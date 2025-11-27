O víkendu dál hrozí náledí a ledovka

Denní teploty budou o víkendu nad nulou, v noci ale bude mrznout, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle nějž o víkendu dál hrozí náledí a tvorba ledovky.
Ve středu v Česku intenzivně sněžilo. „Třeba i z Prahy byly hlášeny zajímavé výšky sněhu – ve výše položených okrajových částech města mimo komunikace i kolem patnácti centimetrů. Jednalo se však o velmi nadýchaný sníh, srážek na stanicích bylo maximálně jen okolo šesti milimetrů, což běžně odpovídá šesti centimetrům sněhu,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
V důsledku toho se ve čtvrtek ráno mohlo vytvářet náledí. Den už by ale měl být podle meteorologů převážně bez srážek.
Také v pátek má být jasno až polojasno. Na západě se večer může ojediněle objevit mrznoucí déšť. Noc se čeká chladná, nejnižší teploty klesnou zřejmě na minus dva až minus sedm stupňů Celsia, při sněhové pokrývce může být kolem minus devíti. Přes den teploměr ukáže nejspíš nulu až čtyři stupně.
Náledí hrozí, když zaprší a pak se ochladí, respektive když během dne taje sníh a večer začne zase mrznout. Zjednodušeně, když voda zmrzla, byla už na zemi, proto se jedná o náledí.
Pro vznik ledovky jsou naopak důležité správné podmínky už ve výšce. V atmosféře totiž musí být vrstva teplého vzduchu. Tam sněhové vločky roztají a stanou se z nich dešťové kapky. Ve studeném vzduchu se pak kapky rychle podchladí, mají teplotu pod nulou, ale už nestihnou ztuhnout.
Při dopadu na podchlazený povrch se pak taková kapka rozstříkne a rozlije do všech stran a okamžitě zmrzne. Vznikne tak tenká vrstvička průhledného ledu. Když mrznoucí déšť trvá dlouho, může mít led i několik centimetrů.
V sobotu má postupně v Čechách od západu pršet nebo padat mrznoucí déšť, na horách se čekají srážky smíšené nebo sněhové. V noci zřejmě bude nula až minus pět stupňů, na východě až minus sedm. Přes den se teploty budou pohybovat nejspíš mezi jedním a pěti stupni.
V neděli meteorologové očekávají v Čechách k večeru ojediněle slabý déšť, v polohách nad tisíc metrů srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty mají být mezi nulou a minus čtyřmi, přes den do pěti stupňů nad nulou.