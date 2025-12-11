Víkend má být chladný, zatažený a s trochou srážek


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

V Česku bude do konce týdne převážně zataženo a mlhavo, slunce a srážek bude pomálu. Teploty ve čtvrtek ještě vystoupají i přes deset stupňů Celsia, pak se začne ochlazovat a o víkendu může v noci i mrznout. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Po třech dnech s teplotními rekordy, kdy někde teplota stoupala i přes patnáct stupňů Celsia, meteorologové očekávají nejvýše šest až jedenáct stupňů. „Ráno a dopoledne lokálně slabý déšť nebo přeháňky. Během dne od severozápadu přechodně ubývání oblačnosti a večer četná tvorba mlh,“ shrnul ČHMÚ.

Pro pátek a sobotu meteorologové předpovídají teplotní maxima už jen mezi dvěma a šesti nebo sedmi stupni Celsia, při slunečném počasí může teploměr ukázat ještě o dva stupně víc. Slunce se ale moc ukazovat nebude, v inverzním počasí ho očekávají spíš jen na horách. V sobotu může ojediněle mrholit a večer na severozápadě i slabě pršet.

Se slabým deštěm a zataženou oblohou mohou lidé počítat i v neděli, nebe se projasní jen ojediněle. Teploty přes den nepřesáhnou osm stupňů Celsia, v noci klesnou i pod nulu.

Inverzní počasí se udrží podle předpovědi také na počátku příštího týdne, ojediněle může mrholit. Přes den teploty většinou nepřesáhnou pět stupňů Celsia, v noci může teploměr ukázat při zmenšené oblačnosti až minus tři stupně.

