V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

Ve velkochovu ve Valdíkově na Třebíčsku zasaženém ptačí chřipkou veterináři s hasiči utratili ve středu osmnáct tisíc přibližně týdenních kachňat. Většina z pěti tisíc dospělých kachen uhynula dřív, než mohly být utraceny, usmrtili jich tak kolem 150, řekl ředitel krajské veterinární správy Božek Vejmelka. Jde o chov společnosti AGRO-V.
Laboratorní testy aktuálně potvrdily ptačí chřipku také ve velkochovu v Lanškrouně na Orlickoústecku. Tam hasiči a zaměstnanci firmy Mach Drůbež začnou s likvidací čtyřiceti tisíc slepic a třinácti tisíc kohoutů ve čtvrtek.
Utrácení drůbeže ve Valdíkově začalo přibližně dvě hodiny před polednem. O ukončení činnosti v halách podniku informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová před 15:30. „V tuto chvíli na místě zásahu probíhá dekontaminace osob a zasahující techniky,“ uvedla.
V areálu byly tři haly s kachňaty a dvě haly s vykrmenými kachnami. Petr Kučínský z oddělení pro řešení krizových situací Státní veterinární správy uvedl, že úhyny byly u vykrmených kachen. „U těch kachňat zatím ne, ale je to jen otázka času, kdy by k tomu došlo,“ řekl dopoledne.
Drůbež byla usmrcovaná v kontejnerech s oxidem uhličitým a pak odvážená do asanačního podniku v Mankovicích. Na zásahu se s veterináři podíleli krajští hasiči i hasičský záchranný útvar. Hasičů pomáhalo pět desítek.
V halách firmy AGRO-V ve Valdíkově se ptačí chřipka vyskytla také loni v únoru. Usmrceno tehdy muselo být padesát tisíc kachen na výkrm. Obnova chovu pak trvala několik měsíců. Firma pak podle pokynů veterinární správy provedla úpravy v areálu. Rizikovým faktorem je podle Kučínského nedaleký rybník, kde žije hodně vodních ptáků. Vedoucí farmy Stanislav Hubálek uvedl, že provoz tam funguje čtyřicet let.
Kvůli potvrzení ptačí chřipky ve firmě AGRO-V stanovila veterinární správa tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V tomto území jsou podle Kučínského desítky komerčních chovů s drůbeží.
