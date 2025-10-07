Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 7. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 7. října
Petr Fiala oznámil, že nebude kandidovat na předsedu ODS
Premiér Petr Fiala na síti X v úterý v podvečer oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. S rozhodnutím zároveň seznámil členy širšího vedení strany. Reagoval tak na výsledky sněmovních voleb, v nichž vládní koalici SPOLU porazilo hnutí ANO.
SPD by mohlo být ve vládě zastoupeno experty, Motoristé politiky, řekl Babiš
ANO, SPD a Motoristé nyní řeší počet resortů, hnutí SPD by mohlo být ve vládě zastoupeno experty, Motoristé politiky, uvedl šéf ANO Andrej Babiš. Hovořil také o tom, že schodek rozpočtu na příští rok bude zřejmě vyšší. Noví poslanci vzešlí z voleb se poprvé sejdou za necelý měsíc.
Šéfové klubů SPD i TOP 09 se nemění. Poslance Motoristů povede Šťastný
Zvolení poslanci KDU-ČSL, TOP 09, SPD i Motoristů se v úterý sešli k prvním jednáním svých klubů po volbách. V čele poslaneckého klubu Motoristů bude Boris Šťastný. Předsedou klubu TOP 09 bude opět Jan Jakob, šéfem poslanců SPD zůstává Radim Fiala. Večer se sejde také širší vedení ODS. V novém volebním období bude v dolní komoře osm poslaneckých frakcí, tedy o jednu víc než v období končícím. Ustavující schůze Poslanecké sněmovny bude 3. listopadu.
Ústavní soud zrušil letošní zmrazení platů soudců
Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem, fixní platovou základnu v úterý zrušil a zkritizoval opakované nesystémové zásahy. Stát musí platy zpětně dorovnat, podle dřívějšího odhadu ministerstva spravedlnosti jde o více než 800 milionů korun plus úroky a náklady řízení. Resort nyní v reakci uvedl, že rozhodnutí soudu respektuje, a nově odhadl, že náklady s ním spojené budou maximálně 620 milionů.
Případů žloutenky typu A je nejvíc od devadesátých let
Do konce září lékaři podle údajů Státního zdravotního ústavu zaznamenali v Česku 1776 případů žloutenky typu A. Je to nejvyšší počet od roku 1996. Letos bylo téměř čtyřicet procent případů zachyceno v Praze, primátor Bohuslav Svoboda (ODS) situaci minulý týden označil jako lokální epidemii. Nemoc souvisí se špatnou hygienou. V souvislosti se žloutenkou typu A letos SZÚ eviduje 21 úmrtí, v září jich přibylo pět.
Na západě Německa neznámý pachatel pobodal starostku, ta skončila v kritickém stavu
Ve městě Herdecke na západě Německa neznámý pachatel v úterý pobodal nově zvolenou starostku. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Motiv činu zatím není jasný. Německý kancléř Friedrich Merz čin odsoudil.
Sýrie uzavřela okamžité příměří s kurdskými silami SDF
Syrský ministr obrany Murhaf Abú Kasra a velitel arabsko-kurdské koalice Syrské demokratické síly (SDF) Mazloum Abdí v úterý podepsali dohodu o příměří na všech frontách v severní a severovýchodní Sýrii. Klid zbraní nabývá účinnosti okamžitě, uvedlo podle agentury Reuters syrské ministerstvo obrany.
Před dvěma roky vtrhli do Izraele teroristé, Jeruzalému se Hamás zničit nedaří
Ráno 7. října 2023 pronikli ozbrojenci teroristické organizace Hamás a dalších teroristických skupin do jižního Izraele, kde zabili téměř 1200 lidí a unesli 251 dalších do Pásma Gazy. Od konce druhé světové války a holocaustu se pro židovský národ jednalo o nejkrvavější den. Během následné izraelské ofenzivy na území enklávy zemřely desetitisíce Palestinců a výrazně se zhoršila humanitární situace. Vládě v Jeruzalémě se ale všechna rukojmí dosud nepodařilo osvobodit.
Mrtví a zranění zůstali po úderech ruských dronů na Cherson
Ruské síly v Chersonu při nočních a ranních útocích zabily dva muže a další lidi zranily. Údery okupantů v dalších částech Ukrajiny způsobily požáry a škody na civilních budovách. Ukrajinské drony naopak směřovaly na zařízení na západě Sibiře, uvedly tamní úřady.
Trump řekl, že kvůli nasazení Národní gardy může využít zákona o povstání
Americký prezident Donald Trump řekl, že by mohl použít zákon o povstání z roku 1807, pokud soudy budou blokovat jeho rozhodnutí o nasazení příslušníků Národní gardy v různých městech. Podle CNN se tak objevuje možnost, že použitím tohoto zákona šéf Bílého domu obejde rozsudky, s nimiž nesouhlasí.
Za objevy v kvantové fyzice dostali vědci Nobelovu cenu
Švédská Královská akademie věd ve Stockholmu oznámila jména letošních nositelů Nobelovy ceny za fyziku. Stali se jimi John Clarke, Michel H. Devoret a John M. Martinis za to, jak zásadním způsobem posunuli hranice poznání kvantové fyziky.
Energie z vody, větru a slunce poprvé překonala uhlí. Globálně, hlavně díky Číně a Indii
Podle nového výzkumu letos vyrobily poprvé větrné, vodní a solární elektrárny víc elektřiny než elektrárny uhelné. Podle expertů jde o bod zlomu, kdy už budou tyto obnovitelné zdroje uhlí překonávat pořád.