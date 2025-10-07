Na západě Německa neznámý pachatel pobodal starostku, je v kritickém stavu

Ve městě Herdecke na západě Německa neznámý pachatel pobodal nově zvolenou starostku. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Motiv činu zatím není jasný.
Dle německého deníku Bild Stalzerovou nalezl v jejím bytě syn. Utrpět měla řadu bodných ran do břicha a zad, uvádí deník s tím, že synovi politička sdělila, že byla na ulici napadena několika muži.
Podle agentury DPA incident vyvolal velké policejní manévry. Město Herdecke má zhruba 22 tisíc obyvatel a leží v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Komunální volby, v nichž byla zvolena i Stalzerová, se konaly teprve v září.
Útok dle agentury Reuters připomíná vraždu konzervativního předsedy místní samosprávy Waltera Luebckeho z roku 2019. Politik podporoval migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové a byl zastřelen krajně pravicovým aktivistou na terase svého domu.
Podrobnosti připravujeme.