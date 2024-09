ŽIVĚ: Kvůli hrozícím povodním zasedla v Libereckém kraji komise

Do Česka dorazil vytrvalý déšť. Zatím hladiny nezvedá, první povodňový stupeň platí jen na jednom místě. Rozhodující bude vývoj z pátku na sobotu a během víkendu, kdy bude půda už nasycená, uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Aktuálně se odhadují největší srážky v oblasti Jeseníků. Během následujících dnů mohou na některých místech Česka spadnout stovky milimetrů srážek.

V sobotu se čeká i silný vítr

Během čtvrtka zasedne Ústřední povodňová komise a také krizové štáby a komise v krajích a obcích. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) požádal organizátory společenských akcí, aby zvážili jejich bezpečnost a případně je odložili. V sobotu se totiž k dešti přidá i silný vítr.

Ten může mít na horách a na severu nárazy až kolem 110 kilometrů za hodinu. Nejvyšší denní teploty se budou do konce týdne nejčastěji pohybovat od devíti do 14 stupňů Celsia, chladněji bude jen v pátek, kdy budou v rozmezí od sedmi do 12 stupňů Celsia.