeší.
10:54Aktualizovánopřed 7 mminutami

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

Ve velkochovu ve Valdíkově na Třebíčsku zasaženém ptačí chřipkou veterináři s hasiči utratili ve středu osmnáct tisíc přibližně týdenních kachňat. Většina z pěti tisíc dospělých kachen uhynula dřív, než mohly být utraceny, usmrtili jich tak kolem 150, řekl ředitel krajské veterinární správy Božek Vejmelka. Jde o chov společnosti AGRO-V.
před 15 mminutami

Vláda se chce ucházet o vybudování české AI Gigafactory

Vláda schválila záměr ucházet se u Evropské komise o projekt takzvané AI Gigafactory. Česko předloží oficiální žádost v prvním čtvrtletí příštího roku. Hodnota obřího evropského datového centra pro AI je okolo devadesáti miliard korun, třicet pět procent by mělo jít z evropských nebo národních zdrojů, zbytek má zaplatit soukromý investor. O schválení záměru informovalo po zasedání kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu.
před 52 mminutami

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi na středečním jednání rozhodla mimo jiné o tom, že vyhoví požadavku vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů a nově zvolené sněmovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok. Je identický s původním návrhem z konce září. Rozhodnutí bylo podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) přijato jednomyslně. Končící kabinet podle Fialy krok učinil ve chvíli, kdy je ve sněmovně ustaven patřičný výbor.
12:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Praze o prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. Výluky na lince C jsou v posledních letech poměrně časté, a to kvůli výměně pražců, modernizaci zabezpečovacího zařízení a rekonstrukci stanice Florenc.
před 1 hhodinou

Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.
před 2 hhodinami

Rada ČT: Nezvaní Okamury do OVM může být narušením demokratické soutěže stran

Členové Rady České televize považují fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Vyplývá to z usnesení, které radní schválili ve středu na jednání v Brně.
13:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Česko je jednou z nejvíce energeticky náročných ekonomik, říká evropská zpráva

Evropská agentura pro životní prostředí vydala velkou zprávu, která hodnotí, jak se vyvíjí životní prostředí členských zemí Unie. Co říká o stavu Česka?
před 3 hhodinami
Načítání...